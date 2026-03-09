Autos con tasa 0%: Volkswagen lanzó financiación y sacudió el mercado

Por ejemplo, el Vento GLI y el Nuevo Tiguan cuentan con planes de financiación de hasta 15 millones de pesos, con tasa 0% fija y un plazo máximo de 18 meses.

En tanto, las versiones Comfortline y Highline del Polo aparecen como una de las opciones más fuertes dentro de la campaña. Estos modelos ofrecen financiación de hasta 20 millones de pesos con tasa 0% fija y un plazo que puede extenderse hasta 24 meses.

Autos y tasa promocional: ¿Qué pasa con la pick-up Amarok?

La gama Amarok, uno de los productos más importantes de Volkswagen en el país, también forma parte de la campaña.

En este caso, la automotriz ofrece un plan de financiación de hasta 15 millones de pesos con tasa fija del 0% y un plazo máximo de 18 meses.

Autos, tasa y beneficios extra: El seguro que suma la campaña

Además de las condiciones financieras, Volkswagen agregó un incentivo adicional para quienes opten por financiar su vehículo durante la campaña.

Volkswagen 2

Los clientes que accedan a los planes de crédito podrán contratar durante seis meses un seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al precio de un seguro Terceros Completo Premium.

Este beneficio forma parte del programa de cobertura Volkswagen Zurich y busca reducir el costo inicial de mantenimiento del vehículo durante los primeros meses de uso.

Autos y tasa 0%: ¿Qué otras ventajas ofrece la marca?

A las promociones financieras y al beneficio del seguro se suma otro programa destinado a los propietarios de vehículos de la marca.

Se trata de “Tu VW Vale +”, una iniciativa que permite extender la garantía del vehículo por hasta dos años adicionales o hasta 40.000 kilómetros extra.

