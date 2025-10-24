El Instituto (Cavagliatto-Tapia)-Talleres (Fassi-Milei) que puede mandar al descenso a la "T"

image Claudio Tapia y el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, opositores a las SAD.

El año en que Instituto ascendió (2022) debía hacerlo por la tabla general, pero Belgrano lo hizo tan bien que ganó holgadamente el Torneo de Primera Nacional truncándoles los planes a Tapia y Cavagliatto, y ganando el primer ascenso, Instituto fue segundo y ganó el reducido. Allí recibió muchas ayudas arbitrales en sus cruces, el más claro, el gol en clara (2 metros por lo menos) posición adelantada en la final con Estudiantes de Buenos Aires que le dio el ascenso.

Esto pone en contexto un poco la relación Cavagliatto/Tapia, y por qué el duelo de la última fecha con Talleres será un duelo directo y político con Fassi, su mayor enemigo en AFA, que a su vez tiene el apoyo de Javier Milei. Por eso este duelo será tan importante. Si Talleres desciende se va el máximo exponente de las SAD en Primera División, pero si Talleres le gana el clásico a Instituto, el cual será en cancha de “La Gloria”, y se mantiene en primera será un golpe para Tapia y el renacer de Fassi, Milei, y la idea de las SAD, y más si el presidente gana las elecciones del 26-O.

