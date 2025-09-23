En la pobreza: El gremio universitario reparte bolsones de comida a trabajadores que ganan $800.000

image Imagen de la Marcha Federal Universitaria en Bahía Blanca.

Los trabajadores no llegan a fin de mes

Romanelli, abocada a las labores sociales en su rol nacional, manifestó la precaria realidad social que atraviesan varios compañeros de trabajo en las distintas regionales donde posee establecimientos la UTN:

Desde APUNS hemos empezado a repartir bolsones de alimentos porque los trabajadores no llegan a fin de mes, es algo impensado para la comunidad universitaria, es triste y lamentable lo que ocurre Desde APUNS hemos empezado a repartir bolsones de alimentos porque los trabajadores no llegan a fin de mes, es algo impensado para la comunidad universitaria, es triste y lamentable lo que ocurre

Los trabajadores universitarios no escapan, en su relación con el gobierno nacional, lo que les toca a otros trabajadores del sector publico respecto a la negociación salarial: "Paritarias no hemos tenido, son aumentos impuesto por el gobierno nacional por debajo de la inflación, en el primes mes del gobierno de Milei perdimos un 16% y esto se agrava mes a mes llegando a una perdida del 70%", enfatizó Patricia Romanelli.

Al finalizar la entrevista la dirigente gremial dio números mas precisó en cuanto a la remuneración percibida por la planta no docente de 'La Tecnológica':

"Hoy un trabajador no docente en la UTN esta ganando un monto cercano a $750.000 haciendo las mismas tareas que hace 10 años atras con un salario 70% menor".

Otras noticias de Urgente24

Guillermo Francos puede caer: Moción de censura (artículo 101 de la CN) para destituirlo

ARCA remata Playstation, tablets y parlantes: cómo y cuándo participar

Diego Spagnuolo guardó una copia; CFK hace llorar a Majul; ¿tren de alegría o tristeza?

La palabra favorita de Donald Trump tiene solo tres letras