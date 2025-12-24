El Arsenal de la Premier League se une a Mark Zuckerberg: ¿De qué se trata?

A fines de noviembre, la compañía Paramount+ se transformó en socio oficial del Arsenal. A partir de ahí, explicó Urgente24, empieza a meterse en el día a día del club: presencia en el estadio, acciones digitales, contenidos con jugadores y campañas que van a cruzarse con lanzamientos de series como Landman o MobLand. Es decir, buscan integrarse al ecosistema del hincha.