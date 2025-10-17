Insostenible lo de Independiente: Hinchas y socios explotaron contra Grindetti y la dirigencia

Entre los cánticos, se repitieron fuertes consignas pidiendo mayor transparencia, participación de los socios y un cambio de rumbo político en la vida del club. La protesta, de carácter pacífico, se desarrolló en un clima de tensión y descontento generalizado, reflejando el mal momento institucional y deportivo que atraviesa Independiente.

Entre las canciones que entonaron los hinchas se escuchó: “Ni barrabrava, ni oposición, somos los socios la p... que lo parió”. Recordando que las elecciones en el club de Avellaneda serán a mediados de 2026 y las cartas lentamente de cada lado empiezan a asomar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicorubinetti/status/1978952296798019695&partner=&hide_thread=false "Ni barrabrava, ni oposición, somos los socios la puta que los pario" cantan los hinchas en el hall de la sede#Independiente pic.twitter.com/hPLU7Z7790 — Nico Rubinetti (@nicorubinetti) October 16, 2025

Independiente se hunde en la tabla tras caer 2-0 ante Lanús

Independiente perdió 2-0 ante Lanús en el Libertadores de América, en el enfrentamiento por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras esta catastrófica caída, el “Rey de Copas” no se movió del fondo de la tabla de posiciones de Grupo B y tendrá solamente cuatro oportunidades más para revertir la situación.

Los dos goles del “Granate” fueron realizados por los delanteros Walter Bou y Rodrigo Castillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nelsonlafit/status/1978952929932443682&partner=&hide_thread=false Manifestación adentro de la sede de #Independiente en este momento pic.twitter.com/9jBPTQzaPq — Nelson Lafit (@nelsonlafit) October 16, 2025

Por otra parte, el “Rojo” terminó el encuentro sin director técnico. El árbitro principal Fernando Echenique expulsó al entrenador Gustavo Quinteros por una supuesta protesta fuera de lugar, su salida se produjo en el primer tiempo y condicionó el rendimiento de su equipo. Además, Santiago Montiel se retiró expulsado.

Independiente igualó su segunda peor racha histórica y vive una crisis que preocupa

Independiente no encuentra el rumbo y su presente se tiñe de preocupación. La derrota 2-0 ante Lanús en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini extendió su mala racha a 14 partidos sin triunfos, igualando así su segunda peor marca histórica.

El equipo de Gustavo Quinteros atraviesa una sequía alarmante entre el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, con un registro de siete empates y siete derrotas.

La última vez que el “Rojo” había sufrido un período similar fue en 2002, cuando encadenó también 14 partidos sin victorias bajo la conducción de Néstor Clausen y Américo Gallego.

Aquel antecedente quedó grabado como uno de los momentos más difíciles del club, pero el actual contexto amenaza con superarlo. La serie negativa actual, además, supera la de 1998-1999, cuando Independiente estuvo 13 encuentros sin ganar.

El mayor temor entre los hinchas es que la historia vuelva a repetirse. En 2012, el club de Avellaneda atravesó su peor racha sin victorias —17 partidos—, preludio de su histórico descenso a la B Nacional.

El rendimiento del equipo refleja las causas de la crisis: falta de gol, errores defensivos y un bajo nivel en figuras que deberían marcar diferencias. En 11 fechas del Clausura, Independiente acumula seis empates y cinco caídas, uno de los peores inicios de torneo desde la instauración de los campeonatos cortos.

Con cuatro fechas por disputarse, el panorama se vuelve apremiante. El próximo compromiso ante San Martín de San Juan se perfila como una final anticipada para intentar cortar la sequía y aliviar la tensión.

