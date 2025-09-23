Nuevo estudio revela los alimentos que aumentan la felicidad y quizá no los estás comiendo

Los alimentos evaluados fueron algunos de los que a las personas les cuesta comer, pero que generalmente se relacionan con beneficios para la salud en general: frutas y verduras, grasas poliinsaturadas y pescado.

Los investigadores recopilaron datos de 3013 adultos, de mediana edad y mayores, del Estudio Longitudinal Inglés sobre el Envejecimiento (ELSA).

La ingesta dietética de frutas y verduras, ácidos grasos poliinsaturados y pescado se evaluó mediante un recordatorio dietético validado de 24 horas, realizado en dos días aleatorios.

¿Qué alimentos te hacen más feliz?

Los científicos descubrieron que la dieta saludable puede impulsar un estado psicológico positivo en las personas.

"El consumo de frutas y verduras, grasas poliinsaturadas y pescado pueden promover un bienestar positivo", escribieron.

Y especificaron: "La ingesta de frutas y verduras y pescado se asoció positivamente con los tres dominios del bienestar, mientras que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) se asoció positivamente con el bienestar eufemístico y la felicidad, pero no con la satisfacción vital".

Vale recodar que la Organización Mundial de la Salud recomienda comer 5 porciones de frutas y verduras al día para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles.

El sitio especializado News Medical Life Science da más detalles sobre el estudio y apunta que, en cuanto a la felicidad, únicamente el consumo de pescado se mantuvo significativo en el modelo final.

El consumo regular de pescado también ha sido vinculado, en otros estudios, con menor riesgo de demencia, enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardíacas, depresión, fatiga y mejor digestión.

¿Conclusión? "La dieta saludable puede estar asociada con un bienestar psicológico positivo en adultos de mediana edad y mayores", se lee en el estudio.

"Aumentar la ingesta de frutas y verduras, ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) y pescado podría favorecer el bienestar y podría fomentarse mediante iniciativas públicas o privadas destinadas a hacer que las dietas saludables sean accesibles y asequibles", enfatizaron los autores.

De todas maneras, los investigadores creen que hacen falta más estudios para esclarecer la influencia de la dieta en el bienestar a lo largo del tiempo.

Los resultados del estudio aparecen en el British Journal of Health Psychology.

