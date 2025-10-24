urgente24
Famosos encerrados por familiares; ¿Virginia Gallardo es una gurisa?; ¿Rosarigasinos o turistas?

Varios casos de famosos encerrados por familiares; ¿Virginia Gallardo es una gurisa entrerriana?; ¿Rosarinos o turistas en cierre de Milei?

24 de octubre de 2025 - 22:05
1-Famosos que terminaron encerrados por sus familiares

El caso de Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, encerrada por su pareja, recordó tragedias similares vividas por otras mujeres en Argentina.

Julieta Prandi denunció a su ex pareja por encierro y abuso. Logró una condena ejemplar en la Justicia.

La boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras también reveló haber sufrido secuestros y golpes por parte de su primer marido.

Y la locutora Marina Monteleone, conocida por ser la voz en las grabaciones de la empresa Entel, denunció que su propia hija intentó internarla en un geriátrico contra su voluntad.

2-Rosarinos invadidos por la ola de militantes violetas de Milei

El presidente cerró su campaña nacional en Rosario, ante varios miles de seguidores reunidos en el Parque España.

El predio se llenó con militantes de otras regiones que arribaron a la ciudad en más de 100 colectivos.

Desde la oposición, la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, cuestionó el método elegido para el acto de cierre libertario.

3-Polémica por el verdadero domicilio de Virginia Gallardo

La candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes suma confusiones sobre su verdadero domicilio.

El vocero presidencial Manuel Adorni la presentó como candidata por Entre Ríos.

En realidad, la vedette vive desde hace años en el barrio porteño de Palermo, lo que reaviva las dudas sobre su lugar de votación el 26/10.

4-¿La llegada de aviones F16 nos transforma en potencia militar?

El presidente argentino afirmó que el país es la 24ª potencia mundial en materia bélica.

Sin embargo, el sitio especializado Global Firepower nos ubica bastante más abajo, en el puesto 43.

En Sudamérica, Brasil (10) y Colombia (37) superan ampliamente a la Argentina en capacidad militar.

