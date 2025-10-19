Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar

Marruecos venció a la Argentina en la final del Mundial Sub 20 y es el nuevo campeón juvenil. El conjunto africano sacudió rápido a la Albiceleste y después se dedicó a contener los embates de una Albiceleste que jugó bien pero no tuvo efectividad suficiente.

No se puede decir que haya sido el peor partido de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. Porque la Selección Argentina jugó un muy buen partido , solo que sí tuvo los mayores minutos de zozobra en el Mundial Sub 20. Fue una primera media hora de desajustes que le costaron caro .

Primero, una salida del arquero Santino Barbi tras un pelotazo sin destino que derivó en una falta del guardameta y posterior tiro libre. Zabiri lo pateó y lo cambió por gol , a los 12 minutos de partido. Fue un duro cachetazo, que tuvo su réplica a los 29´, con un contragolpe letal marroquí que Zabiri, nuevamente, cambió por gol . 2 a 0.

Marruecos no fue mejor que Argentina, pero sí más efectiva

Marruecos cumplió el plan a la perfección. Un equipo veloz, consciente de sus limitaciones e inteligente para explotar sus virtudes, le cedió la pelota al combinado argentino, se defendió cerca de su arco y apostó a los contragolpes. Tuvo recompensa.

Argentina vs. Marruecos La selección marroquí hizo historia @fifaworldcup_es

La Albiceleste se encontró en una situación que no había vivido en todo el Mundial Sub 20: estar abajo en el marcador. Así y todo, logró ser una de las vallas menos vencidas con solo 4 tantos recibidos en todo el certamen y Barbi se quedó con el guante de oro a mejor arquero. No fue el único premio: Milton Delgado se quedó con el botín de bronce.

Marruecos se coronó con un título de Mundial Sub 20 por primera vez en su historia. Además, es la segunda vez en la historia que una selección de África lo gana. La primera y última había sido en la Copa del Mundo de Egipto 2009, cuando Ghana venció a Brasil por penales y se consagró campeona.

Del lado de enfrente, Argentina no pudo romper la sequía de 18 años sin mundiales en la categoría juvenil. La última conquista (sigue siendo) Canadá 2007, cuando venció 2 a 1 a República Checa en la final y alzó el sexto título de su historia. En aquella oportunidad, la Albiceleste brilló con Hugo Tocalli como entrenador y figuras de la talla del Kun Agüero, Ángel Di María, Chiquito Romero, Ever Banega, Maxi Moralez y Mauro Zárate, entre otros.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Marruecos venció 2-0 a Argentina

Live Blog Post El árbitro da 5 minutos de adición

Live Blog Post [VAR] Para el árbitro, la pelota toca en la cara del defensor marroquí y no ve penal

Live Blog Post TARJETA VERDE PEDIDA POR ARGENTINA: Placente pide una posible mano en el área de Marruecos

Live Blog Post Ingresa Rodríguez Pagano Sale Gorosito.

Live Blog Post La Albiceleste debe tener cuidado con los contragolpes marroquíes, que pueden ser letales

Live Blog Post Marruecos se defiende cerca de su arco y, con algo de fortuna, evita los embates de Argentina

Live Blog Post Ingresa Subiabre Afuera Sarco.

Live Blog Post [VAR] El árbitro no ve ninguna infracción y el partido se reanuda

Live Blog Post TARJETA VERDE PEDIDA POR ARGENTINA: Placente pide revisar un posible empujón a Sarco en el área

Live Blog Post La Selección salió como un tren y está decidido a revertir el resultado

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Placente mete variantes: ingresan Andrada y Pérez

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Es un buen partido de la Albiceleste, que junta pases y tiene jugadas claras de gol pero falla en el último toque

Live Blog Post 70-30: Argentina domina la posesión con claridad, pero Marruecos está cómodo Con un 70% de posesión, la Albiceleste es dueña de la pelota. Sin embargo, es un escenario al que el elenco africano está acostumbrado y así construye su juego.

Live Blog Post ¡GOL DE MARRUECOS! VIDEO: Contragolpe letal y Zabiri pone el 2-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1980054651182481588&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE MARRUECOS! Jugada de Maamma, centro al segundo palo y Zabiri marca por duplicado ¡Vamos Argentina, esto sigue!28' | ARGENTINA 0 - 2 MARRUECOS Mirá la gran final del #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/FKoHknDtme — telefe (@telefe) October 19, 2025

Live Blog Post La Albiceleste no se dejó caer y mantiene la intensidad en búsqueda del empate

Live Blog Post ¡GOL DE MARRUECOS! VIDEO: Zabiri cambia el tiro libre por gol y se pone 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1980050611610554475&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE MARRUECOS! Golazo de tiro libre de Zabiri en el comienzo11' | ARGENTINA 0 - 1 MARRUECOS Mirá la gran final del #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/3xlotDXIEf — telefe (@telefe) October 19, 2025

Live Blog Post [VAR]: El árbitro define que el foul es afuera del área y que el arquero argentino se lleva la amarilla Para el árbitro no se trató de una ocasión manifiesta de gol porque el delantero de Marruecos ya había tocado la pelota. Por eso, no evaluó la posibilidad de expulsión para Barbi, guardameta albiceleste.

Live Blog Post TARJETA VERDE PEDIDA POR MARRUECOS: Pedido de revisión por posible expulsión y penal A partir de un choque entre Barbi, arquero argentino, y el delantero marroquí, el cuerpo técnico pide revisar la jugada en el VAR.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Equipo titular confirmado en Argentina para enfrentar a Marruecos Los XI de Placente salen con: Barbi; Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Soler; Acuña, Delgado; Carrizo, Prestianni, Sarco

Live Blog Post De aquel Ghana a Brasil en 2009: Marruecos quiere poner a África en lo más alto por segunda vez en la historia La única vez que un país africano salió campeón del Mundial Sub 20 fue en la Copa del Mundo de Egipto 2009. En aquella oportunidad, Ghana venció a Brasil en los penales por 4-3 en la final y alzó el título. Esta noche, Marruecos quiere repetir.

Live Blog Post "Estar acá es mi sueño": capitán de la Sub 20, futuro en la Selección Mayor y... ¿Mundial 2026? Julio Soler es el capitán del combinado nacional y en la previa del cotejo palpitó el duelo. "Estar acá es mi sueño. Todos hicimos mucho esfuerzo para poder estar acá y siempre que pueda estar con la Selección, voy a estar. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico por todo el esfuerzo que hicieron para que yo esté hoy acá", dijo. Surgido de las Inferiores de Lanús, Soler fue vendido al Bournemouth en enero de este año. Lateral izquierdo con presencia, es el capitán de la Sub 20 y uno de los líderes del plantel. Con buenas proyecciones de cara al futuro y teniendo en cuenta que ocupa una posición en donde Argentina no suele presentar muchas variantes, Soler es uno de los jugadores que se vislumbran en la Selección de Lionel Scaloni. image Placente y Soler, en conferencia de prensa previo a la final ante Marruecos AFA Aunque no lo ha convocado en las últimas citaciones, su nombre no está descartado aun para el Mundial 2026. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico es hoy el futbolista titular. El Huevo Acuña levantó su nivel en River y ganó terreno como posible relevo, pero su convocatoria a la Copa del Mundo no es segura. Scaloni ha probado con Nico González de 3, seguramente como variante para alguna circunstancia de partido. Y el Colo Barco, mientras tanto, se afianza en el Estrasburgo como volante más que lateral.

Live Blog Post "Marruecos es un gran equipo, tiene cosas parecidas a nosotros" En la previa del encuentro, el entrenador argentino Diego Placente opinó sobre el rival. "Marruecos es un gran equipo. Tienen cosas parecidas a nosotros, jugadores técnicos, físicos, muy pasionales. Va a ser una final muy difícil", dijo. "Queremos transmitir lo que nosotros sentimos cuando éramos chicos. Ser campeón es uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi carrera. Más allá del fútbol, quedan un montón de cosas lindas", sostuvo. "Vestir la camiseta de la Selección siempre te hace creer. Durante el torneo, muchos chicos maduraron como jugadores por las distintas experiencias que fueron teniendo", añadió.

Live Blog Post Kun Agüero y Mauro Zárate: así fueron los goles de Argentina en la final vs. República Checa que le dieron el Mundial Sub 20 en 2007 (VIDEO) La Selección Argentina tendrá la oportunidad de conquistar el título del Mundial Sub 20, nuevamente, tras 18 años. A pesar de ser el país que más veces alzó la Copa del Mundo juvenil (en 6 oportunidades), será casi dos décadas el tiempo que pasó desde la última consagración. Fue en el Mundial de Canadá 2007. Aquella vez, la Albiceleste enfrentó a República Checa en la final. El conjunto europeo había empezado ganando, pero el combinado nacional empató con un gol del Kun Agüero (figura absoluta de aquel certamen) y luego lo dio vuelta con otro de Mauro Zárate. El partido finalizaría 2-1 y el título quedaría en manos de Argentina. Embed

Live Blog Post Un lateral con llegada: el defensor de Argentina que puede ser el máximo asistidor del Mundial Sub 20 Dylan Gorosito, el 4 del equipo (jugador Boca Juniors) es uno de los máximos asistidores del Mundial. Tiene 3 asistencias, al igual que otros dos futbolistas marroquíes y uno francés.

Live Blog Post Quién es el delantero de Argentina que puede ser el goleador del Mundial Sub 20 Alejo Sarco tiene 4 gritos en el torneo. Por ahora tiene por delante a Benjamín Cremaschi (USA), Neyser Villarreal (Colombia) y Lucas Michal (Francia), que acumulan 5 tantos. El otro argentino que tampoco está lejos es Maher Carrizo, que lleva 3 goles.