Regalados: supermercado remata electrodomésticos con 80% de descuento

Hay cafeteras por $22.000, licuadoras por $53.000, aspiradoras por $48.000 y muchos productos más. Carrefour, además, deja pagar en hasta 12 cuotas con tarjetas de crédito Visa. Coto, por su parte, tiene rebajas más jugosas donde hay productos a menos de $20.000. Este tipo de ofertas siempre son bienvenidas porque dejan ahorrar muchísimo.