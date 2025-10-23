urgente24
ZONA $ outlet > Buenos Aires > descuentos

BARATO Y DE CALIDAD

El outlet que arrasa en Buenos Aires con ropa desde $12.000

Este outlet de Buenos Aires tiene mucha variedad de ropa y con precios increíbles. Las prendas van desde los $12.000 y la calidad es muy buena.

23 de octubre de 2025 - 08:48
Un outlet espectacular para comprar barato.

Un outlet espectacular para comprar barato.

Por MICAELA AGUIRRE

Un outlet genera furor en Buenos Aires con ropa de calidad a precios muy buenos. Vas a poder encontrar prendas para mujer, hombre y niños, además de otras joyas como calzado. Es un lugar que no se conoce demasiado y empieza a ganar muchos compradores por sus descuentos.

Comprar ropa barata pero de buena calidad es una odisea hoy en día. Sin embargo hay lugares en donde vas a poder encontrar prendas para todos los días y básicos que son infaltables. Lo mejor es que el precio es sumamente acorde y no vas a tener que gastar de más.

image

Outlet furor en Buenos Aires con precios muy bajos

En la esquina de Sarmiento y Callao, en plena Ciudad de Buenos Aires, hay un local llamado Hoy Online que ya estaba en Flores y ahora se sigue expandiendo. El mismo vende ropa tanto nacional como importada a precios que muchos no van a poder creer.

Seguir leyendo

Este local tiene remeras importadas desde $12.000 y jeans a partir de los $30.000. Estos precios hoy en día no se consiguen en casi ningún lado y es ideal para hacer una compra grande una vez al año y tener una buena renovación de prendas en el placard.

Además de jeans y remeras también tienen camperas, ropa deportiva, abrigos y mucho más. Antes de ir podés chequear sus redes sociales en donde suben muchísima información de prendas y precios que manejan en la actualidad. Una oportunidad imperdible.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES