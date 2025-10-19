En el cierre de la semana pasada, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos habría vendido más de US$200 millones en pesos argentinos, según estimaciones de operadores de cambio locales. La operación, diseñada para frenar la caída del peso, sería la tercera compra de este estilo desde que Scott Bessent anunció el rescate a Argentina.
TODO POR BAJAR EL DÓLAR
Cuántos pesos compró el Tesoro de Estados Unidos: números y repercusiones
El Tesoro de Estados Unidos ya intervino el mercado cambiario argentino tres veces. Scott Bessent está decidido a pelear por un dólar bajo.
De acuerdo con operadores en el mercado spot argentino, según publicó BA Times, aproximadamente la mitad de la transacción —alrededor de US$100millones— se habría realizado en los últimos diez minutos de la jornada, un volumen sin precedentes en lo que va del año.
Cuánto compró el Tesoro de Estados Unidos hasta el momento
Sumado a las dos intervenciones anteriores, de US$ 140 millones y US$ 199 millones, del jueves 09/10 y del miércoles 15/10, respectivamente, el total de pesos comprados por el Tesoro de Estados Unidos asciende al equivalente a US$ 539 millones, hasta el momento.
Los efectos inmediatos de la operación parecen escasos: a pesar de la compra masiva de pesos, la moneda continuó aumentando, lo que sugiere que la intervención puede haber llegado tarde o que la presión de liquidez y expectativas negativas es demasiado intensa para contenerse con un solo movimiento.
A esto se suma que la semana que comienza mañana, lunes 20/10, es la última previa a las elecciones legislativas, que generan incertidumbre y muchas personas buscan cubrirse comprando dólares.
Repercusiones por la intervención del Tesoro
La compra de pesos por parte del Tesoro de Estados Unidos no pasó desapercibida. Surgieron dudas y criticas desde diferentes sectores.
El ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos y ex FMI, Mark Sobel, escribió en sus redes sociales:
El investigador principal de economía internacional del Council of Foreign Relations, Brad Setser, sentenció:
A lo que luego sumó que la intervención de Scott Bessent en el mercado cambiario argentino podría haber ascendido a hasta US$ 600 millones.
El economista Christian Buteler mostró un gráfico que refleja la caída de plazos fijos de privados este mes, indicando que dejan los rendimientos con altas tasas por el dólar, o dicho de otra manera, salen del carry trade y abandonan posiciones:
Mientras que el gobierno de Argentina y el Tesoro de Estados Unidos intervienen el mercado cambiario local para mantener el tipo de cambio bajo, el mercado local presiona el dólar al alza, y le gana.
