Polémica en Boca Juniors: Qué pasó ahora con Edinson Cavani y Lucas Blondel

En la previa al partido con Belgrano de Córdoba, ambos jugadores nuevamente son tema de conversación.

Por el lado del ex Tigre, venía de jugar minutos en la reserva y fue convocado por el cuerpo técnico de la primera división para concentrar. El defensor de Boca Juniors irá al banco de suplentes, según confirmó Tato Aguilera.

En lo que respecta al uruguayo, el 18 de septiembre el club informó de manera oficial: "El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del Psoas derecho".

Mañana, se cumplirá un mes de esto y el ex Manchester United no puede dejar atrás la lesión de su pierna derecha. Ayer se confirmó que se perderá el duelo ante Belgrano tras no responder bien a las exigencias en la práctica.

image

Boca vs Belgrano

Boca Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba mañana sábado 18 de octubre desde las 18 horas en la Bombonera.

Seguramente se viva un clima especial en la cancha del Xeneize debido a que es el primer partido allí luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El club de la Ribera necesita triunfar para seguir afianzándose en zona de clasficación directa a la Copa Libertadores 2026.

En cuanto al Pirata, también necesita unidades para meterse entre los 8 mejores de la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los de Zielinski, que están en semis de Copa Argentina, están lejos de clasificación a Copas por tabla anual.

Embed

El equipo que tiene en mente Claudio Úbeda es:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez

