Famosos encerrados por familiares; ¿Virginia Gallardo es una gurisa?; ¿Rosarigasinos o turistas?

El predio se llenó con militantes de otras regiones que arribaron a la ciudad en más de 100 colectivos.

Desde la oposición, la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, cuestionó el método elegido para el acto de cierre libertario.

3-Polémica por el verdadero domicilio de Virginia Gallardo

La candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes suma confusiones sobre su verdadero domicilio.

El vocero presidencial Manuel Adorni la presentó como candidata por Entre Ríos.

En realidad, la vedette vive desde hace años en el barrio porteño de Palermo, lo que reaviva las dudas sobre su lugar de votación el 26/10.

4-¿La llegada de aviones F16 nos transforma en potencia militar?

El presidente argentino afirmó que el país es la 24ª potencia mundial en materia bélica.

Sin embargo, el sitio especializado Global Firepower nos ubica bastante más abajo, en el puesto 43.

En Sudamérica, Brasil (10) y Colombia (37) superan ampliamente a la Argentina en capacidad militar.