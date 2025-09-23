"Plan putita": La fuerte reflexión de Jorge Rial tras el apoyo de USA a Javier Milei

Jorge Rial le contestó a Javier Milei

Durante el fin de semana el presidente Javier Milei dio una entrevista en Radio Mitre en la que apuntó contra Jorge Rial tras la filtración de los polémicos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS.

Es por ese motivo, que el periodista aprovechó para contestarle de forma tajante al recordar: "Yo le quiero recordar Milei, cuando usted llamó a C5N y pidió que no habláramos de tres cosas".



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarnavalStream/status/1970293973689204853&partner=&hide_thread=false RIAL LE RESPONDE A MILEI: "El que tiene una red de espionaje es usted"



En una entrevista radial, el Presidente acusó al conductor de haber montado “un sistema de espionaje paralelo” para obtener información sobre sus perros.



Milei dijo sobre @rialjorge : " Se había… pic.twitter.com/fAQ1rblwbQ — Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 23, 2025



"Los perros, Karina Milei, y en aquel momento Caputito", recordó lo que fue el pedido del economista en referencia a sus mascotas, su hermana y su principal asesor Santiago Caputo.

Y luego sumó: "No tengo ninguna red de espioneja señor Presidente. El que tiene red de espionaje es usted y tiene el presupuesto más grande de este país".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento