Dolor en Gimnasia y Esgrima de Mendoza: Tragedia en su vuelta a 1era División

El comunicado de Gimnasia y Esgrima de Mendoza tras la muerte de dos hinchas

"Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento.

#SomosFamilia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1977569573533872574?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1977569573533872574%7Ctwgr%5E8535515137804e033bbc8eb588519a0c4bdc7a27%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BR2ltbmFzaWEgeSBFc2dyaW1hIGxhbWVudGEgZWwgZmFsbGVjaW1pZW50byBkZSBudWVzdHJvIGhpbmNoYSBMYXV0YXJvIEdvZG95LCB5IGVsIGRlIHN1IHNvYnJpbmEsIGVuIHVuIGFjY2lkZW50ZSB2b2x2aWVuZG8gZGUgQnVlbm9zIEFpcmVzLiBFbnZpYW1vcyBudWVzdHJhcyBmdWVyemFzIHkgY29uZG9sZW5jaWFzLCB5IGFjb21wYcOxYW1vcyBhIHRvZG9zIHN1cyBmYW1pbGlhcmVzIHkgYW1pZ29zIGVuIGVzdGUgZGlmw61jaWwgbW9tZW50by48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU29tb3NGYW1pbGlhP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU29tb3NGYW1pbGlhPC9hPiDwn6SN8J2BWpCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc3RiZkVSMEtXcCI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3N0YmZFUjBLV3A8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgR2ltbmFzaWEgeSBFc2dyaW1hIE16YSA477iP4oOj4pml77iPIChAR2ltbmFzaWFNZW5kb3phKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dpbW5hc2lhTWVuZG96YS9zdGF0dXMvMTk3NzU2OTU3MzUzMzg3MjU3ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEzLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Db3a831c407321949d54ad9a34e1e54bes%3Deb9340a630328df869c716b48935f78e&partner=&hide_thread=false Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento.#SomosFamilia pic.twitter.com/stbfER0KWp — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) October 13, 2025

El camino de Gimnasia de Mendoza, campeón y primer ascendido a la Primera División

Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará en 2026 en la máxima categoría del fútbol argentino tras un torneo largo de 34 fechas, en donde consiguió 17 partidos ganados, 12 empates y solo 5 derrotas, logrando así clasificar primero con 63 tantos.

Peleó hasta la última fecha para pasar a la tan esperada final frente a equipos como Estudiantes de Río Cuarto y su homónimo de Buenos Aires.

El equipo mendocino empezó la temporada bajo el mando de Ezequiel Medrano, quien a pesar de su muy buen comienzo en el torneo, sin tanto detalle, fue despedido.

En 22 partidos del campeonato solo perdió dos; 10 empates y 10 victorias. La derrota fue recién en la fecha número 13, ante Gimnasia de Jujuy, 2-0 (puntero en ese momento) y lo propio frente a Temperley, 1-0, en la fecha 23; luego de esa derrota dejó su cargo.

Además, cayó por Copa Argentina frente a Independiente 2-1. Si bien era irregular, no perdía con frecuencia, pero eso no bastaba para los objetivos a cumplir.

Cambio de página para la vigésima cuarta fecha, y el 24 de julio fue presentado como nuevo técnico del «Lobo» Ariel Broggi, con último paso por Banfield.

Broggi empezó muy bien, siguiendo con el legado de Medrano, con victoria ante Colón, 2-0 y 3 victorias más al hilo. Luego sufrió 3 duras derrotas: Central Norte y Morón, ambos 1-0, y Agropecuario por 2 goles. En su ciclo cosechó 7 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

Por supuesto, sin olvidar que por penales ganó la final y el boleto a la Primera División del fútbol argentino.

Embed - Dep. Madryn 1 (0) - (3) 1 Gimnasia (M) | EL LOBO MENDOCINO ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Más notas de Golazo24

Sorpresa en Boca: Este podría ser el futuro de Chiquito Romero

Cómo quedó el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol

Enojo con Toto Belmonte por la lesión de Alan Velasco, el jugador de los 10 palos

San Lorenzo: Damián Ayude hace lo que puede entre las inhibiciones y Marcelo Moretti

Preocupación en River: Extraño comentario de Juan Cortese sobre Lautaro Rivero

Lucas Martínez Quarta se disculpó ante los explotados hinchas de River