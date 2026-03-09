La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a encender alarmas en la economía global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la nueva crisis del petróleo podría impactar en la inflación, el crecimiento y la estabilidad financiera internacional. Kristalina Georgieva pidió a los gobiernos prepararse para escenarios extremos ante la creciente incertidumbre.
ALERTA MÁXIMA EN EL FMI
Kristalina Georgieva a los gobiernos: "Prepárense para lo impensable"
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, lanzó sus recomendaciones frente al conflicto de Medio Oriente, el precio del petróleo y su impacto en la inflación.
La advertencia fue realizada durante una conferencia en Tokio, donde señaló que la intensificación del conflicto vuelve a poner a prueba la resiliencia de la economía mundial. En ese contexto, la economista instó a los responsables de política económica a anticipar posibles shocks externos. Afirmó:
El FMI se encuentra actualmente recopilando información para evaluar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente, un análisis que será presentado con mayor detalle en la próxima edición del informe de perspectivas globales del organismo.
Ese documento, conocido como World Economic Outlook, se publicará a mediados de abril y ofrecerá una radiografía actualizada sobre la economía mundial en un contexto de creciente volatilidad.
El impacto de la guerra en la inflación y el crecimiento
Uno de los principales canales de transmisión del conflicto hacia la economía global es el mercado energético. Las tensiones en la región —clave para el suministro mundial de hidrocarburos— ya están presionando al alza los precios del petróleo, lo que podría trasladarse rápidamente a los costos de transporte, producción y alimentos.
Según explicó Georgieva, existe una relación histórica clara entre el encarecimiento del crudo y la inflación global:
Luego de una semana alcista en los precios del petróleo, en el que tanto el Brent y el WTI pasaron los US$100 y generaron un aumento de precios de combustibles, el primer día de la semana (09/03) cierra con un acomodamiento de los precios en alrededor de US$85 (WTI) y US$90 (Brent). Esta baja sucedió luego de que el presidente Donald Trump declarase que “la guerra con Irán está prácticamente terminada”.
Sin embargo, la presión sigue siendo alcista y la guerra no parece acabada. Muchos países se encuentran casi sin reservas energéticas y la falta de suministro ya se hace sentir en diferentes sectores.
Al mismo tiempo, el shock energético podría afectar el crecimiento económico global. El FMI estima que un aumento sostenido del petróleo en ese rango podría restar entre 0,1% y 0,2% al crecimiento del Producto Bruto Mundial, un fenómeno que alimenta el riesgo de un escenario de “estanflación”, caracterizado por menor actividad económica combinada con mayor inflación.
Una estabilidad que no llega
La preocupación del organismo llega en un momento en que la economía internacional todavía atraviesa una etapa de transición tras el estancamiento durante la pandemia y las restricciones y tensión inflacionaria por la guerra en Ucrania.
Un nuevo shock energético podría complicar ese proceso, obligando a las autoridades monetarias a mantener tasas elevadas durante más tiempo o incluso a retomar ajustes para contener nuevas presiones inflacionarias.
Las recomendaciones de Georgieva a los Estados
Frente a este escenario, Georgieva recomendó a los gobiernos concentrarse en los factores que sí pueden controlar. Entre las principales prioridades mencionó fortalecer las instituciones económicas, preservar la estabilidad fiscal y mantener marcos de política monetaria sólidos para responder con rapidez a eventuales crisis.
También subrayó la importancia de promover el crecimiento impulsado por el sector privado y mejorar la capacidad de reacción frente a cambios en el contexto internacional. “Debemos ser ágiles”, señaló, al advertir que el entorno global se volvió más incierto y volátil tras el estallido del conflicto.
La advertencia del FMI refleja un temor creciente de que la nueva escalada geopolítica vuelva a alterar el delicado equilibrio de la economía mundial, justo cuando los mercados comenzaban a estabilizarse tras años de turbulencias.
Más noticias en Urgente24
Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"