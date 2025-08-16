Falleció, Alberto Martín: Ingresó al mundo artístico cuando tenía 6 años

Nombre artístico

La elección de su nombre artístico lo llevó a consolidar una imagen fácilmente reconocible para el público a lo largo de décadas de carrera.

La pantalla chica fue el escenario donde Alberto Martín alcanzó mayor reconocimiento y permanencia. Desde sus primeras apariciones televisivas, su presencia comenzó a consolidarse a un ritmo acelerado.

La versatilidad de Martín se reflejó en su capacidad para adaptarse a distintos formatos y épocas. Su filmografía televisiva incluye una amplia variedad de producciones: desde unitarios como “Alta comedia” o “Crónica de un gran amor”, hasta ciclos que marcaron época en el entretenimiento argentino, como “Mesa de noticias”.

A lo largo de las décadas, su permanencia en la televisión fue ininterrumpida, logró actualizarse constantemente y mantenerse vigente ante los cambios del medio.

Alberto Martín en televisión

Martín participó en tiras contemporáneas de alto impacto como “Solamente vos” (2013), “Los ricos no piden permiso” (2016) y “Quiero vivir a tu lado” (2017).

image Alberto Martín en una de sus últimos trabajos en TV (imagen tomada de medios electrónicos)

u trabajo se extendió también al mundo del magazine y el ciclo matutino: colaboró como cocinero en “Mañanísima”, compartiendo set con Carmen Barbieri. Testimonios que reflejan los medios electrónicos

