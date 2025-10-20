Cybermonday 2025: Los descuentos más esperados del año ya tienen fecha

lg.jpg CyberMonday 2023.

CyberMonday: Cómo impactan las cuotas y el financiamiento

Una de las claves del éxito del CyberMonday es la posibilidad de pagar en cuotas, una herramienta esencial para los consumidores. Sin embargo, la evolución del costo del financiamiento genera incertidumbre.

El director de CACE, Gustavo Sambucetti, explicó que el aumento en el valor de las cuotas es un tema a seguir de cerca, aunque adelantó que habrá marketplaces bancarios que ofrecerán planes agresivos de financiación.

“El financiamiento va a estar presente —remarcó Sambucetti—. Las cuotas siguen siendo un incentivo fuerte para que la gente se anime a comprar online”.

En Argentina, el 80% de las compras con tarjeta se realiza en cuotas, y eso convierte al sistema local en uno de los más competitivos de la región, junto con la logística, que garantiza que el 41% de los envíos llegue en menos de 24 horas.

¿Cómo cambian los hábitos de compra durante el CyberMonday 2025?

Tras once años de ediciones consecutivas, el CyberMonday se consolidó como una fecha clave del calendario comercial de nuestro país. Sin embargo, el comportamiento del consumidor ha cambiado.

Antes, las compras se hacían para “ganarle a la inflación”; hoy, el público actúa con mayor prudencia, compara precios y espera los días de grandes descuentos para realizar compras postergadas.

“Cuando el consumo se retrae, los eventos como CyberMonday son una oportunidad para las familias. La gente aprovecha para comprar lo necesario o anticipar regalos de fin de año”, explicó Sambucetti.

En los últimos años, también se observa una migración del consumo físico hacia el canal online, aunque en un esquema cada vez más omnicanal. Es decir, los consumidores mezclan las experiencias físicas y digitales según conveniencia, disponibilidad y precios.

CyberMonday 2025: Nuevas herramientas para buscar descuentos más rápido

Esta edición del CyberMonday traerá novedades pensadas para mejorar la experiencia de compra y facilitar la búsqueda de productos.

Entre las principales incorporaciones destacan:

Sección “Al toque” : permitirá personalizar el sitio según los intereses del usuario. Desde allí, se podrán filtrar categorías, comparar precios, acceder a envíos gratis, ver promociones en vivo y conocer las ofertas recién publicadas.

: permitirá personalizar el sitio según los intereses del usuario. Desde allí, se podrán filtrar categorías, comparar precios, acceder a envíos gratis, ver promociones en vivo y conocer las ofertas recién publicadas. Cybot, el asistente virtual: desarrollado con inteligencia artificial, este chatbot ayudará a los usuarios a encontrar marcas, productos o promociones de manera más ágil dentro del sitio oficial.

Ambas herramientas buscan simplificar el recorrido de compra y aprovechar el creciente interés de los consumidores por las rebajas digitales.

CyberMonday 2025 en Argentina: Fechas confirmadas y ofertas arrasadoras

El crecimiento del ecommerce en Argentina: Las cifras detrás del CyberMonday

El auge del comercio electrónico en Argentina explica, en buena medida, la magnitud que alcanzan eventos como el CyberMonday.

Durante el primer semestre de 2025, el ecommerce facturó 15,3 billones de pesos, lo que representa un aumento del 79% respecto al mismo período del año anterior.

Según el informe de CACE, se registraron 149,5 millones de órdenes de compra, un crecimiento del 46% interanual, con un ticket promedio de $102.449. Además, el 13% de los argentinos compró online por primera vez este año, mientras que el 72% realizó al menos una compra en los últimos seis meses.

“En 2024, el 18% de las ventas de las empresas provenía del canal digital; en 2025, esa cifra ya subió al 25%”, destacó Sambucetti, quien remarcó que cada vez más empresas ven al ecommerce no solo como un canal de ventas, sino como el eje de su estrategia comercial.

Más noticias en Urgente24

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar

Caso N°9: Walter Graziano en C5N "a regalarle chocolates y un libro" a una periodista