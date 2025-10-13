San Lorenzo: Damián Ayude hace lo que puede entre las inhibiciones y Marcelo Moretti

Los doce futbolistas mencionados finalizan sus cesiones a finales diciembre, aunque diferente es el caso de Facundo Bruera, figura y goleador de Barracas Central que podría extender el préstamo y hasta tratar de llegar a un acuerdo para quedarse con el pase.

Marcelo Moretti busca volver a la presidencia de San Lorenzo

En los últimos meses, son pocas las semanas de paz dirigencial en San Lorenzo. Desde que se destapó la olla en el caso de las coimas recibidas por Marcelo Moretti por parte de la madre de un jugador del fútbol juvenil, incluso con videos del mismo recibiendo fajos de billetes, el mandatario ha buscado, por todos los medios posibles, volver al poder.

Habiendo anunciado hace algunas semanas que culminaba su licencia, una comisión directiva que ya estaba bastante diezmada, consiguió la cantidad de renuncias necesarias para declarar la acefalia en el “Ciclón” en pocas horas.

Néstor Ortigoza resiste en el cargo en defensa de Marcelo Moretti

Uno de los pocos dirigentes que no intentó dejar el cargo fue el ex jugador Néstor Ortigoza, que ejercía de vocal primero y se mantuvo leal a Moretti, incluso si eso echaba por tierra su prestigio en la institución, siendo pieza fundamental de la Copa Libertadores 2014 obtenida por el “Cuervo”. A pesar de la desventajosa situación, Marcelo Moretti confirmó en su círculo íntimo su deseo de volver a la presidencia, aunque no lo tendrá fácil.

Sin el apoyo del hincha de San Lorenzo, que se encargan de insultarlo ante cada oportunidad en los partidos de local, y con una comisión directiva que le soltó la mano, Moretti deberá esperar, antes que nada, que la indagatoria no lo encuentre culpable.

La realidad es que la misma no ha avanzado mucho en las últimas semanas, aunque esto no favorecería al abogado que ganó las elecciones del club en 2023, ya que la fiscal a cargo, Mónica Cuñarro, lo acusó de “obstruir la investigación” al presentar un tercer pedido de anulación de la indagatoria, en el que afirma que “la indagatoria viola sus derechos”, la cual tiene pruebas suficientes para sostener la imputación que cae sobre él.

La licencia de Marcelo Moretti

Marcelo Moretti debió tomar licencia como titular de la entidad de Boedo tras ser filmado en una cámara oculta recibiendo, supuestamente, dinero de la madre de un futbolista, según informó TL9 informa.

La fecha expuesta por Tomás Méndez, conductor del programa de Canal 9, es extraña igualmente. 22 de febrero de 2023 expresó Méndez que fue el momento del video con cámara oculta. Tony Arrighi de TyC Sports, señaló que sería de abril de 2024 igualmente.

Moretti, dejó de ser vocal a fines de 2021 y comenzó a ser presidente a fines de 2023, por lo que si esto fuese así, sería en su etapa como candidato. De igual manera, Marcelo Moretti en una conversación telefónica, se refiere a sí mismo como “presidente” (por lo que hubo error de Méndez y efectivamente fue en 2024).

Video del escándalo con Marcelo Moretti

“Se acaba el clientelismo, se acaba el amiguismo, se acaba el club de amigos, se acaba que juegue el hijo de tal, con Moretti se acaban los kioscos”, declaró Marcelo Moretti en plena campaña en una entrevista con el periodista partidario Agustín Muzzupappa.

En cuanto al video expuesto por Tomás Méndez en Canal 9, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Primero hay una conversación telefónica con la madre de un futbolista, que le dice que le dará dinero y en principio arreglan los montos.

Luego, se lleva a cabo la reunión en donde también estaba Francisco Sánchez Gamino (quien asumió como Director de Estudios para la Planificación Estratégica de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nacional en octubre de 2024). Éste último, fue desplazado por el Gobierno Nacional.

En una primera instancia, la madre del futbolista, le daría 20 mil dólares. “Yo te pido que me lo fiches”, le pide la madre del jugador en varias ocasiones y Moretti asiente que así será.

Lo preocupante, es si esto, es una práctica común en los clubes de fútbol.

