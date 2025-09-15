Cruce caliente: Mirtha Legrand no se guardó nada y frenó en seco a Guillermo Francos

El país rico que no arranca

El debate escaló hasta tocar dos heridas abiertas: el sistema previsional y el trabajo en negro. Francos explicó: "En Argentina tiene 1,6 personas que aportan para pagar a un jubilado. ¿Qué sistema resiste eso? En la economía informal hay la misma cantidad de personas que la formal: 6 millones de personas trabajando informalmente". Nadie discute el diagnóstico, pero tampoco alcanza como respuesta política.

image El ministro habló de jubilaciones y trabajo informal, reconociendo los problemas estructurales. Mirtha le retrucó con la riqueza del país y dejó clara la advertencia: la bronca se transformará en voto castigo.

Ahí Mirtha tiró la frase que expone la frustración de décadas: "Es un país rico la Argentina. Tenemos todo. Pocos países tienen lo que tiene la Argentina". La respuesta de Francos fue más defensiva que propositiva: "Bueno, pero no lo hemos demostrado hasta ahora". Y cuando agregó "Siento que me está echando la culpa. Hace un año y ocho meses que estamos en el gobierno", quedó claro que el malestar ya no distingue plazos ni herencias.

El intercambio, que levantó repercusión en redes y portales de noticias, terminó con la advertencia de Legrand: "Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra". Una frase que puede sonar obvia, pero que en boca de "La Chiqui" es un recordatorio incómodo: el voto no se gana con explicaciones técnicas ni con promesas de futuro, sino con respuestas concretas al drama diario de millones.

La televisión, una vez más, expuso lo que la política intenta maquillar: que el enojo social ya no se negocia y que el voto castigo está a la vuelta de la esquina.

