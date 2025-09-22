Guillermo Francos a punto de cesar como Jefe del Gabinete de Ministros de la Nación si prospera la moción de censura que se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta novedad complica a Javier Milei horas antes de su entrevista con Donald Trump, y es un mensaje a la Casa Blanca de la escasa autoridad y representatividad política que tiene el apadrinado por Scott Bessent.
ARRUINAN A MILEI VISITA A TRUMP
Guillermo Francos puede caer: Moción de censura (artículo 101 de la CN) para destituirlo
Guillermo Francos puede ser destituido como Jefe de Gabinete de Javier Milei si prospera la moción de censura presentada hoy 22/09. Que lo ayude Donald Trump.
Artículo 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.
Paradoja
El asunto tiene un Lado B: Guillermo Francos mantiene una enemistad manifiesta con un cercano asesor de Trump, Mauricio Claver-Carone, quien lo acusa de haber promovido su caída cuando era presidente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
La paradoja consiste en que una vez que Milei consigue su bendita entrevista con Trump, bloqueada parcialmente por Claver-Carone, crítico de Francos y amigo de Marco Rubio, secretario de Estado de USA, sucede este riesgo de decapitación de quien es el eje de la estrategia política de Milei.
Los argumentos
El texto fue encabezado por Oscar Agost Carreño y avalado con las firmas de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Se espera que otros bloques de la oposición también presenten en mesa de entradas de la Cámara baja iniciativas con el mismo espíritu.
Así las cosas, los integrantes de la banda multisectorial mencionaron como causales de la moción de censura al incumplimiento de la Ley 27.793, la violación de la división de poderes del Estado, el incumplimiento en la asignación de partidas, el incumplimiento de la Ley 24.156 y otras cuestiones que surjan hasta el momento de la comparecencia.
Luego se sumó al pedido el flamante bloque Coherencia, integrado por ex diputados nacionales de La Libertad Avanza, y que acaba de constituir un interbloque con el MID (también ex LLA).
No se necesita una mayoría especial para la moción de censura o sea que es por mayoría simple. Pero debe ser aprobada por ambas cámaras legislativas.
El Ejecutivo Nacional viene de perder varias votaciones por 2/3 de diputados presentes en contra. Y la novedad es que el 22/09 desafió al Congreso con no cumplir el mandato que acaba de ratificar el Legislativo en materia de discapacidad.
Es la primera vez que pouede prosperar la remoción de un Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, figura promovida por Raúl Alfonsín en la Constitución Nacional de 1994, derivada del 1er. Ministro o Ministro Coordinador que se promovía en el proyecto de reforma que circuló en aquel gobierno de la UCR que admiraba tanto a las democracias europeas.
Carlos Menem lo aceptó, en el marco de las concesiones a Alfonsín -tal como el 3er. senador nacional y el Consejo de la Magistratura de la Nación- para que le concedieran la reelección, el gran objetivo del entonces Presidente.
En ese contexto, el Jefe de Gabinete está 'a tiro' del Legislativo, no sólo del Ejecutivo.
-----------------
Otras noticias en Urgente24:
ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora
Beto Casella, con un pie y medio afuera de El Nueve: Qué canales lo pretenden
Siguen las versiones en River: Enzo Pérez en el centro de la polémica
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación