Boca no pudo homenajear a Russo como más quería: 1-2 ante Belgrano (Cba.)

Merentiel, conmovido por la muerte de Russo

En la previa del partido, la Besstia habló en exclusiva con ESPN Premium, y lamentó el fallecimiento de Miguel Russo: "Dejame mandar el pésame a su familia y sus seres queridos, nos sentimos parte de eso. Estamos muy doloridos por lo que pasó, pero tenemos que salir a respaldarlo en la cancha, demostrando lo que veníamos haciendo y respaldando a Miguel, el legado que dejó tanto a nosotros como a todo el fútbol argentino. Es nuestro líder y tenemos que salir a respaldarlo".

Y agregó: "Me dejó la lucha, la entrega, se entregó al máximo hasta los últimos días y nos dejó eso. Nos dejó un cuerpo técnico muy bueno y Claudio lo está llevando bien. Nosotros nos sentimos muy cómodos y tenemos que seguir este camino para demostrar para qué está Boca".