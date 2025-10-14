Diego Díaz estalló en su programa de streaming Picado TV contra los jugadores de Independiente tras la caída ante Lanús 2-0 en el estadio Libertadores América Ricardo Enrique Bochini por el partido que correspondió a la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
¿Tiene códigos? Diego Díaz escrachó a jugadores de Independiente por 'bolichear'
Diego Díaz estalló contra los jugadores de Independiente tras la caída ante Lanús 2-0 en el Torneo Clausura 2025: “Tengo códigos”.
Mientras se estaba desarrollando el encuentro, el exjugador y actual periodista deportivo contó un pequeño hecho de su vida privada de que manera azarosa se vinculó con el plantel del “Rojo”.
La fuerte revelación de Diego Díaz sobre los jugadores de Independiente
“Algunas cosas me las voy a guardar porque tengo códigos. Le voy a decir a algunos jugadores que tienen que portarse bien porque el viejito que salió a dar una vuelta los vio a algun que otro jugador de Independiente dando vueltitas hasta las cuatro de la mañana como mínimo”, señaló en Picado TV.
De acuerdo con lo expresado, la denuncia expone que esta salida grupal de los jugadores de Independiente se habría dado en las noches previas del partido ante Lanús. “Yo me fui de donde estaba en La Costanera y había algunos que estaban ahí adentro todavía. Y algunos de los que estaban ahí adentro yo miré y dije: ‘Me imagino que no van a jugar estos el domingo. Imagino que deben estar suspendidos o deben estar con alguna lesión’. Y los veo ahora que están adentro de la cancha”, profundizó.
Si se repasa, la formación se puede apreciar que Gustavo Quintero hizo uso de Rodrigo Rey, Milton Valenzuela, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Federico Vera, Luciano Cabral, Rodrigo Fernández, Pablo Galdames, Matías Abaldo, Ignacio Pusesetto y Santiago Montiel. Además se debe mencionar que se produjeron los ingresos de Leonardo Godoy, Federico Mancuello, Enzo Taborda y Gabriel Ávalos.
Independiente se hunde en la tabla tras caer 2-0 ante Lanús
Independiente perdió 2-0 ante Lanús en el Libertadores de América, en el enfrentamiento por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.
Tras esta catastrófica caída, el “Rey de Copas” no se movió del fondo de la tabla de posiciones de Grupo B y tendrá solamente cuatro oportunidades más para revertir la situación.
Los dos goles del “Granate” fueron realizados por los delanteros Walter Bou y Rodrigo Castillo.
Por otra parte, el “Rojo” terminó el encuentro sin director técnico. El árbitro principal Fernando Echenique expulsó al entrenador Gustavo Quinteros por una supuesta protesta fuera de lugar, su salida se produjo en el primer tiempo y condicionó el rendimiento de su equipo. Además, Santiago Montiel se retiró expulsado.
Independiente igualó su segunda peor racha histórica y vive una crisis que preocupa
Independiente no encuentra el rumbo y su presente se tiñe de preocupación. La derrota 2-0 ante Lanús en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini extendió su mala racha a 14 partidos sin triunfos, igualando así su segunda peor marca histórica.
El equipo de Gustavo Quinteros atraviesa una sequía alarmante entre el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, con un registro de siete empates y siete derrotas.
La última vez que el “Rojo” había sufrido un período similar fue en 2002, cuando encadenó también 14 partidos sin victorias bajo la conducción de Néstor Clausen y Américo Gallego.
Aquel antecedente quedó grabado como uno de los momentos más difíciles del club, pero el actual contexto amenaza con superarlo. La serie negativa actual, además, supera la de 1998-1999, cuando Independiente estuvo 13 encuentros sin ganar.
El mayor temor entre los hinchas es que la historia vuelva a repetirse. En 2012, el club de Avellaneda atravesó su peor racha sin victorias —17 partidos—, preludio de su histórico descenso a la B Nacional.
El rendimiento del equipo refleja las causas de la crisis: falta de gol, errores defensivos y un bajo nivel en figuras que deberían marcar diferencias. En 11 fechas del Clausura, Independiente acumula seis empates y cinco caídas, uno de los peores inicios de torneo desde la instauración de los campeonatos cortos.
Con cuatro fechas por disputarse, el panorama se vuelve apremiante. El próximo compromiso ante San Martín de San Juan se perfila como una final anticipada para intentar cortar la sequía y aliviar la tensión.
