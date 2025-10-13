Gimnasia y Esgrima de Mendoza ascendió a Primera División tras ganarle en los penales a Deportivo Madryn que le dio el título de la Primera Nacional pero quedó golpeado por la tragedia tras la muerte de dos hinchas en un accidente de tránsito.
PRIMERA NACIONAL
Dolor en Gimnasia y Esgrima de Mendoza: Tragedia en su vuelta a 1era División
Gimnasia y Esgrima de Mendoza ascendió a Primera División pero quedó golpeado por la tragedia tras la muerte de dos hinchas en un accidente de tránsito.
El siniestro sucedió en el kilómetro 827 de la ruta, a la altura de San Luis. Con las pericias preliminares, hasta el momento, las autoridades determinaron que el vehículo volcó por sus propios medios. Sin embargo, resta identificar qué pasó en los segundos previos para que este fuera el desenlace. Aunque en principio solo hay dos víctimas fatales (entre las que se encuentra una beba de dos meses) hay otros tres heridos que fueron trasladados al Hospital Central Ramón Carrillo con lesiones.
Las causas del siniestro que provocó la muerte de los hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Según reportaron las fuentes policiales en las primeras horas, la tragedia se produjo cuando un Honda Fit, en el que viajaba una familia de cinco integrantes oriunda de Mendoza, volcó y quedó apoyado sobre su techo en el kilómetro 827 de la autopista. El vehículo, que se dirigía en sentido Este-Oeste, sufrió graves daños en su carrocería.
Además de los dos fallecidos, resultaron heridos dos mujeres de 23 y 40 años, y un hombre de 44 años. Tras recibir la atención en el lugar del accidente, fueron trasladados a ese hospital para recibir el tratamiento especializado.
Efectivos de la Policía de San Luis, personal de Bomberos, Policía Científica y la División Criminalística de la UROP N°5 trabajaron en el lugar, llevando a cabo las pericias correspondientes para determinar las causas del trágico accidente. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a este lamentable suceso. De cualquier manera, con el transcurrir de las horas habrá más detalles al respecto de este triste desenlace.
El comunicado de Gimnasia y Esgrima de Mendoza tras la muerte de dos hinchas
"Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento.
#SomosFamilia".
El camino de Gimnasia de Mendoza, campeón y primer ascendido a la Primera División
Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará en 2026 en la máxima categoría del fútbol argentino tras un torneo largo de 34 fechas, en donde consiguió 17 partidos ganados, 12 empates y solo 5 derrotas, logrando así clasificar primero con 63 tantos.
Peleó hasta la última fecha para pasar a la tan esperada final frente a equipos como Estudiantes de Río Cuarto y su homónimo de Buenos Aires.
El equipo mendocino empezó la temporada bajo el mando de Ezequiel Medrano, quien a pesar de su muy buen comienzo en el torneo, sin tanto detalle, fue despedido.
En 22 partidos del campeonato solo perdió dos; 10 empates y 10 victorias. La derrota fue recién en la fecha número 13, ante Gimnasia de Jujuy, 2-0 (puntero en ese momento) y lo propio frente a Temperley, 1-0, en la fecha 23; luego de esa derrota dejó su cargo.
Además, cayó por Copa Argentina frente a Independiente 2-1. Si bien era irregular, no perdía con frecuencia, pero eso no bastaba para los objetivos a cumplir.
Cambio de página para la vigésima cuarta fecha, y el 24 de julio fue presentado como nuevo técnico del «Lobo» Ariel Broggi, con último paso por Banfield.
Broggi empezó muy bien, siguiendo con el legado de Medrano, con victoria ante Colón, 2-0 y 3 victorias más al hilo. Luego sufrió 3 duras derrotas: Central Norte y Morón, ambos 1-0, y Agropecuario por 2 goles. En su ciclo cosechó 7 victorias, 3 derrotas y 2 empates.
Por supuesto, sin olvidar que por penales ganó la final y el boleto a la Primera División del fútbol argentino.
Más notas de Golazo24
Sorpresa en Boca: Este podría ser el futuro de Chiquito Romero
Cómo quedó el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol
Enojo con Toto Belmonte por la lesión de Alan Velasco, el jugador de los 10 palos
San Lorenzo: Damián Ayude hace lo que puede entre las inhibiciones y Marcelo Moretti
Preocupación en River: Extraño comentario de Juan Cortese sobre Lautaro Rivero
Lucas Martínez Quarta se disculpó ante los explotados hinchas de River