Cuántos pesos compró el Tesoro de Estados Unidos: números y repercusiones

Repercusiones por la intervención del Tesoro

La compra de pesos por parte del Tesoro de Estados Unidos no pasó desapercibida. Surgieron dudas y criticas desde diferentes sectores.

El ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos y ex FMI, Mark Sobel, escribió en sus redes sociales:

Si este informe se acerca siquiera a la verdad, la idea de que el Tesoro de Estados Unidos asuma US$ 200 millones en pesos terriblemente sobrevaluados en sus libros, por no hablar del riesgo cambiario del peso, es una locura. Es hora de transparencia por parte del Tesoro. ¿Qué está pasando? El peso necesita flotar pronto. Si este informe se acerca siquiera a la verdad, la idea de que el Tesoro de Estados Unidos asuma US$ 200 millones en pesos terriblemente sobrevaluados en sus libros, por no hablar del riesgo cambiario del peso, es una locura. Es hora de transparencia por parte del Tesoro. ¿Qué está pasando? El peso necesita flotar pronto.

El investigador principal de economía internacional del Council of Foreign Relations, Brad Setser, sentenció:

Sin embargo, dos cosas están claras -- a) O bien Estados Unidos o bien el BCRA tendrán que comprar muchos más pesos esta semana para mantener el peso prácticamente estable antes de las elecciones... b) Este es un uso increíblemente riesgoso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Sin embargo, dos cosas están claras -- a) O bien Estados Unidos o bien el BCRA tendrán que comprar muchos más pesos esta semana para mantener el peso prácticamente estable antes de las elecciones... b) Este es un uso increíblemente riesgoso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

A lo que luego sumó que la intervención de Scott Bessent en el mercado cambiario argentino podría haber ascendido a hasta US$ 600 millones.

El economista Christian Buteler mostró un gráfico que refleja la caída de plazos fijos de privados este mes, indicando que dejan los rendimientos con altas tasas por el dólar, o dicho de otra manera, salen del carry trade y abandonan posiciones:

De dónde salen los pesos que están comprando dólares? Los plazos fijos en pesos, que sin hacer nada deberían crecer al ritmo de la tasa que devengan, muestran una caída de $2.4 billones en la primer quincena de octubre. De dónde salen los pesos que están comprando dólares? Los plazos fijos en pesos, que sin hacer nada deberían crecer al ritmo de la tasa que devengan, muestran una caída de $2.4 billones en la primer quincena de octubre.

Mientras que el gobierno de Argentina y el Tesoro de Estados Unidos intervienen el mercado cambiario local para mantener el tipo de cambio bajo, el mercado local presiona el dólar al alza, y le gana.

