Murió Giorgio Armani a los 91 años: Adiós al hombre que cambió la moda para siempre

El diseñador de moda Giorgio Armani, influyente en la elegancia y estilo italiano, murió a los 91 años. Revolucionó la moda, Hollywood y el diseño deportivo.

04 de septiembre de 2025 - 10:46
Por GERMÁN MOLKUC

Giorgio Armani murió a los 91 años y dejó un vacío enorme en el mundo de la moda. El imperio Armani, que él construyó durante cinco décadas, se convirtió en un referente global de elegancia y estilo minimalista. Después de que dejara su toque personal en cada diseño, hoy es imposible caminar por cualquier alfombra roja sin ver su influencia.

Giorgio Armani, el diseñador que redefinió la moda

El Armani Group confirmó su fallecimiento con un comunicado: "Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia la muerte de su creador, fundador y fuerza incansable: Giorgio Armani". La compañía organizó una cámara funeraria en Milán para despedirlo, seguida de un funeral privado en fecha no revelada.

Giorgio Armani fundó su propia casa de moda junto a Sergio Galeotti, su socio y compañero de vida, el 24 de julio de 1975. Desde ese momento, su estilo fue inconfundible: neutral, minimalista y preciso, con una visión que cambió la sastrería para hombres y mujeres. "Fui el primero en suavizar la imagen del hombre y endurecer la de la mujer", dijo Armani sobre su enfoque en el power suit, que se convirtió en su marca registrada.

image
Giorgio Armani fundó su casa de moda en 1975 junto a Sergio Galeotti y redefinió la sastrería masculina y femenina. Su estilo neutral y minimalista se convirtió en símbolo de elegancia.

Armani también trabajó con Hollywood para vestir a actores muy reconocidos, como Richard Gere en "Gigoló americano", Cate Blanchett, Julia Roberts y Michelle Pfeiffer, convirtiéndose en el diseñador favorito de la alfombra roja. También fue pionero en transmitir desfiles en vivo por internet en 2007, siendo incluso el primero en hacerlo en el mundo de la alta costura.

Además, lideró una empresa que facturaba más de 2.300 millones de euros al año y expandió su marca hacia perfumes, cosmética, hoteles, restaurantes y ropa deportiva.

Su carrera empezó de forma modesta: tras estudiar medicina y pasar por el ejército, trabajó como vidriero y vendedor en La Rinascente de Milán y luego como diseñador de moda masculina en Nino Cerruti. Esa experiencia le sirvió de empuje para desarrollar su propio estilo antes de lanzar su primera colección masculina y femenina para primavera-verano de 1976.

image
Armani expandió su influencia a Hollywood y transmitió desfiles en vivo por internet, liderando un imperio multimillonario. Comenzó como vidriero y diseñador en Milán antes de lanzar su primera colección.

La vida detrás del imperio

Armani fue presidente del club de básquet Olimpia Milano, fanático del Inter de Milán y colaborador de Ferrari en la Fórmula 1. Diseñó uniformes olímpicos para Italia en 2006 y 2012, y creó la línea deportiva EA7 inspirada en el futbolista Andriy Shevchenko.

image
Armani presidió Olimpia Milano, colaboró con Ferrari y diseñó uniformes olímpicos. Era reservado, vivía en su yate y mantenía relaciones discretas.

Era reservado en su vida personal. Mantuvo una relación prolongada con Sergio Galeotti hasta la muerte de este en 1985 por SIDA y, según Variety, reconoció haber tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres. Pasaba gran parte de su tiempo en su yate de más de 60 metros y disfrutaba del mar y la navegación.

