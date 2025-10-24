Esto se pone espeso: Pensando el 27/10, Javier Milei acusa al Congreso de "destituyente"

Javier Milei acusó al Poder Legislativo de "destituyente". El Presidente de la Nación, que asumió hablando de espaldas al Congreso, ha manifestado en reiteradas ocasiones críticas al parlamento, que él integró como diputado nacional. Sin embargo, esta vez, Milei pareció no tener freno: “Cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, empezaron a poner en marcha la máquina de impedir. A pesar de ello, y un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.
Caso Lowrdes Fernández: Imputaron a su ex
Durante un allanamiento en un departamento del barrio porteño de Palermo, la Policía encontró este jueves a Lowrdes Fernández, integrante de Bandana, y detuvo a su exnovio Leandro García Gómez. La artista fue atendida en el inmueble por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y posteriormente fue derivada a un hospital.
El arresto se produjo horas después de que la madre de Fernández denunciara su desaparición, que había sido negada posteriormente por la cantante en las redes sociales y en una videollamada que mantuvo con la Policía, en la que no había querido revelar su paradero.
Por la tarde, el propio García Gómezle abrió la puerta al personal policial, pero no le permitió revisar el edificio en su totalidad. Ante la falta de resultados, la fuerza de seguridad regresó a la noche con una orden judicial y procedió a efectuar el allanamiento en el departamento situado en Ravignani 2386.
A raíz de ello, García Gómez fue imputado por "Privación ilegítima de la libertad". Por su parte, Fernández, quien fue encontrada con sobredosis y descompensada, este viernes fue dada de alta del Hospital Fernández.
Deja tu comentario