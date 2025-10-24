urgente24
Regalados: supermercado remata electrodomésticos con 80% de descuento

Supermercado está rematando electrodomésticos con descuentos de hasta el 80%. No te lo pierdas porque es por tiempo limitado.

24 de octubre de 2025 - 12:32
Furor por el descuento de este supermercado en electrodomésticos.

Reconocido supermercado se volvió loco y anunció que remata electrodomésticos con descuentos de hasta el 80%. Vas a encontrar diferentes artículos con diversas promociones, cuotas sin interés y la posibilidad de comprar mucho más barato. No te lo pierdas porque vuelan.

Los electrodomésticos son cada vez más costosos y la realidad es que la economía no permite muchas veces darnos ciertos gustos. Sin embargo esta oportunidad es ideal para aprovechar y no comprometer al bolsillo ya que hay descuentos muy buenos que están volando.

Supermercado liquida electrodom&eacute;sticos y es furor.

Electrodomésticos con 80% menos en este supermercado

Coto y Carrefour están liquidando pequeños electrodomésticos que son indispensables en cualquier hogar. Vas a encontrar promociones y rebajas de hasta el 80%, con lo cual quedan prácticamente regalados. Si tenías ganas de equipar tu casa entonces no pierdas esta oportunidad.

Freidoras de aire, tostadoras, cafeteras, aspiradoras o licuadoras son algunos de los electrodomésticos que podés encontrar tanto en Carrefour como en Coto, dos de los supermercados más reconocidos del país. Hay precios que no superan los $50.000.

Hay cafeteras por $22.000, licuadoras por $53.000, aspiradoras por $48.000 y muchos productos más. Carrefour, además, deja pagar en hasta 12 cuotas con tarjetas de crédito Visa. Coto, por su parte, tiene rebajas más jugosas donde hay productos a menos de $20.000. Este tipo de ofertas siempre son bienvenidas porque dejan ahorrar muchísimo.

