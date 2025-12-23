Ni con el respaldo de Ellison alcanza: Paramount tambalea frente a Netflix en la puja por WBD

Además, la compañía aumentó la tarifa de rescisión que debería pagar en caso de que los reguladores bloqueen la operación. Esta penalización pasó de US$ 5.000 millones a US$ 5.800 millones, igualando así las condiciones establecidas en la propuesta de Netflix, su principal competidor en la puja.

Las condiciones de Warner Bros Discovery

Pese a estas concesiones, Fitch reiteró que Harris Associates estaría dispuesto a considerar una nueva revisión de la oferta solo si Paramount logra abordar de manera más clara los riesgos regulatorios y la certeza del cierre, acompañados de una contraprestación financiera “claramente superior”.

Por su parte, el directorio de Warner Bros. Discovery indicó en un comunicado que “revisará y considerará cuidadosamente” la oferta modificada de Paramount, sin adelantar una postura definitiva.

El mercado, mientras tanto, reaccionó con cautela

Las acciones de Warner subieron un 0,4% hasta los US$ 28,87, mientras que Paramount cayó un 0,7% a US$ 13,51. Netflix, en tanto, retrocedió un 0,1% hasta los US$ 93,19.

A comienzos de este mes, Netflix acordó adquirir los activos de streaming y estudios de Warner en una operación mixta de efectivo y acciones valorada en US$ 27,75 por acción. Como parte del acuerdo, el negocio de cable se escindiría bajo el nombre de Discovery Global, una estructura que algunos inversores consideran más clara y con menor riesgo de ejecución.

Con los grandes accionistas aún indecisos, el desenlace de la batalla por Warner Bros. Discovery dependerá de si Paramount está dispuesta a mejorar sustancialmente su propuesta para despejar dudas y superar la confirmada ofensiva de Netflix.

Más contenido de Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche