Kristalina Georgieva a los gobiernos: "Prepárense para lo impensable"

El impacto de la guerra en la inflación y el crecimiento

Uno de los principales canales de transmisión del conflicto hacia la economía global es el mercado energético. Las tensiones en la región —clave para el suministro mundial de hidrocarburos— ya están presionando al alza los precios del petróleo, lo que podría trasladarse rápidamente a los costos de transporte, producción y alimentos.

Según explicó Georgieva, existe una relación histórica clara entre el encarecimiento del crudo y la inflación global:

Como regla general, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, puede sumar alrededor de 40 puntos básicos a la inflación global. Como regla general, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, puede sumar alrededor de 40 puntos básicos a la inflación global.

Luego de una semana alcista en los precios del petróleo, en el que tanto el Brent y el WTI pasaron los US$100 y generaron un aumento de precios de combustibles, el primer día de la semana (09/03) cierra con un acomodamiento de los precios en alrededor de US$85 (WTI) y US$90 (Brent). Esta baja sucedió luego de que el presidente Donald Trump declarase que “la guerra con Irán está prácticamente terminada”.

Sin embargo, la presión sigue siendo alcista y la guerra no parece acabada. Muchos países se encuentran casi sin reservas energéticas y la falta de suministro ya se hace sentir en diferentes sectores.

Al mismo tiempo, el shock energético podría afectar el crecimiento económico global. El FMI estima que un aumento sostenido del petróleo en ese rango podría restar entre 0,1% y 0,2% al crecimiento del Producto Bruto Mundial, un fenómeno que alimenta el riesgo de un escenario de “estanflación”, caracterizado por menor actividad económica combinada con mayor inflación.

Una estabilidad que no llega

La preocupación del organismo llega en un momento en que la economía internacional todavía atraviesa una etapa de transición tras el estancamiento durante la pandemia y las restricciones y tensión inflacionaria por la guerra en Ucrania.

Un nuevo shock energético podría complicar ese proceso, obligando a las autoridades monetarias a mantener tasas elevadas durante más tiempo o incluso a retomar ajustes para contener nuevas presiones inflacionarias.

Las recomendaciones de Georgieva a los Estados

Frente a este escenario, Georgieva recomendó a los gobiernos concentrarse en los factores que sí pueden controlar. Entre las principales prioridades mencionó fortalecer las instituciones económicas, preservar la estabilidad fiscal y mantener marcos de política monetaria sólidos para responder con rapidez a eventuales crisis.

También subrayó la importancia de promover el crecimiento impulsado por el sector privado y mejorar la capacidad de reacción frente a cambios en el contexto internacional. “Debemos ser ágiles”, señaló, al advertir que el entorno global se volvió más incierto y volátil tras el estallido del conflicto.

La advertencia del FMI refleja un temor creciente de que la nueva escalada geopolítica vuelva a alterar el delicado equilibrio de la economía mundial, justo cuando los mercados comenzaban a estabilizarse tras años de turbulencias.

