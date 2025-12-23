urgente24
ACTUALIDAD gripe > pandemia > ministro de Salud

MEJOR OPCIÓN

Todo vuelve: El viejo Tamiflú combate la moderna super gripe

El medicamento se llama Oseltamivir, pero se lo conoce como Tamiflú tal su nombre de fantasía, Fue sanador en pandemia de gripe A en 2009.

23 de diciembre de 2025 - 18:04
El viejo Tamiflú puede ser la salida

El viejo Tamiflú puede ser la salida

Por GUILLERMO CARRIL

El ministerio de Salud de la Nación volvió a hablar de un medicamento famoso durante la pandemia de gripe A en 2009: el Oseltamivir, más conocido como Tamiflú, así se vendía. El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), difundido el lunes (22/12) señala.

El tratamiento antiviral con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa, es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo El tratamiento antiviral con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa, es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo

En el texto explicaron que la mayor efectividad del fármaco

Seguir leyendo

Se observa cuando se administra dentro de las primeras 48 horas del inicio de síntomas Se observa cuando se administra dentro de las primeras 48 horas del inicio de síntomas

Aunque agregan

Hay evidencia que demuestra beneficios incluso en tratamientos iniciados más tardíamente en pacientes con enfermedad grave Hay evidencia que demuestra beneficios incluso en tratamientos iniciados más tardíamente en pacientes con enfermedad grave

Los resfríos son muy comunes en esta época del año.-
Tamiflú resultó efectivo en la pandemia de gripe A (2009)

Tamiflú resultó efectivo en la pandemia de gripe A (2009)

El ministerio señaló

Sin embargo, debe considerarse que el uso indiscriminado del fármaco podría llevar a la aparición de resistencia. En consecuencia, debe promoverse un uso racional bajo ciertas indicaciones médicas. Diversos estudios evidenciaron que en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, el uso se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones Sin embargo, debe considerarse que el uso indiscriminado del fármaco podría llevar a la aparición de resistencia. En consecuencia, debe promoverse un uso racional bajo ciertas indicaciones médicas. Diversos estudios evidenciaron que en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, el uso se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones

Más adelante acotaron

En pacientes hospitalizados con influenza grave, se documentó una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad, especialmente cuando el tratamiento se inicia dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas En pacientes hospitalizados con influenza grave, se documentó una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad, especialmente cuando el tratamiento se inicia dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas

El informe remarca que en la Argentina, durante el año 2024, el Instituto Malbrán “no detectado un aumento de cepas resistentes a este antiviral entre los virus en circulación”.

Y que no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales”.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES