Con ingresos que no llegan a $800.000 el personal no docente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), agrupados en la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN), comenzaron a ejercer un fuerte trabajo social repartiendo bolsones de comida a los trabajadores.
TRISTE Y LAMENTABLE
En la pobreza: El gremio universitario reparte bolsones de comida a trabajadores que ganan $800.000
Desde un gremio relataron la grave crisis salarial que viven los trabajadores de una de las principales universidades de Bahía Blanca, mientras les reparten bolsones de comida.
Patricia Romanelli, Subsecretaria de Acción Social Recreación y Turismo de la APUTN, relató la grave crisis salarial que viven los trabajadores de la UTN.
La Delegada de la Facultad Regional Bahía Blanca de APUTN, graficó la realidad del poder adquisitivo de los casi 100 trabajadores que cumplen labores en una de las principales universidades de Bahía Blanca como lo es la UTN:
El salario mínimo en Argentina es inferior a la línea de pobreza, ya que en agosto de 2025 el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mensual no alcanzó a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) de una familia tipo, que incluye no solo alimentos sino también otros bienes y servicios esenciales para el hogar, fijada en $1.160.780 mensuales, según los datos del INDEC.
Los trabajadores no llegan a fin de mes
Romanelli, abocada a las labores sociales en su rol nacional, manifestó la precaria realidad social que atraviesan varios compañeros de trabajo en las distintas regionales donde posee establecimientos la UTN:
Los trabajadores universitarios no escapan, en su relación con el gobierno nacional, lo que les toca a otros trabajadores del sector publico respecto a la negociación salarial: "Paritarias no hemos tenido, son aumentos impuesto por el gobierno nacional por debajo de la inflación, en el primes mes del gobierno de Milei perdimos un 16% y esto se agrava mes a mes llegando a una perdida del 70%", enfatizó Patricia Romanelli.
Al finalizar la entrevista la dirigente gremial dio números mas precisó en cuanto a la remuneración percibida por la planta no docente de 'La Tecnológica':
"Hoy un trabajador no docente en la UTN esta ganando un monto cercano a $750.000 haciendo las mismas tareas que hace 10 años atras con un salario 70% menor".
