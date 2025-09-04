Murió Giorgio Armani a los 91 años: Adiós al hombre que cambió la moda para siempre

Además, lideró una empresa que facturaba más de 2.300 millones de euros al año y expandió su marca hacia perfumes, cosmética, hoteles, restaurantes y ropa deportiva.

Su carrera empezó de forma modesta: tras estudiar medicina y pasar por el ejército, trabajó como vidriero y vendedor en La Rinascente de Milán y luego como diseñador de moda masculina en Nino Cerruti. Esa experiencia le sirvió de empuje para desarrollar su propio estilo antes de lanzar su primera colección masculina y femenina para primavera-verano de 1976.

image Armani expandió su influencia a Hollywood y transmitió desfiles en vivo por internet, liderando un imperio multimillonario. Comenzó como vidriero y diseñador en Milán antes de lanzar su primera colección.

La vida detrás del imperio

Armani fue presidente del club de básquet Olimpia Milano, fanático del Inter de Milán y colaborador de Ferrari en la Fórmula 1. Diseñó uniformes olímpicos para Italia en 2006 y 2012, y creó la línea deportiva EA7 inspirada en el futbolista Andriy Shevchenko.

image Armani presidió Olimpia Milano, colaboró con Ferrari y diseñó uniformes olímpicos. Era reservado, vivía en su yate y mantenía relaciones discretas.

Era reservado en su vida personal. Mantuvo una relación prolongada con Sergio Galeotti hasta la muerte de este en 1985 por SIDA y, según Variety, reconoció haber tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres. Pasaba gran parte de su tiempo en su yate de más de 60 metros y disfrutaba del mar y la navegación.

