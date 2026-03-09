Port Vale: Entre la Europa League y el descenso a la 4º División inglesa

El Port Vale es un modesto club inglés que milita penosamente en la 3º División (está último y casi condenado al descenso) y este fin de semana dio la nota cuando derrotó al Sunderland de la Premier League por 1 a 0 por los octavos de final de la FA Cup. El pequeño y particular club podría jugar Europa League y 4º División de Inglaterra en simultaneo la próxima temporada.
Port Vale es uno de los pocos equipos ingleses que no lleva el nombre de la ciudad donde tiene base, en este caso el poblado de Stoke. Normalmente los clubes ingleses suelen llamarse como su ciudad de origen, o al menos llevan el nombre de la ciudad en parte de su propio nombre, pero en este caso no es así.
Port Vale fue fundado en 1876 y lleva su nombre en honor al lugar donde se creó el club, el “Port Vale House”, de esta manera no lleva el nombre de la ciudad, el cual si lo lleva el club Stoke City, el otro equipo de la ciudad. Es un equipo con varias particularidades y que lo hace único.
Para comenzar podemos decir que es el único club en el fútbol inglés que le ganó a los 91 equipos de la Football League (las cuatro primeras divisiones del fútbol inglés que a su vez son las únicas consideradas profesionales) en el profesionalismo, y el dato es más increíble si contamos que Port Vale nunca jugó en la Premier League.
Aunque no lo crean el Port Vale desde 1876 hasta hoy logró vencer a equipos como Manchester City y Liverpool, siendo el único en toda la historia del fútbol inglés en derrotar a todos los clubes del profesionalismo. El más duro fue Everton, ya que solo estuvo 4 temporadas fuera de la Premier League (lugar donde nunca llegó el Port Vale), y en 1931 coincidieron y allí Port Vale pudo derrotar al único club que le faltaba.
Otro dato particular es tener al cantante Robbie Williams como uno de sus máximos fanáticos. Es tal el fanatismo que diseñó la camiseta de la temporada 2021, y cuando lo contrataron para que haga el tema del videojuego FIFA 2000 puso como condición en el contrato que Port Vale apareciera en el juego, algo que logró, y el equipo del ascenso inglés apareció entre los equipos del “Resto del Mundo”.
Todos estos datos y algunos más lo convierten en un club particular y una afición muy querida, ya que a pesar de no haber jugado nunca en la elite del fútbol inglés se las arreglaron para salir en las noticias. Ahora lo volvieron a hacer.
Port Vale tumbó a Sunderland y podría jugar Europa League
Este sábado el Port Vale fue noticia en todo el mundo. El club de la 3º (casi 4 División) dio la nota y derrotó 1 a 0 a Sunderland por los 8vos de final de la FA Cup. El gol lo convirtió Ben Waine, fanático del Newcastle, eterno rival del Sunderland, para darle más épica al encuentro.
Este triunfo lo ubica en los cuartos de final de la FA Cup donde enfrentarán al Chelsea, que viene de eliminar al equipo de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, Wrexham, en Gales en un apasionante 4-2 que terminó en tiempo suplementario.
Lo más loco es que el equipo de Port Vale está último en la League One (3º División) y está descendiendo a la 4º y si llega a ganar la FA Cup (está a solo 3 partidos) sería histórico, ya que un equipo (posiblemente) de 4º División jugaría Europa League en simultaneo, midiéndose con los mejores del viejo continente.
