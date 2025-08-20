A los 98, Mirtha Legrand sorprende con un comercial que rompe todos los récords

A los 98, La Chiqui sigue marcando tendencia

No es la primera vez que La Chiqui se mete en el mundo de la publicidad. En 1975 protagonizó un spot para la marca de electrodomésticos Atma y durante más de una década fue el rostro de Leiva Joyas. Pero protagonizar un comercial millonario a los 98 años la coloca en un lugar único: tanto como referente de la televisión argentina y como símbolo de longevidad activa en un medio que suele descartar a los veteranos.

image A los 98 años, Mirtha podría ser la celebridad más longeva en un comercial millonario, consolidando su rol como símbolo de la televisión argentina y patrimonio cultural vivo.

En redes y medios, el efecto fue inmediato. Comentarios como "Te puede gustar o no, pero nadie puede negar que es una de las figuras más importantes del país" muestran la percepción colectiva: Mirtha sigue siendo un patrimonio cultural vivo.

Este comercial también refuerza su rol como una personalidad capaz de generar impacto y relevancia a cualquier edad, un logro que pocas figuras pueden sostener. La combinación de su historia, estilo y vigencia convierte cada aparición en un hecho noticioso y refuerza la idea de que, incluso con casi un siglo de vida, La Chiqui sigue marcando el pulso de la televisión argentina.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan

Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei

Javier Milei / Guillermo Francella: El Don Pirulero y el opio de las masas

Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas