AFA: Increíble lo que hizo el tribunal de disciplina con Andrés Fassi y Talleres

Antes de terminar el torneo Andrés Fassi le pidió disculpas públicas a Claudio Chiqui Tapia, yendo marcha atrás ya que se vio solo, acorralado, al borde de perder las elecciones y con Talleres en puestos de descenso.

Todo lo que hizo Andrés Fassi fue con el apoyo del gobierno de Javier Milei, por eso esta derrota no es solo de Fassi y Talleres, sino que Milei también perdió esta guerra con Chiqui Tapia.

Tras estas disculpas el presidente de AFA visitó el predio de Talleres en una ocasión que se encontraba en Córdoba, y seguramente le bajó línea a Andrés Fassi, ya que él sabía que era su nuevo súbdito.

Tras todo esto el Tribunal de disciplina de AFA le suspendió la pena de 24 meses considerándola cumplida por una especie de buen comportamiento, ya que las disculpas públicas que hizo Fassi es el motivo principal de AFA para suspenderle la pena.

De aquí se pueden sacar varias conclusiones, pero la más clara es que lo que hizo Tapia con Fassi tuvo el mismo efecto que cuando los reyes decapitaban a algún rebelde y lo exhibían en la plaza, dejando un claro mensaje de lo que le sucederá al próximo que quiera rebelarse. Tapia ganó, y ganó más que una guerra.

