Las declaraciones de Alejandro Domínguez que lo dejan mal parado

Hasta ahí todo bien, pero luego vino la parte donde lo que dijo está fuera de la realidad con respecto a los resultados.

Alejandro Domínguez continuó diciendo: "El mejor fútbol del mundo nace, se juega y se exporta en Sudamérica. Entonces me parece justo que si podemos poner a los 10 países, el Mundial va a subir de nivel".

Acá es donde se equivoca, cuando dice que el mejor fútbol sale de Sudamérica, si fuera así el continente dominaría histórica y actualmente las estadísticas de los Mundiales. Y no es así. Por eso cuando hace esas declaraciones está equivocado, y lo hace más desde un sentimiento que de una realidad.

image Todos los campeones de la Copa del Mundo a lo largo de la historia.

Las estadísticas son claras Europa es el continente que más Mundiales, ganó con 12 Copas del Mundo, mientras que Sudamérica recién llegó a 10 con el campeonato que consiguió en Qatar en 2022 Argentina. Además, los europeos han llegado a 29 finales mientras que los sudamericanos solo a 17, marcando una gran diferencia en favor del viejo continente.

Si vamos a los datos actuales vemos que de los últimos 5 mundiales en 4 hubo campeones europeos, y apenas Argentina pudo romper la racha en el último Mundial. Si vemos esas últimas 5 finales nos encontramos que quienes las disputaron fueron 8 europeos y apenas 2 sudamericanos (Argentina en 2014 y 2022). Si bajamos un poco más en esos últimos 5 mundiales hubo 15 semifinalistas europeos, 4 sudamericanos y 1 africano.

finales 5 Las últimas 5 finales de la Copa del Mundo.

Todos estos números dan un claro resultado, Europa es el continente superior en cuanto a los resultados obtenidos en los Mundiales, ya sea históricamente o en la actualidad. Esto le da la razón el señor Gennaro Gatusso cuando dice que es injusto que de 10 países en Sudamérica puedan ir 7, mientras que a Europa (continente claramente superior en cuanto a resultados) solo le hayan dado 3 cupos más, siendo además el continente que menos porcentaje de participantes incrementó.

Gennaro Gattusso y las declaraciones contra Conmebol y sus cupos al Mundial

El DT del seleccionado italiano Gennaro Gattuso, frustrado seguramente por todavía no haber podido clasificar al Mundial 2026 (está emparejado en un duro repechaje), le apuntó y le tiró con munición gruesa a Sudamérica, ya que considera injusta la cantidad de cupos que tiene.

gattuso Gennaro Gattuso se quejó, con razón, der los cupos para cada confederación para el Mundial 2026.

El ex mediocampista del Milan dijo: "El grupo sudamericano tiene 10 equipos, seis van directamente al Mundial y el séptimo disputa una repesca con el equipo de Oceanía... Eso es lo lamentable, definitivamente necesitamos revisar algo".

Tan alejado de la realidad no está, es una locura que Sudamérica jueguen 7 de 10 equipos, y encima Domínguez quiere que sean 10 de 10 en 2030, si es que incrementa a 64 los equipos participantes.

