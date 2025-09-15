Boca Juniors igualó 1 a 1 con Rosario Central ayer domingo 14 de septiembre en el Gigante de Arroyito, mostrando una buena imagen. El periodista Diego Monroig dio una información sobre Edinson Cavani y Miguel Ángel Russo que algunos mirarán de reojo en el Xeneize.
¿SERÁ VERDAD?
Algunos en Boca van a repudiar lo que dijo Diego Monroig de Edinson Cavani
Boca Juniors viene de una igualdad ante Rosario Central. ¿Qué dijo Diego Monroig sobre Edinson Cavani?
Desde que volvió Miguelo al club de la Ribera, es el mejor momento del equipo y por eso mismo es algo extraño lo que filtró el periodista de ESPN sobre el delantero uruguayo.
Rosario Central vs Boca
Hace tiempo que Boca Juniors no afrontaba un partido importante a la altura de las expectativas.
Ayer, domingo 14 de septiembre, el equipo de Miguel Ángel Russo respondió en el duelo ante Rosario Central. Aunque no consiguió los tres puntos, mostró un rendimiento acorde.
El Xeneize venía de un mal momento que pareció tocar fondo con la derrota frente a Huracán en Parque Patricios. Desde entonces, el aire comenzó a cambiar y el conjunto dirigido por Russo elevó su nivel.
Primero llegó el empate frente a Racing en la Bombonera, luego tres victorias consecutivas ante rivales de menor jerarquía y, finalmente, la igualdad de ayer frente a la otra Academia.
Da la impresión de que todavía falta un triunfo de peso en este año. Sin embargo, lo cierto es que con el nivel actual, las chances de lograrlo son mucho más altas que las que ofrecía el equipo en semanas anteriores.
Diego Monroig, Miguel Ángel Russo y Edinson Cavani
Hay varios puntos a destacar en el Boca de Miguel Ángel Russo de las últimas jornadas.
Primero, la repetición casi constante de nombres en el once titular le ha dado consolidación a futbolistas que antes tenían menos rodaje. La dupla central formada por Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino (o Ayrton Costa) ya es una fija, al igual que los laterales Juan Barinaga y Lautaro Blanco.
En el mediocampo, la presencia de Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes parece inamovible: el ex Newell’s aporta vértigo y los volantes centrales, dinámica y control.
El problema del Xeneize está en el tercio final. Todavía no logra lastimar con regularidad y las causas se explican, en parte, por el bajo aporte de Carlos Palacios y, en otra medida, por el doble nueve conformado por Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
Sobre esto, el periodista de ESPN Diego Monroig señaló: “En cuanto al doble 9, podemos entrar en la discusión de si le conviene jugar así. El doble 9 no se va a desarmar, por lo tanto va a tener que mejorar. Yo creo que el equipo está y se va a ir alterando por alguna lesión”.
Así, todo indica que habrá continuidad para los delanteros uruguayos, quienes hoy aparecen como el punto más flojo de un Boca que, de todos modos, muestra cada vez más solidez.
+ EN GOLAZO 24
Mucho desagrado por las burlas de Rosario Central a Newell's y al Ogro Fabbiani
Polémica en River: Qué pasa con Marcelo Gallardo e Ian Subiabre
Toviggino y Tapia durmieron a Argentinos Juniors con Nazareno Arasa como figura
Lo que pasó con Gastón Edul y TyC Sports está en el centro de la polémica
Russo se hartó de las preguntas sobre su salud y retrucó: "¿Vos cómo me ves?"
Mundial Sub 20: la gentileza de AFA choca con la voracidad de los gigantes de Europa