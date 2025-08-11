Esta simple actividad retrasa la progresión del Parkinson, dice estudio reciente

El estudio fue desarrollado en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Los investigadores querían saber cómo la actividad física puede influir en la progresión de la enfermedad de Parkinson.

Para ello, analizaron datos de 120 pacientes con Parkinson en etapa inicial. Los datos fueron recogidos previamente en la cohorte internacional Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI), detalla la Universidad de Sevilla.

Los investigadores hicieron seguimiento durante cuatro años a los participantes, quienes informaron sus niveles de actividad física mediante el cuestionario Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) y se sometieron a resonancias magnéticas.

¿Cómo el ejercicio ayuda contra el Parkinson?

Los científicos hallaron que el ejercicio físico ayudó a retrasar los cambios cerebrales asociados con la enfermedad de Parkinson. Los pacientes más activos físicamente experimentaron cambios más lentos.

"La actividad física regular se asocia con una tasa más lenta de neurodegeneración en la corteza temporoparietal y las áreas límbicas en la enfermedad de Parkinson, lo que contribuye a preservar la función cognitiva y a mejorar los resultados a largo plazo", se lee en el estudio.

Específicamente, el estudio mostró que los pacientes con Parkinson que mantenían un mayor nivel de actividad física a lo largo del tiempo presentaban una menor pérdida de grosor cortical en áreas del cerebro relacionadas con la atención, el procesamiento de la información, la memoria y el aprendizaje.

“Gracias al análisis de estos datos longitudinales hemos podido observar cómo el ejercicio regular se asocia a una menor pérdida de tejido cerebral en regiones vulnerables al Parkinson”, explica la Dra. Patricia Diaz-Galvan, primera autora del estudio.

Por su parte el Dr. Pablo Mir, investigador principal del estudio, dijo: “Sabíamos que el ejercicio ayuda a mejorar los síntomas motores del Parkinson, pero estos hallazgos van más allá: demuestran que la actividad física protege áreas del cerebro críticas para la función cognitiva y que este efecto neuroprotector es una pieza clave en el retraso del deterioro cognitivo”.

Con estos resultados, los investigadores destacan la importancia de integrar el ejercicio físico en fases iniciales de la enfermedad de Parkinson.

“Esto refuerza la necesidad de considerar el ejercicio regular como un pilar fundamental en el tratamiento del Parkinson desde las fases más tempranas”, agregó Mir.

Los investigadores concluyeron que, estos hallazgos respaldan "la actividad física regular como una intervención clave para retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson"

