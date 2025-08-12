Los cálculos renales son una condición sumamente común, también conocida como piedra en el riñón. Millones de personas buscan tratamiento para los cálculos renales y expertos han encontrado que los cambios en el estilo de vida y la dieta pueden ayudar a combatirlos. Pero, ¿Qué alimentos comer para prevenir los cálculos renales?
SALUD RENAL
Médico revela 5 alimentos que necesitas para prevenir cálculos renales
Una dieta para reducir el riesgo de cálculos renales debe incluir los siguientes alimentos, según médico.
El papel de la dieta en la prevención de los cálculos renales
La alimentación puede marcar la diferencia cuando se trata de disminuir el riesgo de padecer cálculos en los riñones, y de eliminarlos.
Los cálculos renales son masas sólidas o cristales que se forman a partir de sustancias (como minerales, ácidos y sales) en los riñones, indica la Clínica Cleveland.
Pero, ¿Puede usted reducir su propio riesgo de tener cálculos en los riñones? Sí, y una de las cosas que debe hacer es elegir bien lo que come.
"¡Toma la decisión consciente de cuidar tu dieta!", escribe el Dr. Gyan Pareek, FACS, jefe de la División de Urología y cofundador del Instituto de Urología Mínimamente Invasiva de Brown University Health, en una nota de esa casa estudios.
De hecho, según el médico: "los cambios en la dieta y la medicación, si están indicados, tienen una eficacia de aproximadamente el 90 % para prevenir la formación de nuevos cálculos".
Alimentos para prevenir cálculos renales
Ahora bien, ¿Qué puedo comer si tengo cálculos renales? ¿Qué es bueno para expulsar cálculos en los riñones? ¿Qué alimentos comer para evitar piedras en los riñones?
De acuerdo con el médico, hay muchos alimentos que las personas pueden incluir en la dieta habitual para ayudar a prevenir que se formen cálculos renales.
He aquí los alimentos que el Dr. Gyan Pareek recomienda para evitar los cálculos en los riñones:
Agua
La forma número 1 de reducir el riesgo de cálculos renales es mantenerse bien hidratado. "Beber agua es la manera más importante de prevenir los cálculos renales", dice. "Recomendamos beber de dos a tres litros de agua al día".
Limón
Los cítricos están entre los mejores alimentos para combatir los cálculos renales, especialmente el limón. "El limón contiene ácido cítrico que previene la formación de cálculos renales y ayuda a disolver los ya formados", explica el médico.
Verduras crucíferas
Las coles de Bruselas, el brócoli y la col rizada también pueden ayudar a reducir el riesgo de cálculos renales debido a que son verduras ricas en "potasio", que desempeña un papel clave en la prevención tratamiento de los cálculos renales.
Granos integrales
Otros aliados de la salud renal son los granos integrales. "La mayoría de los granos integrales contribuyen a un peso saludable, lo cual es útil para la prevención y el tratamiento de los cálculos renales", indica el médico.
Calcio
Finalmente, el Dr. Gyan Pareek destaca que el calcio, presente en alimentos como la leche y el yogur, puede reducir el riesgo de formación de cálculos renales.
