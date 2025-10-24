El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, calificó a la senadora demócrata Elizabeth Warren de “peronista americana” y la comparó con Eva Perón. Al tiempo respaldó al Gobierno y lo definió como “uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos”.
Scott Bessent calificó a la demócrata Warren de "peronista americana"
Bessent le dijo a la senadora que se "dedique a trabajar" y que "no desperdicie el tiempo como desperdicia los impuestos".
Mediante un post Bessent cuestionó a la senadora norteamericana y sostuvo que disfruta “desperdiciar el tiempo” de Estados Unidos como a su vez “desperdiciar los impuestos” de los estadounidenses.
“Mientras sigue concentrada principalmente en cantar ‘No llores por mí, Massachusetts’ y en votar en contra de pagarles a los empleados públicos, la senadora Warrende alguna manera también encontró tiempo recientemente para amenazar a los grandes bancos por sus políticas de préstamos”, señaló el funcionario americano.
"No llores por mi Argentina"
La referencia de Bessent se centra en la canción “Don’t Cry for Me Argentina”, tomada del discurso que dio Eva Perón en el balcón de la Casa Rosada luego de que Juan Domingo Perón ganara las elecciones presidenciales de 1946.
Bessent, en poco tiempo, aprendió rápido
Sobre el final, el Secretario del Tesoro norteamericano generó una imagen de Warren caracterizada como la exprimera dama, le pidió que “se baje del balcón” y que “vote para reabrir el gobierno”, que se encuentra cerrado desde principios de octubre.
Luego acotó
“Deje de despotricar contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos”, concluyó.
La legisladora es una de las demócratas que le reclamaron al presidente estadounidense Donald Trump, mediante una carta, que no se realice la asistencia financiera entre su país y la Argentina, el cual consta de un swap por US$20.000 millones.
Urgente24 dio cuenta de cómo se inició la polemica lo reflejamos apenas iniciada esta crónica, el link esta a la vista
