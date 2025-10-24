Esto se pone espeso: Pensando el 27/10, Javier Milei acusa al Congreso de "destituyente"

Live Blog Post

El foco está en la Boleta Única de Papel, pero la importancia es qué se elige

Este domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en todo el país, en las que se definirá cómo se renovará el Congreso de la Nación. Específicamente, se votarán 24 senadores, es decir, un tercio de las bancas, y 127 diputados, la mitad de los escaños.

Son ocho las jurisdicciones que designarán a sus representantes en la Cámara Alta, por lo que deben seleccionar dos categorías en la debutante Boleta Única de Papel (BUP): Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Cada una elegirá tres senadores nacionales, tal como lo establece la Constitución.

En tanto, 21 distritos reformularán sus bancas en la Cámara Baja, pero la cantidad de representantes varía en función de la población de cada jurisdicción: Jujuy (3), Salta (3), Formosa (2), Tucumán (4), Chaco (4), Santiago del Estero (3), Catamarca (3), Santa Fe (9), Corrientes (3), Misiones (3), Córdoba (9), La Rioja (2), San Juan (3), San Luis (3), La Pampa (3), Buenos Aires (35), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13), Mendoza (5), Chubut (2), Santa Cruz (3) y Tierra del Fuego (2).

En ambas cámaras, el peronismo es la fuerza con mayor presencia y, por ende, la que más puestos renueva. En Diputados, de los 98 legisladores peronistas, se pondrán en juego 46 bancas, casi la mitad del bloque. De de ese total, alrededor de un tercio (14) corresponde a la provincia de Buenos Aires, donde a través de la alianza Fuerza Patria intentará retener su principal bastión.

Asimismo, en el Senado los tres bloques justicialistas también actualizan cerca del 50% de sus escaños: 15 de 34.

Por su parte, cuatro provincias celebrarán elecciones locales este mismo domingo: Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, esta última con elección a gobernador incluida.

image Debut.

En cuanto a la BUP, debutará a nivel nacional siendo la primera vez en la historia que se usará este sistema para elegir candidatos federales. Por eso, es importante conocer con qué se encontrará el votante y cuáles son los cambios centrales respecto del esquema anterior con múltiples papeletas por partido o alianza electoral.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra, en primer lugar, que ya no habrá "cuarto oscuro" porque en cada mesa de votación se dispondrán biombos para que el elector marque allí -sin ser visto por nadie- la elección propia, en la boleta previamente entregada al presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, podrá haber dos electores votando al mismo tiempo, uno en cada cabina, adecuadamente aisladas una de la otra.

Tampoco habrá sobres en los que colocar la decisión personal.