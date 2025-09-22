Guillermo Francos puede caer: Moción de censura (artículo 101 de la CN) para destituirlo

Los argumentos

El texto fue encabezado por Oscar Agost Carreño y avalado con las firmas de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Se espera que otros bloques de la oposición también presenten en mesa de entradas de la Cámara baja iniciativas con el mismo espíritu.

Así las cosas, los integrantes de la banda multisectorial mencionaron como causales de la moción de censura al incumplimiento de la Ley 27.793, la violación de la división de poderes del Estado, el incumplimiento en la asignación de partidas, el incumplimiento de la Ley 24.156 y otras cuestiones que surjan hasta el momento de la comparecencia.

Luego se sumó al pedido el flamante bloque Coherencia, integrado por ex diputados nacionales de La Libertad Avanza, y que acaba de constituir un interbloque con el MID (también ex LLA).

No se necesita una mayoría especial para la moción de censura o sea que es por mayoría simple. Pero debe ser aprobada por ambas cámaras legislativas.

El Ejecutivo Nacional viene de perder varias votaciones por 2/3 de diputados presentes en contra. Y la novedad es que el 22/09 desafió al Congreso con no cumplir el mandato que acaba de ratificar el Legislativo en materia de discapacidad.

Es la primera vez que pouede prosperar la remoción de un Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, figura promovida por Raúl Alfonsín en la Constitución Nacional de 1994, derivada del 1er. Ministro o Ministro Coordinador que se promovía en el proyecto de reforma que circuló en aquel gobierno de la UCR que admiraba tanto a las democracias europeas.

Carlos Menem lo aceptó, en el marco de las concesiones a Alfonsín -tal como el 3er. senador nacional y el Consejo de la Magistratura de la Nación- para que le concedieran la reelección, el gran objetivo del entonces Presidente.

En ese contexto, el Jefe de Gabinete está 'a tiro' del Legislativo, no sólo del Ejecutivo.

