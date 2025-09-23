Guillermo Francos no se achica ante la oposición y promete ir al Congreso si lo interpelan

En paralelo, Unión por la Patria también formalizó una moción de censura contra el funcionario. Se trata de un mecanismo previsto en la Constitución desde 1994, que permite la remoción del jefe de Gabinete si se aprueba por mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Moción de Censura Francos - Diputados UXP

Debate por los fondos

El eje de la disputa es económico. Según el Gobierno, no basta con ordenar la reasignación de partidas: es necesario definir con precisión de dónde saldrán los recursos para cubrir la emergencia.

“Si la oposición quiere un impuesto específico para sostener la ley, deberá asumir el costo político”, advirtió Francos.

Desde la vereda opuesta, Agost Carreño cuestionó: “Con superávit fiscal y emisión cero, resulta incomprensible que no se avance con una política destinada a las personas con discapacidad”. Esteban Paulón, por su parte, calificó la actitud del oficialismo como “un inédito incumplimiento de una ley vigente” y amplió su denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py.

Guillermo Francos enfrentará el proceso

La discusión sobre la interpelación deberá pasar primero por comisión antes de llegar al recinto. Si obtiene el respaldo necesario, Francos podría convertirse en el primer jefe de Gabinete de la gestión Milei en enfrentar un proceso de censura formal.

Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene firme su postura de no comprometer recursos que no estén previstos en el Presupuesto nacional, en medio de un escenario político atravesado por fuertes tensiones entre Casa Rosada y el Parlamento.

