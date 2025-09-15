Festejan los influencers: TikTok seguirá funcionado en USA tras acuerdo con China

Embed

Sobrevive TikTok

La voluntad de la Casa Blanca controlada por Donald Trump fue hasta aquí proclive a mantener en funcionamiento la red social china para el público estadounidense. De hecho, fue la administración Trump la que prorrogó la exención de funcionamiento que levantó la restricción impuesta en los últimos días de Joe Biden en el Gobierno.

El encargado de alcanzar un entendimiento con el lado chino fue nada menos que el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Por parte de China, participó el vice primer ministro He Lifeng.

La principal preocupación detrás del organigrama actual de control de TikTok es el uso de datos con fines militares o políticos. En ese sentido, la Casa Blanca señaló que el ecosistema de empresas IT de China responde casi directamente al Gobierno chino, con lo cual la transferencia de información recolectada sería casi una obligación legal para ByteDance.

Cambiando la sede de las operaciones en manos de un socio occidental, la compañía eliminaría la necesidad de compartir datos obtenidos en los Estados Unidos. Algo que, naturalmente, no querría ser cedido por la parte china.

Si bien se desconoce los términos del acuerdo alcanzado, es presumible que exista un traslado de las operaciones que TikTok mantiene en Estados Unidos.

Según el propio Bessent aseguró a la prensa en Madrid, el acuerdo quedará en manos de ser confirmado en la llamada que Trump y Xi Jinping mantengan el próximo viernes.

he lifeng bessent Scott Bessent y el vice primer ministro He Lifeng.

Mucho dinero en juego

Para TikTok, Estados Unidos representa un mercado masivo por fuera de China. Con más de 170 millones de usuarios, el funcionamiento de la plataforma ha generado toda una economía que gira en torno a ella.

Su accesibilidad y uso intuitivo puso en carrera a miles de influencers que ofrecen contenido y un amplio espacio publicitario. En muchos casos, se trata de la fuente de ingresos central de cientos de miles de personas.

