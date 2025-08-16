urgente24
SHOW mundo > TV > actor

DESTACADOS TRABAJOS EN TV

Falleció, Alberto Martín: Ingresó al mundo artístico cuando tenía 6 años

Carlos Rottemberg confirmó la muerte del actor. Alberto Martín fue reconocido en el mundo de TV por destacadas actuaciones.Tenía 81 años.

16 de agosto de 2025 - 20:20
Alberto Martín en otro pasaje por TV (Foto Perfil)

Alberto Martín en otro pasaje por TV (Foto Perfil)

El reconocido actor Alberto Martín falleció el sábado (16/08) a los 81 años. La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro, donde se anunció el deceso del artista que se encontraba internado.

720
Alberto Martín quedará en el recuerdo de una abigarrada franja de seguidoras

Alberto Martín quedará en el recuerdo de una abigarrada franja de seguidoras

"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", expresó el mensaje de despedida.

Martín fue parte de los elencos de “Su comedia favorita”, “Gutierritos” y “Los hijos de López”.

Seguir leyendo

El medio Infobae recuerda que Luis Alberto Di Feo, conocido en el ambiente artístico como Alberto Martín, nació el 8 de mayo de 1944 en San Martín, PBA.

Ingreso al mundo del espectáculo con apenas seis años, debutó en la película “La muerte está mintiendo” (1950), un comienzo que anticipaba una vida vinculada de forma profunda al ambiente artístico.

Nombre artístico

La elección de su nombre artístico lo llevó a consolidar una imagen fácilmente reconocible para el público a lo largo de décadas de carrera.

La pantalla chica fue el escenario donde Alberto Martín alcanzó mayor reconocimiento y permanencia. Desde sus primeras apariciones televisivas, su presencia comenzó a consolidarse a un ritmo acelerado.

La versatilidad de Martín se reflejó en su capacidad para adaptarse a distintos formatos y épocas. Su filmografía televisiva incluye una amplia variedad de producciones: desde unitarios como “Alta comedia” o “Crónica de un gran amor”, hasta ciclos que marcaron época en el entretenimiento argentino, como “Mesa de noticias”.

A lo largo de las décadas, su permanencia en la televisión fue ininterrumpida, logró actualizarse constantemente y mantenerse vigente ante los cambios del medio.

Alberto Martín en televisión

Martín participó en tiras contemporáneas de alto impacto como “Solamente vos” (2013), “Los ricos no piden permiso” (2016) y “Quiero vivir a tu lado” (2017).

image
Alberto Martín en una de sus últimos trabajos en TV (imagen tomada de medios electrónicos)

Alberto Martín en una de sus últimos trabajos en TV (imagen tomada de medios electrónicos)

u trabajo se extendió también al mundo del magazine y el ciclo matutino: colaboró como cocinero en “Mañanísima”, compartiendo set con Carmen Barbieri. Testimonios que reflejan los medios electrónicos

Más noticias en Urgente24

Dietista revela el nutriente clave que protege al colon del cáncer

¿Dientes dañados? Científicos descubren que la pasta dental hecha con cabello podría repararlos

Día del Niño: Lo que el juguete favorito de tu hijo revela sobre su personalidad

Médico revela 5 alimentos que necesitas para prevenir cálculos renales

4 cosas que no sabías sobre comer huevo, el alimento que bate récord en Argentina

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES