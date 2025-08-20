Mirtha Legrand volvió a estar en el centro de la atención, pero esta vez no fue en su clásico almuerzo televisivo. La diva protagonizó una publicidad que ya se viralizó y podría llevarla a un récord Guinness, dejando claro que con casi un siglo de vida sigue imponiendo su presencia en la televisión argentina.
LA CHIQUI NO PARA
A los 98, Mirtha Legrand sorprende con un comercial que rompe todos los récords
Mirtha Legrand protagonizó una publicidad que en pocas horas fue viral. Podría entrar al récord Guinness por participar en un comercial millonario a su edad.
Mirtha Legrand conduce la atención en su nuevo comercial
El nuevo spot de Shell la muestra a Mirtha Legrand con un vestido rojo con bordados brillantes, elegante como siempre, mientras conversa con su chofer. "Está muy linda la noche, demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel", le dice, y al recordarle que había que cargar combustible, responde: "Seguí, querido, que te guío hasta la Shell". La publicidad se lanzó el 18 de agosto y rápidamente se viralizó, sumando miles de interacciones en redes.
Más allá del impacto visual, el spot refleja la vigencia de Mirtha como figura pública, dado que su presencia sostiene la marca y genera una conexión con distintas generaciones.
Como señaló Nahuel Saa, periodista de Splendid AM 990, "con 98 años Legrand entraría al libro de los Récord Guinness como la personalidad famosa más longeva en realizar una publicidad millonaria -se habla de más de 500 mil dólares-".
La cifra no fue confirmada oficialmente ni por la empresa ni por la propia Mirtha, pero la noticia ya circula y subraya su relevancia histórica y mediática.
A los 98, La Chiqui sigue marcando tendencia
No es la primera vez que La Chiqui se mete en el mundo de la publicidad. En 1975 protagonizó un spot para la marca de electrodomésticos Atma y durante más de una década fue el rostro de Leiva Joyas. Pero protagonizar un comercial millonario a los 98 años la coloca en un lugar único: tanto como referente de la televisión argentina y como símbolo de longevidad activa en un medio que suele descartar a los veteranos.
En redes y medios, el efecto fue inmediato. Comentarios como "Te puede gustar o no, pero nadie puede negar que es una de las figuras más importantes del país" muestran la percepción colectiva: Mirtha sigue siendo un patrimonio cultural vivo.
Este comercial también refuerza su rol como una personalidad capaz de generar impacto y relevancia a cualquier edad, un logro que pocas figuras pueden sostener. La combinación de su historia, estilo y vigencia convierte cada aparición en un hecho noticioso y refuerza la idea de que, incluso con casi un siglo de vida, La Chiqui sigue marcando el pulso de la televisión argentina.
---------------------------------------------------------------------
