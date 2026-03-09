Port Vale: Entre la Europa League y el descenso a la 4º División inglesa

Otro dato particular es tener al cantante Robbie Williams como uno de sus máximos fanáticos. Es tal el fanatismo que diseñó la camiseta de la temporada 2021, y cuando lo contrataron para que haga el tema del videojuego FIFA 2000 puso como condición en el contrato que Port Vale apareciera en el juego, algo que logró, y el equipo del ascenso inglés apareció entre los equipos del “Resto del Mundo”.

Todos estos datos y algunos más lo convierten en un club particular y una afición muy querida, ya que a pesar de no haber jugado nunca en la elite del fútbol inglés se las arreglaron para salir en las noticias. Ahora lo volvieron a hacer.

Port Vale tumbó a Sunderland y podría jugar Europa League

Este sábado el Port Vale fue noticia en todo el mundo. El club de la 3º (casi 4 División) dio la nota y derrotó 1 a 0 a Sunderland por los 8vos de final de la FA Cup. El gol lo convirtió Ben Waine, fanático del Newcastle, eterno rival del Sunderland, para darle más épica al encuentro.

Este triunfo lo ubica en los cuartos de final de la FA Cup donde enfrentarán al Chelsea, que viene de eliminar al equipo de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, Wrexham, en Gales en un apasionante 4-2 que terminó en tiempo suplementario.

Lo más loco es que el equipo de Port Vale está último en la League One (3º División) y está descendiendo a la 4º y si llega a ganar la FA Cup (está a solo 3 partidos) sería histórico, ya que un equipo (posiblemente) de 4º División jugaría Europa League en simultaneo, midiéndose con los mejores del viejo continente.

