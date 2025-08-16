Falleció, Alberto Martín: Ingresó al mundo artístico cuando tenía 6 años

El reconocido actor Alberto Martín falleció el sábado (16/08) a los 81 años. La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro, donde se anunció el deceso del artista que se encontraba internado.
"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", expresó el mensaje de despedida.
Martín fue parte de los elencos de “Su comedia favorita”, “Gutierritos” y “Los hijos de López”.
El medio Infobae recuerda que Luis Alberto Di Feo, conocido en el ambiente artístico como Alberto Martín, nació el 8 de mayo de 1944 en San Martín, PBA.
Ingreso al mundo del espectáculo con apenas seis años, debutó en la película “La muerte está mintiendo” (1950), un comienzo que anticipaba una vida vinculada de forma profunda al ambiente artístico.
Nombre artístico
La elección de su nombre artístico lo llevó a consolidar una imagen fácilmente reconocible para el público a lo largo de décadas de carrera.
La pantalla chica fue el escenario donde Alberto Martín alcanzó mayor reconocimiento y permanencia. Desde sus primeras apariciones televisivas, su presencia comenzó a consolidarse a un ritmo acelerado.
La versatilidad de Martín se reflejó en su capacidad para adaptarse a distintos formatos y épocas. Su filmografía televisiva incluye una amplia variedad de producciones: desde unitarios como “Alta comedia” o “Crónica de un gran amor”, hasta ciclos que marcaron época en el entretenimiento argentino, como “Mesa de noticias”.
A lo largo de las décadas, su permanencia en la televisión fue ininterrumpida, logró actualizarse constantemente y mantenerse vigente ante los cambios del medio.
Alberto Martín en televisión
Martín participó en tiras contemporáneas de alto impacto como “Solamente vos” (2013), “Los ricos no piden permiso” (2016) y “Quiero vivir a tu lado” (2017).
u trabajo se extendió también al mundo del magazine y el ciclo matutino: colaboró como cocinero en “Mañanísima”, compartiendo set con Carmen Barbieri. Testimonios que reflejan los medios electrónicos
