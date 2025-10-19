Marruecos venció a la Argentina en la final del Mundial Sub 20 y es el nuevo campeón juvenil. El conjunto africano sacudió rápido a la Albiceleste y después se dedicó a contener los embates de una Albiceleste que jugó bien pero no tuvo efectividad suficiente.
Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Selección Argentina >
La Selección Argentina sufrió dos cachetazos tempraneros. Logró reponerse, pero faltó la efectividad que sí tuvo en todo el Mundial Sub 20. Marruecos, campeón.
EN VIVO
-
21:58
Final del partido: Marruecos venció 2-0 a Argentina
-
21:53
El árbitro da 5 minutos de adición
-
21:48
[VAR] Para el árbitro, la pelota toca en la cara del defensor marroquí y no ve penal
-
21:46
TARJETA VERDE PEDIDA POR ARGENTINA: Placente pide una posible mano en el área de Marruecos
-
21:45
Ingresa Rodríguez Pagano
-
21:42
La Albiceleste debe tener cuidado con los contragolpes marroquíes, que pueden ser letales
-
21:33
Marruecos se defiende cerca de su arco y, con algo de fortuna, evita los embates de Argentina
-
21:23
Ingresa Subiabre
-
21:22
[VAR] El árbitro no ve ninguna infracción y el partido se reanuda
-
21:22
TARJETA VERDE PEDIDA POR ARGENTINA: Placente pide revisar un posible empujón a Sarco en el área
-
21:16
La Selección salió como un tren y está decidido a revertir el resultado
-
21:09
Comienza el 2T
-
21:08
Placente mete variantes: ingresan Andrada y Pérez
-
20:54
Final del 1T
-
20:53
Es un buen partido de la Albiceleste, que junta pases y tiene jugadas claras de gol pero falla en el último toque
-
20:41
70-30: Argentina domina la posesión con claridad, pero Marruecos está cómodo
-
20:31
¡GOL DE MARRUECOS! VIDEO: Contragolpe letal y Zabiri pone el 2-0
-
20:29
La Albiceleste no se dejó caer y mantiene la intensidad en búsqueda del empate
-
20:14
¡GOL DE MARRUECOS! VIDEO: Zabiri cambia el tiro libre por gol y se pone 1-0
-
20:13
[VAR]: El árbitro define que el foul es afuera del área y que el arquero argentino se lleva la amarilla
-
20:09
TARJETA VERDE PEDIDA POR MARRUECOS: Pedido de revisión por posible expulsión y penal
-
20:03
Comienza el partido
-
19:52
Equipo titular confirmado en Argentina para enfrentar a Marruecos
-
19:43
De aquel Ghana a Brasil en 2009: Marruecos quiere poner a África en lo más alto por segunda vez en la historia
-
19:06
"Estar acá es mi sueño": capitán de la Sub 20, futuro en la Selección Mayor y... ¿Mundial 2026?
-
18:39
"Marruecos es un gran equipo, tiene cosas parecidas a nosotros"
-
18:05
Kun Agüero y Mauro Zárate: así fueron los goles de Argentina en la final vs. República Checa que le dieron el Mundial Sub 20 en 2007 (VIDEO)
-
17:57
Un lateral con llegada: el defensor de Argentina que puede ser el máximo asistidor del Mundial Sub 20
-
17:46
Quién es el delantero de Argentina que puede ser el goleador del Mundial Sub 20
-
17:56
TV: el canal de aire y el de cable donde ver Argentina vs. Marruecos
No se puede decir que haya sido el peor partido de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. Porque la Selección Argentina jugó un muy buen partido, solo que sí tuvo los mayores minutos de zozobra en el Mundial Sub 20. Fue una primera media hora de desajustes que le costaron caro.
Primero, una salida del arquero Santino Barbi tras un pelotazo sin destino que derivó en una falta del guardameta y posterior tiro libre. Zabiri lo pateó y lo cambió por gol, a los 12 minutos de partido. Fue un duro cachetazo, que tuvo su réplica a los 29´, con un contragolpe letal marroquí que Zabiri, nuevamente, cambió por gol. 2 a 0.
Marruecos cumplió el plan a la perfección. Un equipo veloz, consciente de sus limitaciones e inteligente para explotar sus virtudes, le cedió la pelota al combinado argentino, se defendió cerca de su arco y apostó a los contragolpes. Tuvo recompensa.
La Albiceleste se encontró en una situación que no había vivido en todo el Mundial Sub 20: estar abajo en el marcador. Así y todo, logró ser una de las vallas menos vencidas con solo 4 tantos recibidos en todo el certamen y Barbi se quedó con el guante de oro a mejor arquero. No fue el único premio: Milton Delgado se quedó con el botín de bronce.
Quizás también te interese leer: Diego Placente, el relevo
Marruecos se coronó con un título de Mundial Sub 20 por primera vez en su historia. Además, es la segunda vez en la historia que una selección de África lo gana. La primera y última había sido en la Copa del Mundo de Egipto 2009, cuando Ghana venció a Brasil por penales y se consagró campeona.
Del lado de enfrente, Argentina no pudo romper la sequía de 18 años sin mundiales en la categoría juvenil. La última conquista (sigue siendo) Canadá 2007, cuando venció 2 a 1 a República Checa en la final y alzó el sexto título de su historia. En aquella oportunidad, la Albiceleste brilló con Hugo Tocalli como entrenador y figuras de la talla del Kun Agüero, Ángel Di María, Chiquito Romero, Ever Banega, Maxi Moralez y Mauro Zárate, entre otros.
Deja tu comentario