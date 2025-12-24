urgente24
El Arsenal de la Premier League se une a Mark Zuckerberg: ¿De qué se trata?

Arsenal cerró una alianza estratégica para conectar a sus seguidores globales. Se suma a su reciente vínculo con Paramount+ para dominar el mercado.

24 de diciembre de 2025 - 19:05
Arsenal FC

Arsenal FC

Arsenal anunció en su sitio web, de manera oficial, que sellará una alianza estratégica con Whatsapp y Facebook como socios oficiales. El objetivo es conectar a sus aficionados a lo largo y ancho del mundo, y fortalecer ese sentimiento de comunidad global tan propio de esta era digital.

Según informó el propio Arsenal en su sitio web, esta colaboración permitirá crear "formas emocionantes para que los seguidores se conecten con nuestro club y entre sí, donde sea que se encuentren en el mundo".

skysports-mikel-arteta-arsenal_6436449.jpg
Mikel Arteta, DT del Arsenal

Mikel Arteta, DT del Arsenal

Durante los próximos meses, destacó el club de Londres que hoy se encuentra liderando Premier League, los seguidores del Arsenal de todo el mundo pueden esperar:

  • Nuevas formas de seguir las últimas novedades del Arsenal en WhatsApp y Facebook
  • Acceso detrás de escena y narración de historias entre nuestros equipos
  • Espacios dedicados para que los Gooners se reúnan en línea
  • Experiencias que celebran la conexión de nuestros seguidores globales

Arsenal y Paramount+

El de Whatsapp y Facebook no es el único acuerdo del club londinense vinculado a la estrategia de marketing y crecimiento de marca.

A fines de noviembre, la compañía Paramount+ se transformó en socio oficial del Arsenal. A partir de ahí, explicó Urgente24, empieza a meterse en el día a día del club: presencia en el estadio, acciones digitales, contenidos con jugadores y campañas que van a cruzarse con lanzamientos de series como Landman o MobLand. Es decir, buscan integrarse al ecosistema del hincha.

arsenal-paramount

Marco Nobili, vicepresidente ejecutivo de la plataforma, dijo sin rodeos: "Estamos más que emocionados de unir a Paramount+ y Arsenal — dos marcas icónicas globales con seguidores que viven y respiran pasión".

