Médico revela 5 alimentos que necesitas para prevenir cálculos renales

De hecho, según el médico: "los cambios en la dieta y la medicación, si están indicados, tienen una eficacia de aproximadamente el 90 % para prevenir la formación de nuevos cálculos".

Alimentos para prevenir cálculos renales

Ahora bien, ¿Qué puedo comer si tengo cálculos renales? ¿Qué es bueno para expulsar cálculos en los riñones? ¿Qué alimentos comer para evitar piedras en los riñones?

De acuerdo con el médico, hay muchos alimentos que las personas pueden incluir en la dieta habitual para ayudar a prevenir que se formen cálculos renales.

He aquí los alimentos que el Dr. Gyan Pareek recomienda para evitar los cálculos en los riñones:

Agua

La forma número 1 de reducir el riesgo de cálculos renales es mantenerse bien hidratado. "Beber agua es la manera más importante de prevenir los cálculos renales", dice. "Recomendamos beber de dos a tres litros de agua al día".

Limón

Los cítricos están entre los mejores alimentos para combatir los cálculos renales, especialmente el limón. "El limón contiene ácido cítrico que previene la formación de cálculos renales y ayuda a disolver los ya formados", explica el médico.

Verduras crucíferas

Las coles de Bruselas, el brócoli y la col rizada también pueden ayudar a reducir el riesgo de cálculos renales debido a que son verduras ricas en "potasio", que desempeña un papel clave en la prevención tratamiento de los cálculos renales.

Granos integrales

Otros aliados de la salud renal son los granos integrales. "La mayoría de los granos integrales contribuyen a un peso saludable, lo cual es útil para la prevención y el tratamiento de los cálculos renales", indica el médico.

Calcio

Finalmente, el Dr. Gyan Pareek destaca que el calcio, presente en alimentos como la leche y el yogur, puede reducir el riesgo de formación de cálculos renales.

---------

Más noticias en Urgente24

7 cosas que puedes hacer para prevenir enfermedades del corazón, según cardiólogo

5 alimentos más ricos en proteínas para personas mayores de 60

Esta simple actividad retrasa la progresión del Parkinson, dice estudio reciente

Ideas para contrarrestar el sedentarismo y moverte más sin ir al gimnasio

Para la Asociación Americana del Corazón no todos los alimentos ultraprocesados son 'malos'