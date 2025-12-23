Todo vuelve: El viejo Tamiflú combate la moderna super gripe

El ministerio de Salud de la Nación volvió a hablar de un medicamento famoso durante la pandemia de gripe A en 2009: el Oseltamivir, más conocido como Tamiflú, así se vendía. El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), difundido el lunes (22/12) señala.
El tratamiento antiviral con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa, es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo El tratamiento antiviral con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa, es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo
En el texto explicaron que la mayor efectividad del fármaco
Se observa cuando se administra dentro de las primeras 48 horas del inicio de síntomas Se observa cuando se administra dentro de las primeras 48 horas del inicio de síntomas
Aunque agregan
Hay evidencia que demuestra beneficios incluso en tratamientos iniciados más tardíamente en pacientes con enfermedad grave Hay evidencia que demuestra beneficios incluso en tratamientos iniciados más tardíamente en pacientes con enfermedad grave
El ministerio señaló
Sin embargo, debe considerarse que el uso indiscriminado del fármaco podría llevar a la aparición de resistencia. En consecuencia, debe promoverse un uso racional bajo ciertas indicaciones médicas. Diversos estudios evidenciaron que en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, el uso se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones Sin embargo, debe considerarse que el uso indiscriminado del fármaco podría llevar a la aparición de resistencia. En consecuencia, debe promoverse un uso racional bajo ciertas indicaciones médicas. Diversos estudios evidenciaron que en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, el uso se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones
Más adelante acotaron
En pacientes hospitalizados con influenza grave, se documentó una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad, especialmente cuando el tratamiento se inicia dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas En pacientes hospitalizados con influenza grave, se documentó una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad, especialmente cuando el tratamiento se inicia dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas
El informe remarca que en la Argentina, durante el año 2024, el Instituto Malbrán “no detectado un aumento de cepas resistentes a este antiviral entre los virus en circulación”.
Y que “no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales”.