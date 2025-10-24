PAMI: La última semana de octubre estalla el conflicto

el miércoles 29 se extenderá de 11:00 a 14:00.

El jueves 30, los trabajadores cesarán actividades a partir de las 12:00 y se concentrarán en el edificio de Corrientes 655 para movilizarse a las 13:30 hacia el Ministerio de Desregulación.

Los gremios llaman a prepararse para una lucha extensa

"La unidad de los trabajadores es el camino", declararon los gremios en un comunicado conjunto, instando a los empleados a prepararse para una lucha que "puede extenderse en el tiempo" y a organizarse bajo el marco de legalidad y cobertura gremial que ofrecen las organizaciones sindicales.

Por su parte, la delegación de UPCN, que actúa de manera independiente al frente sindical, destacó la reapertura de la paritaria como un logro de su "gestión sindical constante y planificada", que incluyó negociaciones administrativas, políticas y judiciales.

Sin embargo, el gremio no se pronunció específicamente sobre la oferta salarial ni se sumó a las medidas de fuerza anunciadas por los otros sindicatos.

