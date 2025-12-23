Todo vuelve: El viejo Tamiflú combate la moderna super gripe

Hay evidencia que demuestra beneficios incluso en tratamientos iniciados más tardíamente en pacientes con enfermedad grave Hay evidencia que demuestra beneficios incluso en tratamientos iniciados más tardíamente en pacientes con enfermedad grave

Los resfríos son muy comunes en esta época del año.- Tamiflú resultó efectivo en la pandemia de gripe A (2009)

Sin embargo, debe considerarse que el uso indiscriminado del fármaco podría llevar a la aparición de resistencia. En consecuencia, debe promoverse un uso racional bajo ciertas indicaciones médicas. Diversos estudios evidenciaron que en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, el uso se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones

En pacientes hospitalizados con influenza grave, se documentó una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad, especialmente cuando el tratamiento se inicia dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas

El informe remarca que en la Argentina, durante el año 2024, el Instituto Malbrán “no detectado un aumento de cepas resistentes a este antiviral entre los virus en circulación”.

Y que “no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales”.

