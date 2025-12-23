Las declaraciones de Alejandro Domínguez que lo dejan mal parado

El Mundial 2026 será el primero que se juegue con 48 seleccionados incrementándose 16 equipos con respecto al del 2022. Esto trajo que todas las confederaciones sumen cupos y Sudamérica tenga 6.5 equipos de 10 que tiene Conmebol. Eso fue criticado desde Europa y ahora Alejandro Domínguez respondió, pero un poco desinformado, algo que no lo dejó bien parado.
Alejandro Domínguez y su respuesta sin fundamentos
Alejandro Domínguez es el presidente de Conmebol y defiende a capa y espada los cupos que tiene el continente para el Mundial, 6 o 7 (depende de si Bolivia gana el repechaje) de 10 países que participan en Eliminatorias, algo que para muchos es exagerado.
Esto trajo críticas desde Europa (Gennaro Gattusso DT de Italia), ya que consideraban injusto la cantidad de cupos que le dieron a Sudamérica (6 o 7 de 10) con respecto a Europa que pasó de 13 a solo 16. De esta forma fue el continente que menos porcentaje de equipos aumentó, por eso el enojo de UEFA.
En los últimos días Alejandro Domínguez, mandamás de Conmebol, respondió a las críticas que llegan desde el viejo continente, y si bien arrancó bien, con lógica y cordura, después dijo algo que fue más una opinión propia que una declaración con fundamentación estadística, y eso lo dejó, diríamos, en fuera de juego.
El paraguayo presidente de Conmebol arrancó diciendo: "Hoy estamos festejando que vamos a ir a un nuevo Mundial y es lindo escuchar que nos critiquen, que en otro lugar del mundo, como era la inversa antes, se quejen por nuestro sistema clasificatorio y digan cómo es posible que Sudamérica tenga 6,5 clasificados y, Dios mediante, va a ser 7".
Hasta ahí todo bien, pero luego vino la parte donde lo que dijo está fuera de la realidad con respecto a los resultados.
Alejandro Domínguez continuó diciendo: "El mejor fútbol del mundo nace, se juega y se exporta en Sudamérica. Entonces me parece justo que si podemos poner a los 10 países, el Mundial va a subir de nivel".
Acá es donde se equivoca, cuando dice que el mejor fútbol sale de Sudamérica, si fuera así el continente dominaría histórica y actualmente las estadísticas de los Mundiales. Y no es así. Por eso cuando hace esas declaraciones está equivocado, y lo hace más desde un sentimiento que de una realidad.
Las estadísticas son claras Europa es el continente que más Mundiales, ganó con 12 Copas del Mundo, mientras que Sudamérica recién llegó a 10 con el campeonato que consiguió en Qatar en 2022 Argentina. Además, los europeos han llegado a 29 finales mientras que los sudamericanos solo a 17, marcando una gran diferencia en favor del viejo continente.
Si vamos a los datos actuales vemos que de los últimos 5 mundiales en 4 hubo campeones europeos, y apenas Argentina pudo romper la racha en el último Mundial. Si vemos esas últimas 5 finales nos encontramos que quienes las disputaron fueron 8 europeos y apenas 2 sudamericanos (Argentina en 2014 y 2022). Si bajamos un poco más en esos últimos 5 mundiales hubo 15 semifinalistas europeos, 4 sudamericanos y 1 africano.
Todos estos números dan un claro resultado, Europa es el continente superior en cuanto a los resultados obtenidos en los Mundiales, ya sea históricamente o en la actualidad. Esto le da la razón el señor Gennaro Gatusso cuando dice que es injusto que de 10 países en Sudamérica puedan ir 7, mientras que a Europa (continente claramente superior en cuanto a resultados) solo le hayan dado 3 cupos más, siendo además el continente que menos porcentaje de participantes incrementó.
Gennaro Gattusso y las declaraciones contra Conmebol y sus cupos al Mundial
El DT del seleccionado italiano Gennaro Gattuso, frustrado seguramente por todavía no haber podido clasificar al Mundial 2026 (está emparejado en un duro repechaje), le apuntó y le tiró con munición gruesa a Sudamérica, ya que considera injusta la cantidad de cupos que tiene.
El ex mediocampista del Milan dijo: "El grupo sudamericano tiene 10 equipos, seis van directamente al Mundial y el séptimo disputa una repesca con el equipo de Oceanía... Eso es lo lamentable, definitivamente necesitamos revisar algo".
Tan alejado de la realidad no está, es una locura que Sudamérica jueguen 7 de 10 equipos, y encima Domínguez quiere que sean 10 de 10 en 2030, si es que incrementa a 64 los equipos participantes.
