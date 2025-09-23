Tremendo: El 86% de los trabajadores argentinos no llega a fin de mes

La duración del salario es otro indicador de la fragilidad económica. El 26% de los argentinos, de acuerdo a Bumeran, afirma que su sueldo solo les alcanza para dos semanas, mientras que el 24% destina el total de su ingreso al pago de cuentas apenas lo recibe.

El 16% logra que dure tres semanas, el 13% menos de una semana, y el 10% apenas una semana. En ese contexto, el 89% de los talentos dice que no puede ahorrar.

Sólo el 11% afirma que su sueldo le dura "todo el mes".

image

Por otra parte, el 31% de los argentinos que logra reservar una parte de su salario lo invierte en fondos de inversión, el 25% compra dólares u otra moneda extranjera, el 18% adquiere acciones o bonos, el 12% lo mantiene en una cuenta de ahorro bancaria y el 7% opta por plazos fijos.

Las razones para no ahorrar se concentran en la insuficiencia de ingresos: el 62% de los encuestados señala que su salario no alcanza, el 13% prioriza el pago de cuentas, el 11% enfrenta demasiados gastos, otro 11% tiene deudas y el 3% menciona otros motivos.

El endeudamiento es otro aspecto que gana terreno: el 72% de los trabajadores reconoce tener algún tipo de deuda.

Cabe destacar que esto es algo qua se viene advirtiendo hace meses, incluso con datos oficiales (del Banco Central) que indican que la morosidad de las familias trepó del 2,7% en enero al 5,2% en junio, marcando el registro más alto desde 2010.

Ante la posibilidad de un aumento salarial, el 37% usaría la mejora para el pago de deudas, el 27% optaría por ahorrar, el 17% lo emplearía en alimentación y recreación, el 16% invertiría y el 3% lo utilizaría en otros rubros.

------------

Otras noticias en Urgente24:

Las 2 preguntas que Mauricio Macri no quiso / no pudo responder

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

El Gobierno le da épica al manotazo de ahogado y espera salvavidas de Trump

Beto Casella, con un pie y medio afuera de El Nueve: Qué canales lo pretenden