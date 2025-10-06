Luego de que José Luis Espert se bajara de su candidatura a diputado nacional por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Antonio Laje inesperadamente aporvechó para cruzar al funcionario a su vez felicitar a Juan Grabois por la denuncia que llevó a cabo.
LE PEGÓ EN EL PISO
Antonio Laje se despegó de Espert y felicitó a Grabois: "No es una operación"
Al igual que Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, entre otros, el periodista Antonio Laje aprovechó para apuntar contra el excandidato a diputado nacional.
"Me van a matar. Gran laburo de Grabois", comenzó diciendo y siguió: "Porque te guste o no te guste, esto no es una operación. Debe ser la primera vez que Grabois va con un dato", dijo para sorpresa de sus colegas Luis Novaresio y Lucía Salinas.
Sus dichos son a raíz de que desde el Gobierno señalan que se trató de una "operación" mientras que la realidad es que el economista figura en una denuncia radicada en Estados Unidos en la que figura que cobró 200.000 dólares del presunto narcotraficante Fred Machado.
"Esta vez se la tienen que masticar muchachos. No fue una operación", agregó posteriormente. De esta forma, el conductor se unió a otros comunicadores que le soltaron la mano como fue el caso de Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, entre otros.
Antonio Laje se sinceró y habló sobre su salud
Hace algunos días Antonio Laje debió austentarse de su programa que se emite por la pantalla de A24 y a su regreso les explicó a los televidentes por qué motivo debió faltar.
El conductor explicó que en el momento en que quiso renovar el certificado médico aeronáutico le detectaron una ablación cardíaca, procedimiento médico que se realiza para corregir ritmos cardíacos irregulares. "Obviamente tuve que hacer todos los estudios", dijo.
Después de aclarar que debió ser internado en el Sanatorio Las Lomas aprovechó para agradecerles a los médicos que lo atendieron: "Yo siempre en esto marco la empatía y el afecto con que te tratan que para mí es central".
Asimismo, posteriormente aprovechó para hablar a cámara y decirles a los espectadores: "Les quería contar por qué yo no estuve y ahora estamos en plena recuperación esperando que todo salga bien por supuesto".
