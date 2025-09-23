En la noche del lunes (22/09) se llevó a cabo una nueva emisión del programa Cónclave por el canal de streaming Carnaval y Jorge Rial no dejó pasar la oportunidad para realizar una fuerte reflexión acerca del apoyo que recibió el presidente Javier Milei por parte de la Casa Blanca.
FUERTE AL MEDIO
"Plan putita": La fuerte reflexión de Jorge Rial tras el apoyo de USA a Javier Milei
Jorge Rial lanzó una inesperada comparación de cara al encuentro que mantendrá el Presidente junto a su par estadounidense Donald Trump.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la red social X aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".
El pronuciamiento de inmediato fue festejado por los libertarios, pero el periodista hizo un inesperado comentario haciendo alusión al "plan platita" de Sergio Massa que en su momento fue defenestrado por la oposición de aquel entonces: "Se hablaba despreciativamente porque iba a la clase más necesitada".
"Este es el 'plan putita' porque el Gobierno se está bajando los lienzos para que se lo coja Estados Unidos", arremetió posteriormente para la sorpresa de sus compañeros de cara al encuentro que tendrá el Presidente con su par norteamericano Donald Trump. Y aclaró para evitar posibles críticas: "Perdón por las trabajadoras sexuales".
Jorge Rial le contestó a Javier Milei
Durante el fin de semana el presidente Javier Milei dio una entrevista en Radio Mitre en la que apuntó contra Jorge Rial tras la filtración de los polémicos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS.
Es por ese motivo, que el periodista aprovechó para contestarle de forma tajante al recordar: "Yo le quiero recordar Milei, cuando usted llamó a C5N y pidió que no habláramos de tres cosas".
"Los perros, Karina Milei, y en aquel momento Caputito", recordó lo que fue el pedido del economista en referencia a sus mascotas, su hermana y su principal asesor Santiago Caputo.
Y luego sumó: "No tengo ninguna red de espioneja señor Presidente. El que tiene red de espionaje es usted y tiene el presupuesto más grande de este país".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo
ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora
Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos
Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento