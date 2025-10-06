Antonio Laje se despegó de Espert y felicitó a Grabois: "No es una operación"

Antonio Laje se sinceró y habló sobre su salud

Hace algunos días Antonio Laje debió austentarse de su programa que se emite por la pantalla de A24 y a su regreso les explicó a los televidentes por qué motivo debió faltar.

El conductor explicó que en el momento en que quiso renovar el certificado médico aeronáutico le detectaron una ablación cardíaca, procedimiento médico que se realiza para corregir ritmos cardíacos irregulares. "Obviamente tuve que hacer todos los estudios", dijo.

Después de aclarar que debió ser internado en el Sanatorio Las Lomas aprovechó para agradecerles a los médicos que lo atendieron: "Yo siempre en esto marco la empatía y el afecto con que te tratan que para mí es central".

Asimismo, posteriormente aprovechó para hablar a cámara y decirles a los espectadores: "Les quería contar por qué yo no estuve y ahora estamos en plena recuperación esperando que todo salga bien por supuesto".

