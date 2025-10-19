Andrés Fassi arrasó en las elecciones a pesar de la crisis de Talleres y posible descenso

2- Talleres Somos Todos: 1.555 votos

3- Talleres es de su gente: 642 votos

4- Votos en blanco: 28

5. Votos nulos: 83

El club calificó la votación como "histórica" dada la sólida participación de los socios. En total fueron 11.433 socios los que "ejercieron su derecho a elegir las autoridades de la institución".

Andrés Fassi logró la reelección a pesar del posible descenso de Talleres

El fuerte caudal de votos que cosechó Andrés Fassi en la elección, a pesar de la espalda que tiene como dirigente, no deja de ser llamativo por el presente futbolístico de Talleres.

El sábado perdió en el Kempes ante River por 2 a 0 y quedó más hundido en la Tabla Anual, tabla cuyo último lugar define quién es el descendido a la Primera B Nacional. Por ahora ese puesto lo ocupa Aldosivi, que acumula 24 puntos, pero el Matador está cerca con 27.

image El Millonario ganó con goles de Montiel y Meza @RiverPlate

A pesar del magro presente, que Carlos Tevez como entrenador está intentando revertir, la gestión de Andrés Fassi durante la última década al frente de Talleres lo ubica como un bastión casi inexpugnable. Si el duro 2025 le ha valido tantísimas críticas de parte de los socios, su reelección con el 80% de los votos es un espaldarazo fuerte. El anuncio reciente de la remodelación del estadio con capitales extranjeros seguramente también haya dado réditos.

Tal como había adelantado Golazo24, el triunfo del presidente se olía en la previa: "Hay una realidad que aceptar más allá de lo deportivo, nadie puede hacer crecer institucionalmente a Talleres como lo hizo Fassi, lo trajo desde el Federal “A” con 3000 socios a jugar Copa Libertadores y ser campeón de primera y con más de 60 mil socios. Ese crecimiento fue el más grande del fútbol argentino en los últimos 15 años, ni Boca ni River crecieron de esa forma".

image Tarde de comicios en Talleres @CATalleresdecba

"Todo esto la gente lo sabe, y si bien en su momento querían que llegue otra persona debido a la soga en el cuello que tenía Talleres (deportivamente hablando), hoy las cosas son distintas, ante esta delicada situación deportiva prefieren malo conocido que bueno por conocer, y más por lo que generaría un cambio de presidente a pocas fechas del final".

+ de Golazo24