En la tarde del lunes (22/09) Nazarena Vélez condujo una nueva emisión del programa Storytime por el canal de streaming Bondi y recordó el susto que pasó luego de que decidiera ponerse un perfume que tenía en el auto.
ACUDIÓ A LA GUARDIA
El fuerte susto de Nazarena Vélez tras ponerse perfume: "Un ACV"
Nazarena Vélez recordó el mal momento que pasó luego de una inesperada reacción alérgica que le afectó una parte de su rostro mientras viajaba en su auto.
La conductora del ciclo destacó la presencia de su pareja cuando mientras iba viajando en su auto en dirección hacia su casa decidió aplicarse el producto porque luego de un momento comenzó a sentir una llamativa sensación en el rostro.
"Empiezo a sentir que se me duerme toda la boca y todo un hormigueo en la mitad de la cara", recordó. "Terminé en el Sanatorio Las Lomas con un cagazo que no les puedo explicar. Llegué a la guardia le digo: 'Mirá, se me está durmiendo la cara'", contó con asombro.
Fue en ese entonces que los médicos reaccionaron rápidamente aunque confesó: "Yo lo primero que pensé fue en un ACV". "El médico automáticamente me dijo: '¿Usaste un perfume o comiste algo que no comías antes?'", explicó. De inmediato, comenzó a tranquilizarse y notó que se trataba de una reacción alérgica. "Gracias a Dios no era nada neurológico, sí fue una reacción alérgica que en mi vida tuve", completó.
Nazarena Vélez cuestionó la politización de los artistas
Artistas como Pablo Echarri, Nancy Dupláa o incluso Guillermo Francella más recientemente han generado un malestar en gran parte de la sociedad a raíz de hacer declaraciones sobre la política o manifestar su apoyo a uno u otro dirigente.
Hace algunos días Nazarena Vélez opinó al respecto y en diálogo con el ciclo televisivo Puro show expresó con vehemencia: "Me parece que la política ensucia todo".
"Me genera rechazo, me genera miedo porque hay gente que realmente es muy cerrada y si vos das una opinión que no está alieada con lo que ellos piensan pueden no venir a verte al teatro y yo quiero que la gente me venga a ver", agregó.
Asimismo, confesó que en su rol de productora en obras teatrales prefiere evitar la contratación de aquellos que se hayan pronunciado políticamente en público: "La gente que está muy politizada yo trato de esquivarla".
