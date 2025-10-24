Scott Bessent calificó a la demócrata Warren de "peronista americana"

Bessent, en poco tiempo, aprendió rápido

Sobre el final, el Secretario del Tesoro norteamericano generó una imagen de Warren caracterizada como la exprimera dama, le pidió que “se baje del balcón” y que “vote para reabrir el gobierno”, que se encuentra cerrado desde principios de octubre.

Luego acotó

“Deje de despotricar contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos”, concluyó.

La legisladora es una de las demócratas que le reclamaron al presidente estadounidense Donald Trump, mediante una carta, que no se realice la asistencia financiera entre su país y la Argentina, el cual consta de un swap por US$20.000 millones.

Urgente24 dio cuenta de cómo se inició la polemica lo reflejamos apenas iniciada esta crónica, el link esta a la vista

