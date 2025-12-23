La guerra de ofertas por Warner Bros Discovery (WBD) continúa intensificándose, pero no todos los grandes accionistas están convencidos de que Paramount Global haya hecho lo suficiente para imponerse frente a Netflix. Alex Fitch, gerente de cartera de Harris Associates y representante del quinto mayor accionista de Warner, afirmó que la oferta enmendada presentada por Paramount sigue siendo insuficiente.
GUERRA EN HOLLYWOOD
Ni con el respaldo de Ellison alcanza: Paramount tambalea frente a Netflix en la puja por WBD
Aunque reforzó su oferta, Paramount no logra convencer a uno de los mayores accionistas de Warner Bros. Discovery.
En declaraciones a Barron’s, Fitch sostuvo que, aunque los cambios introducidos por Paramount eran necesarios, no alcanzan para inclinar la balanza a su favor. Dijo:
Harris Associates posee una participación del 3,9% en Warner Bros. Discovery, valorada en aproximadamente US$ 2.760 millones. Esta posición convierte a la firma en el quinto mayor accionista del conglomerado mediático, solo por detrás de gigantes institucionales como Vanguard, State Street y BlackRock, así como del inversor especializado en medios Newhouse Broadcasting Corp.
La nueva oferta de Paramount no convence
Paramount decidió no elevar su oferta inicial de US$ 30 por acción por la totalidad de Warner Bros. Discovery. Sin embargo, modificó los términos del acuerdo para reforzar la certidumbre del cierre. Entre los cambios más relevantes se encuentra la incorporación de una garantía de financiación de capital por US$ 40.400 millones respaldada por Larry Ellison, presidente ejecutivo de Oracle, cuyo hijo, David Ellison, se desempeña como director ejecutivo de Paramount.
Además, la compañía aumentó la tarifa de rescisión que debería pagar en caso de que los reguladores bloqueen la operación. Esta penalización pasó de US$ 5.000 millones a US$ 5.800 millones, igualando así las condiciones establecidas en la propuesta de Netflix, su principal competidor en la puja.
Las condiciones de Warner Bros Discovery
Pese a estas concesiones, Fitch reiteró que Harris Associates estaría dispuesto a considerar una nueva revisión de la oferta solo si Paramount logra abordar de manera más clara los riesgos regulatorios y la certeza del cierre, acompañados de una contraprestación financiera “claramente superior”.
Por su parte, el directorio de Warner Bros. Discovery indicó en un comunicado que “revisará y considerará cuidadosamente” la oferta modificada de Paramount, sin adelantar una postura definitiva.
El mercado, mientras tanto, reaccionó con cautela
Las acciones de Warner subieron un 0,4% hasta los US$ 28,87, mientras que Paramount cayó un 0,7% a US$ 13,51. Netflix, en tanto, retrocedió un 0,1% hasta los US$ 93,19.
A comienzos de este mes, Netflix acordó adquirir los activos de streaming y estudios de Warner en una operación mixta de efectivo y acciones valorada en US$ 27,75 por acción. Como parte del acuerdo, el negocio de cable se escindiría bajo el nombre de Discovery Global, una estructura que algunos inversores consideran más clara y con menor riesgo de ejecución.
Con los grandes accionistas aún indecisos, el desenlace de la batalla por Warner Bros. Discovery dependerá de si Paramount está dispuesta a mejorar sustancialmente su propuesta para despejar dudas y superar la confirmada ofensiva de Netflix.
