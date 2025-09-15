Algunos en Boca van a repudiar lo que dijo Diego Monroig de Edinson Cavani

El Xeneize venía de un mal momento que pareció tocar fondo con la derrota frente a Huracán en Parque Patricios. Desde entonces, el aire comenzó a cambiar y el conjunto dirigido por Russo elevó su nivel.

Primero llegó el empate frente a Racing en la Bombonera, luego tres victorias consecutivas ante rivales de menor jerarquía y, finalmente, la igualdad de ayer frente a la otra Academia.

Da la impresión de que todavía falta un triunfo de peso en este año. Sin embargo, lo cierto es que con el nivel actual, las chances de lograrlo son mucho más altas que las que ofrecía el equipo en semanas anteriores.

Embed

Diego Monroig, Miguel Ángel Russo y Edinson Cavani

Hay varios puntos a destacar en el Boca de Miguel Ángel Russo de las últimas jornadas.

Primero, la repetición casi constante de nombres en el once titular le ha dado consolidación a futbolistas que antes tenían menos rodaje. La dupla central formada por Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino (o Ayrton Costa) ya es una fija, al igual que los laterales Juan Barinaga y Lautaro Blanco.

En el mediocampo, la presencia de Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes parece inamovible: el ex Newell’s aporta vértigo y los volantes centrales, dinámica y control.

El problema del Xeneize está en el tercio final. Todavía no logra lastimar con regularidad y las causas se explican, en parte, por el bajo aporte de Carlos Palacios y, en otra medida, por el doble nueve conformado por Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Sobre esto, el periodista de ESPN Diego Monroig señaló: “En cuanto al doble 9, podemos entrar en la discusión de si le conviene jugar así. El doble 9 no se va a desarmar, por lo tanto va a tener que mejorar. Yo creo que el equipo está y se va a ir alterando por alguna lesión”.

image

Así, todo indica que habrá continuidad para los delanteros uruguayos, quienes hoy aparecen como el punto más flojo de un Boca que, de todos modos, muestra cada vez más solidez.

+ EN GOLAZO 24

Mucho desagrado por las burlas de Rosario Central a Newell's y al Ogro Fabbiani

Polémica en River: Qué pasa con Marcelo Gallardo e Ian Subiabre

Toviggino y Tapia durmieron a Argentinos Juniors con Nazareno Arasa como figura

Lo que pasó con Gastón Edul y TyC Sports está en el centro de la polémica

Russo se hartó de las preguntas sobre su salud y retrucó: "¿Vos cómo me ves?"

Mundial Sub 20: la gentileza de AFA choca con la voracidad de los gigantes de Europa