Sugestivo: Los 4 gobernadores que recibieron ATN

El reporte de la consultora Politikon Chaco aclara que “no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos" a la vez que destaca que las transferencias se dieron en medio de la tensión entre las provincias y la Nación con montos que a mitad de este mes ya multiplican por cuatro los $3000 millones girados en agosto. En el caso de Santa Fe,los fondos enviados fueron para auxiliar a un pueblo que se inundó tras la tormenta de Santa Rosa, según informaron fuentes del gobierno provincial al diario La Nación.

Cabe recordar que Frigerio y Zdero fueron con el mendocino Alfredo Cornejo los primeros en reunirse con Lisandro Catalán, apenas fue designado al frente del Ministerio de Interior. Cuando se votó ATN en Diputados, el legislador que responde a Frigerio votó en contra, al igual que los de Cornejo y del sanjuanino Marcelo Orrego. Ahora, para insistir frente al veto, Milei necesita que cambien su posición.

gobernadores-socios Francos, Caputo y Catalán recibieron a los gobernadores Zdero, Frigerio y Cornejo.

Entre enero y agosto de este año, la Nación distribuyó $104.500 millones de ATN. Neuquén, con $15.000 millones, y Salta, con $12.000 millones, fueron los distritos más beneficiados.

En ese mismo período, el Fondo totalizó $611.074 millones, con lo que hasta fines del mes pasado se ejecutó 17,1%, quedando por encima de igual lapso del 2023 y 2024, aunque por debajo del 2022 y 2021, entre otros.

