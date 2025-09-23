El fuerte susto de Nazarena Vélez tras ponerse perfume: "Un ACV"

Nazarena Vélez cuestionó la politización de los artistas

Artistas como Pablo Echarri, Nancy Dupláa o incluso Guillermo Francella más recientemente han generado un malestar en gran parte de la sociedad a raíz de hacer declaraciones sobre la política o manifestar su apoyo a uno u otro dirigente.

Hace algunos días Nazarena Vélez opinó al respecto y en diálogo con el ciclo televisivo Puro show expresó con vehemencia: "Me parece que la política ensucia todo".

"Me genera rechazo, me genera miedo porque hay gente que realmente es muy cerrada y si vos das una opinión que no está alieada con lo que ellos piensan pueden no venir a verte al teatro y yo quiero que la gente me venga a ver", agregó.

Asimismo, confesó que en su rol de productora en obras teatrales prefiere evitar la contratación de aquellos que se hayan pronunciado políticamente en público: "La gente que está muy politizada yo trato de esquivarla".

