Boca no pudo homenajear a Russo como más quería: 1-2 ante Belgrano (Cba.)

En una jornada cargada de emotividad, el Boca de Claudio Úbeda cayó ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera.

18 de octubre de 2025 - 17:12

EN VIVO

Boca Juniors cayó 1-2 contra Belgrano de Córdoba en La Bombonera en el primer partido desde la partida física de Miguel Ángel Russo, su ex entrenador. Fue una jornada teñida de homenajes y reconocimientos para con Miguelo. Claudio Úbeda, el técnico del Xeneize esta tarde en el Alberto José Armando, sin reacción.

Los de La Ribera no tuvieron actividad el fin de semana pasado por el fallecimiento de Russo. Lógicamente, AFA trasladó el encuentro ante Barracas Central, que iba a ser el pasado sábado 11 de octubre, para el próximo lunes 27 de este mes en el Estadio Claudio Fabián Tapia, a las 16 horas.

El Pirata cordobés, que está a dos partidos de ganar un título y de disputar la Copa Libertadores de América 2026 -enfrentará a Argentinos Juniors el próximo jueves 23 por las semifinales de la Copa Argentina- viene de igualar 1-1 ante Estudiantes de La Plata el pasado fin de semana. Los de Ricardo Zielinski lo ganaban por obra de Uvita Fernández pero el Pincha lo igualó en el último suspiro por el tanto de Gabriel Compagnucci en contra.

image
Belgrano se presenta en La Bombonera con la cabeza en la semifinal de la Copa Argentina del próximo jueves (23/10).

Belgrano se presenta en La Bombonera con la cabeza en la semifinal de la Copa Argentina del próximo jueves (23/10).

Live Blog Post

¡Final del partido! Boca 1-2 Belgrano de Córdoba

Trinfuazo del Pirata en La Bombonera, que se trepó a la 4º posición de la Zona A y dejó al Xeneize en riesgo de clasificación a los play-offs y a la Copa Libertadores 2026.

El Xeneize ve un partido importante y lo pierde.

Live Blog Post

80': Boca no puede quebrar el cerrojo

El Xeneize intenta con centros desde la izquierda y remates desde afuera del área pero no puede llegar a la igualdad del marcador.

Se juega al ritmo de Belgrano de Córdoba.

Live Blog Post

66': ¡Descuenta Boca!

Pase de Miguel Merentiel y gran definición de Exequiel Zeballos. Boca se pone a tiro del empate.

Live Blog Post

62': ¡Gol de Belgrano de Córdoba!

Tras una serie de rebotes en el área de Boca, Leandro Paredes se llevó puesta la pelota y puso el 2-0 para el Pirata cordobés.

Live Blog Post

58': ¡Gol de Belgrano de Córdoba!

Lucas Passerini cambia el penal por gol. Gana el Pirata en La Bombonera 1-0.

Live Blog Post

55': ¡Penal para Belgrano de Córdoba!

Horror de Lautaro Di Lollo en el área de Boca y hay tiro desde los 12 pasos para el Pirata. Sonsera total del número '40' del Xeneize.

Live Blog Post

¡Comenzó el ST!

Inició el complemento de Boca 0-0 Belgrano de Córdoba. Vivilo por Golazo24.

Live Blog Post

45': ¡Final del primer tiempo: Boca y Belgrano de Córdoba 0-0 en La Bombonera!

El Xeneize y el Pirata empatan sin goles en La Bombonera. El encuentro fue de más a menos por parte de ambos equipos.

El dueño de casa pudo abrir el marcador en varias ocasiones en los pies de Merentiel y Giménez, que no estuvieron finos en la definición.

La visita, que piensa en las semifinales de la Copa Argentina, apenas inquietó el arco de Marchesín.

Live Blog Post

Primera polémica de la tarde: ¿era roja para Lautaro Blanco?

El marcador de punta izquierdo de Boca cruzó a Leonardo Morales y todo Belgrano reclamó tarjeta roja. El VAR revisó la jugada pero Dóvalo mantuvo la cartulina amarilla.

Live Blog Post

20': ¡Lo perdió Merentiel!

Gran habilitación de Carlos Palacios para Miguel Ángel Merentiel, que se la tiró por arriba al arquero Thiago Cardozo y la pelota no entró por milímetros. La Bestia ya tuvo tres ocasiones de gol y no pudo acertar.

Live Blog Post

15': Boca 0-0 Belgrano de Córdoba

El Xeneize y el Pirata se reparten la pelota y las llegadas al arco. El juego fluye y los arqueros (Marchesín y Cardozo) fueron exigidos en más de una ocasión.

Live Blog Post

¡Empezó el partido! Boca y Belgrano juegan en La Bombonera

El Xeneize y el Pirata se miden en La Bombonera por la 13º fecha del Torneo Clausura.

Live Blog Post

Hermoso homenaje de Boca a Russo

Previo al inicio del partido, Boca Juniors mostró en el cartel electrónico un emotivo homenaje para Miguel Ángel Russo:

Live Blog Post

Merentiel, conmovido por la muerte de Russo

En la previa del partido, la Besstia habló en exclusiva con ESPN Premium, y lamentó el fallecimiento de Miguel Russo: "Dejame mandar el pésame a su familia y sus seres queridos, nos sentimos parte de eso. Estamos muy doloridos por lo que pasó, pero tenemos que salir a respaldarlo en la cancha, demostrando lo que veníamos haciendo y respaldando a Miguel, el legado que dejó tanto a nosotros como a todo el fútbol argentino. Es nuestro líder y tenemos que salir a respaldarlo".

Y agregó: "Me dejó la lucha, la entrega, se entregó al máximo hasta los últimos días y nos dejó eso. Nos dejó un cuerpo técnico muy bueno y Claudio lo está llevando bien. Nosotros nos sentimos muy cómodos y tenemos que seguir este camino para demostrar para qué está Boca".

Live Blog Post

El 11 de Boca para recibir a Belgrano de Córdoba

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Paredes, Battaglia, Palacios; Merentiel y Giménez.

Live Blog Post

El 11 de Belgrano de Córdoba para enfrentar a Boca

Cardozo; Morales, López y Maldonado; Compagnucci, Saravia, Metilli y Spörle; Zelarayán; Passerini y Fernández.

Live Blog Post

Boca vs. Belgrano: datos del partido

  • Horario de inicio del encuentro: 18 horas
  • Televisación: ESPN Premium
  • Árbitro principal: Pablo Dóvalo
  • Estadio: Alberto J. Armando - La Bombonera
image
Foto: Prensa Belgrano.

Foto: Prensa Belgrano.

Live Blog Post

Así está la Tabla de la Zona A

Live Blog Post

Historial entre Boca Juniors y Belgrano de Córdoba

El Xeneize y el Pirata se enfrentarán este sábado desde las 18 horas en La Bombonera. En la antesala, repasamos los antecedentes entre uno y otro equipo.

Boca logró 18 victorias, mientras que Belgrano se impuso en 11 oportunidades y empataron en 7 ocasiones.

El último enfrentamiento entre ambos fue el pasado 12 de abril, en lo que fue triunfo 3x1 del por entonces equipo de Gago en Barrio Alberdi.

CONSPIRACIONES