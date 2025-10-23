Un outlet genera furor en Buenos Aires con ropa de calidad a precios muy buenos. Vas a poder encontrar prendas para mujer, hombre y niños, además de otras joyas como calzado. Es un lugar que no se conoce demasiado y empieza a ganar muchos compradores por sus descuentos.
BARATO Y DE CALIDAD
El outlet que arrasa en Buenos Aires con ropa desde $12.000
Este outlet de Buenos Aires tiene mucha variedad de ropa y con precios increíbles. Las prendas van desde los $12.000 y la calidad es muy buena.
Comprar ropa barata pero de buena calidad es una odisea hoy en día. Sin embargo hay lugares en donde vas a poder encontrar prendas para todos los días y básicos que son infaltables. Lo mejor es que el precio es sumamente acorde y no vas a tener que gastar de más.
Outlet furor en Buenos Aires con precios muy bajos
En la esquina de Sarmiento y Callao, en plena Ciudad de Buenos Aires, hay un local llamado Hoy Online que ya estaba en Flores y ahora se sigue expandiendo. El mismo vende ropa tanto nacional como importada a precios que muchos no van a poder creer.
Este local tiene remeras importadas desde $12.000 y jeans a partir de los $30.000. Estos precios hoy en día no se consiguen en casi ningún lado y es ideal para hacer una compra grande una vez al año y tener una buena renovación de prendas en el placard.
Además de jeans y remeras también tienen camperas, ropa deportiva, abrigos y mucho más. Antes de ir podés chequear sus redes sociales en donde suben muchísima información de prendas y precios que manejan en la actualidad. Una oportunidad imperdible.
