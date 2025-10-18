Boca no pudo homenajear a Russo como más quería: 1-2 ante Belgrano (Cba.)

Boca Juniors cayó 1-2 contra Belgrano de Córdoba en La Bombonera en el primer partido desde la partida física de Miguel Ángel Russo, su ex entrenador. Fue una jornada teñida de homenajes y reconocimientos para con Miguelo. Claudio Úbeda, el técnico del Xeneize esta tarde en el Alberto José Armando, sin reacción.
¡Final del partido! Boca 1-2 Belgrano de Córdoba
Trinfuazo del Pirata en La Bombonera, que se trepó a la 4º posición de la Zona A y dejó al Xeneize en riesgo de clasificación a los play-offs y a la Copa Libertadores 2026.
El Xeneize ve un partido importante y lo pierde.
