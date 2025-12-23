AFA: Increíble lo que hizo el tribunal de disciplina con Andrés Fassi y Talleres

El tribunal de disciplina de AFA (Chiqui Tapia) tomó una decisión increíble sobre la sanción impuesta a Andrés Fassi por su exabrupto con Andrés Merlos luego del partido de Copa Argentina con Boca en 2024, donde el “Xeneize” se impuso por penales y Fassi recibió una sanción de 24 meses.
AFA y Chiqui Tapia absuelven a Fassi
En 2024 Boca y Talleres se enfrentaron por Copa Argentina, el resultado fue victoria para el “Xeneize” por penales, pero el partido no es recordado por eso, sino por las acciones del presidente del equipo cordobés, Andrés Fassi, luego del partido y con la eliminación de Talleres consumada.
Allí el presidente de la “T” tomó la decisión de ir al vestuario del árbitro a increparlo, algo terminantemente prohibido, ya que los dirigentes no pueden tener ningún tipo de contacto con la terna arbitral ni antes ni después del partido, así sea para saludarlos o felicitarlos (así se evitan suspicacias).
Luego de un forcejeo (todo lo que se vio en TV) llegaron las declaraciones cruzadas, ninguno coincidía en cómo sucedieron los hechos. Después de esto el presidente de Talleres fue suspendido con 24 meses sin poder ejercer ningún cargo en el fútbol de AFA.
Pero no quedó todo ahí, Fassi fue por más y retó públicamente a Chiqui Tapia, algo que le costó caro y le podría haber costado la categoría a Talleres. Luego de eso intentó suspender la asamblea de AFA con un amparo del IGJ, pero no pudo. Todo eso le costó que Talleres pelee el descenso y se salve en las últimas fechas, pero no de casualidad.
Antes de terminar el torneo Andrés Fassi le pidió disculpas públicas a Claudio Chiqui Tapia, yendo marcha atrás ya que se vio solo, acorralado, al borde de perder las elecciones y con Talleres en puestos de descenso.
Todo lo que hizo Andrés Fassi fue con el apoyo del gobierno de Javier Milei, por eso esta derrota no es solo de Fassi y Talleres, sino que Milei también perdió esta guerra con Chiqui Tapia.
Tras estas disculpas el presidente de AFA visitó el predio de Talleres en una ocasión que se encontraba en Córdoba, y seguramente le bajó línea a Andrés Fassi, ya que él sabía que era su nuevo súbdito.
Tras todo esto el Tribunal de disciplina de AFA le suspendió la pena de 24 meses considerándola cumplida por una especie de buen comportamiento, ya que las disculpas públicas que hizo Fassi es el motivo principal de AFA para suspenderle la pena.
De aquí se pueden sacar varias conclusiones, pero la más clara es que lo que hizo Tapia con Fassi tuvo el mismo efecto que cuando los reyes decapitaban a algún rebelde y lo exhibían en la plaza, dejando un claro mensaje de lo que le sucederá al próximo que quiera rebelarse. Tapia ganó, y ganó más que una guerra.
