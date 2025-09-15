Festejan los influencers: TikTok seguirá funcionado en USA tras acuerdo con China

Finalmente, Estados Unidos (USA) seguirá contando con TikTok en su tienda de aplicaciones. Así lo anticipó Donald Trump, quien celebró en redes un entendimiento con China luego de arduas negociaciones.
La red social audiovisual fue objeto de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos. De hecho, su funcionamiento se vio afectado por disposiciones del Congreso a partir de sospechas de intromisión extranjera tras comprobarse que la empresa china ByteDance reproducía contenido completamente diferente para el público estadounidense.
"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar”, anticipó el mandatario estadounidense, quien además aseguró que se programó una llamada con su par chino, Xi Jinping, para finales de esta semana. Todo ello se aseguró en el marco de las conversaciones comerciales que mantienen ambos gobiernos en Madrid (España).
Parte de las exigencias estadounidenses para asegurar la continuidad de TikTok en los teléfonos de ese país incluía la venta obligada de ByteDance de sus operaciones en Norteamérica. Según la Casa Blanca, solo así se podría asegurar que la finalidad de la red social no sería la de influenciar a partir de intereses extranjeros.
Para Trump, la continuidad de TikTok resultaría un factor clave en su estrategia comunicativa. En esa plataforma, el presidente estadounidense apalancó su última campaña para llegar al segmento más joven de la población.
Sobrevive TikTok
La voluntad de la Casa Blanca controlada por Donald Trump fue hasta aquí proclive a mantener en funcionamiento la red social china para el público estadounidense. De hecho, fue la administración Trump la que prorrogó la exención de funcionamiento que levantó la restricción impuesta en los últimos días de Joe Biden en el Gobierno.
El encargado de alcanzar un entendimiento con el lado chino fue nada menos que el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Por parte de China, participó el vice primer ministro He Lifeng.
La principal preocupación detrás del organigrama actual de control de TikTok es el uso de datos con fines militares o políticos. En ese sentido, la Casa Blanca señaló que el ecosistema de empresas IT de China responde casi directamente al Gobierno chino, con lo cual la transferencia de información recolectada sería casi una obligación legal para ByteDance.
Cambiando la sede de las operaciones en manos de un socio occidental, la compañía eliminaría la necesidad de compartir datos obtenidos en los Estados Unidos. Algo que, naturalmente, no querría ser cedido por la parte china.
Si bien se desconoce los términos del acuerdo alcanzado, es presumible que exista un traslado de las operaciones que TikTok mantiene en Estados Unidos.
Según el propio Bessent aseguró a la prensa en Madrid, el acuerdo quedará en manos de ser confirmado en la llamada que Trump y Xi Jinping mantengan el próximo viernes.
Mucho dinero en juego
Para TikTok, Estados Unidos representa un mercado masivo por fuera de China. Con más de 170 millones de usuarios, el funcionamiento de la plataforma ha generado toda una economía que gira en torno a ella.
Su accesibilidad y uso intuitivo puso en carrera a miles de influencers que ofrecen contenido y un amplio espacio publicitario. En muchos casos, se trata de la fuente de ingresos central de cientos de miles de personas.
