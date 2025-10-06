Repudio en San Lorenzo por lo que dijo Doble Amarilla de Marcelo Moretti

Luego de casi un mes, hubo una reunión de Comisión Directiva convocada por Martín Cigna (a la cual no fue Moretti) en donde se determinó la acefalía por diferentes renuncias.

Moretti apeló mediante una medida cautelar y finalmente, según informó Doble Amarilla, la Cámara Civil hizo lugar a la misma entendiendo que "la supuesta acefalía del club fue irregular" y que el proceso "debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto".

Esto, a priori, haría que Marcelo Moretti vuelva a la presidencia del club de Boedo.

¿Qué puede pasar en San Lorenzo?

En San Lorenzo muchos estaban pensando en lo que iba a ser la Asamblea convocada para el próximo lunes 13 de octubre en donde se iba a elegir a una comisión transitoria y posiblemente se iba a determinar fecha para las elecciones anticipadas.

Lo dispuesto por la justicia, no hace más que demorar este proceso. Esta reunión queda cancelada y es Marcelo Moretti quien retomaría la presidencia.

Doble Amarilla, informó también que la justicia, "ordena que la CD sea convocada nuevamente por el propio presidente (Moretti), una vez reasumida su función, dentro del plazo de 15 días, bajo control de la Inspección General de Justicia (IGJ) si fuera necesario."

Es decir, es Moretti quien debe convocar a la reunión de Comisión Directiva que originalmente se dio el 16 de septiembre de manera "irregular".

En San Lorenzo, la mayoría de los socios expresa su voluntad de elegir nuevas autoridades vía elecciones anticipadas y también su repudio a Marcelo Moretti, quien ha tenido un año y medio de gestión que bastó para cansar a los hinchas.

Expresiones en San Lorenzo

César Francis, candidato a presidente en diciembre de 2023, tuiteó:

"MORETTI: NINGUNA RESOLUCIÓN JUDICIAL LE DARÁ LEGITIMIDAD. Moretti sigue estirando su agonía como presidente de San Lorenzo sin entender el enorme perjuicio que le causa al club al NO asumir la realidad. Como presidente carece de toda legitimidad y NO HABRÁ RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE SE LA DEVUELVA. Ahora bien, la decisión de la justicia IMPONE a quienes eligieron conservan sus cargos en Comisión Directiva presenten sus renuncias para lograr la acefalía que tanto necesita el club para llamar a elecciones anticipadas y así ponerle punto final a Moretti. No queda margen alguno para especulaciones o ambiciones personales. Evidentemente el “error”en la citación a los asambleístas no fue casual, fue una actitud cómplice para darle el tiempo necesario y así permitir lo que está pasando. Debemos rescatar a San Lorenzo de Moretti. Debemos salvar el futuro!"

