Solo restan 3 fechas para el final del Torneo Clausura, y en la última jornada habrá un clásico que podría definir un descenso, pero además será un duelo político. Hablamos de Instituto y Talleres que se enfrentarán en la fecha 16, con la chance de que la “T” pierda la categoría, ya que hoy está a solo un punto del descenso. Además, será el duelo Cavagliatto/Tapia vs Fassi/Milei.
El Instituto (Cavagliatto-Tapia)-Talleres (Fassi-Milei) que puede mandar al descenso a la "T"
El clásico político (Instituto-Talleres) que puede definir el descenso
El fútbol argentino cada día da más asco, no solo por los arreglos fuera de la cancha, algo que se supo siempre, sino porque ahora no se gastan ni en disimularlo, son robos a la luz del día y a cara descubierta, y todo se termina sabiendo, pero el que se pone en contra, la paga caro, sino pregúntenle a Andrés Fassi.
El presidente de Talleres, Andrés Fassi, desafió a Claudio Tapia y a toda AFA y lo pagó caro, casi se tiene que ir de Talleres y su equipo pelea el descenso, ese descenso que podría concretar uno de sus máximos rivales, Instituto, en la última fecha.
Talleres en este momento está a un punto del descenso directo, San Martín de San Juan ocupa ese lugar en la tabla general. Si la “T” llega a la última fecha con chances de descender, puede que si pierde el clásico con Instituto se vaya a la “B”. Como solo quedan 3 fechas es poco probable que el conjunto cordobés se salve antes de la fecha 16 (la última).
Pero detrás de todo esto hay una cuestión política. Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto, es uno de los dirigentes que más apoya a Claudio Tapia en AFA, es más, es el dirigente más fiel que tiene el mandamás de AFA en el fútbol del interior, inclusive el ascenso de “La Gloria” fue un favor de Tapia a la fidelidad de Cavagliatto.
El año en que Instituto ascendió (2022) debía hacerlo por la tabla general, pero Belgrano lo hizo tan bien que ganó holgadamente el Torneo de Primera Nacional truncándoles los planes a Tapia y Cavagliatto, y ganando el primer ascenso, Instituto fue segundo y ganó el reducido. Allí recibió muchas ayudas arbitrales en sus cruces, el más claro, el gol en clara (2 metros por lo menos) posición adelantada en la final con Estudiantes de Buenos Aires que le dio el ascenso.
Esto pone en contexto un poco la relación Cavagliatto/Tapia, y por qué el duelo de la última fecha con Talleres será un duelo directo y político con Fassi, su mayor enemigo en AFA, que a su vez tiene el apoyo de Javier Milei. Por eso este duelo será tan importante. Si Talleres desciende se va el máximo exponente de las SAD en Primera División, pero si Talleres le gana el clásico a Instituto, el cual será en cancha de “La Gloria”, y se mantiene en primera será un golpe para Tapia y el renacer de Fassi, Milei, y la idea de las SAD, y más si el presidente gana las elecciones del 26-O.
