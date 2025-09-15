Javier Milei retomó el diálogo con gobernadores"afines" tras la derrota electoral en PBA, y mientras vetaba la Ley que distribuye los Fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que fue presentada por todos los mandatarios provinciales. Sugestivamente, el pasado viernes el Gobierno abrió la billetera, beneficiando a 4 provincias.
EN MEDIO DE VETO Y DIÁLOGO
Sugestivo: Los 4 gobernadores que recibieron ATN
Tras el veto a la Ley que distribuye ATN, y luego de lanzar mesa de diálogo con gobernadores, el pasado viernes Javier Milei transfirió fondos a 4 provincias.
En el reparto de ATN fueron beneficiadas Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. Casualmente (o no), los gobernadores de Chaco y Entre Ríos, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio, estuvieron el jueves pasado en la Casa Rosada (en el caso del chaqueño, también estuvo el viernes en Olivos reunido con el Presidente y Karina Milei), en el marco de la "mesa de diálogo federal" que lanzó Milei tras perder rotundamente en PBA.
Los fondos, según los datos de la consultora Politikon Chaco, fueron pagados el viernes pasado, en coincidencia con la decisión de Javier Milei de vetar la ley que fue impulsada por todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, que establecía un reparto de manera automática y diaria del fondo de ATN, una caja millonaria cuyo reparto monopoliza el Poder Ejecutivo.
Hugo Passalaqua (Misiones) recibió $4000 millones; se trata de un mandatario que ha colaborado con la Casa Rosada en el Congreso. Los aliados electorales Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) recibieron $3000 millones y $2500 millones, respectivamente, mientras que al santafesino Maximiliano Pullaro -quien viene reclamando por distintos temas a Nación y es parte de Provincias Unidas- le giraron $3000 millones.
El reporte de la consultora Politikon Chaco aclara que “no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos" a la vez que destaca que las transferencias se dieron en medio de la tensión entre las provincias y la Nación con montos que a mitad de este mes ya multiplican por cuatro los $3000 millones girados en agosto. En el caso de Santa Fe,los fondos enviados fueron para auxiliar a un pueblo que se inundó tras la tormenta de Santa Rosa, según informaron fuentes del gobierno provincial al diario La Nación.
Cabe recordar que Frigerio y Zdero fueron con el mendocino Alfredo Cornejo los primeros en reunirse con Lisandro Catalán, apenas fue designado al frente del Ministerio de Interior. Cuando se votó ATN en Diputados, el legislador que responde a Frigerio votó en contra, al igual que los de Cornejo y del sanjuanino Marcelo Orrego. Ahora, para insistir frente al veto, Milei necesita que cambien su posición.
Entre enero y agosto de este año, la Nación distribuyó $104.500 millones de ATN. Neuquén, con $15.000 millones, y Salta, con $12.000 millones, fueron los distritos más beneficiados.
En ese mismo período, el Fondo totalizó $611.074 millones, con lo que hasta fines del mes pasado se ejecutó 17,1%, quedando por encima de igual lapso del 2023 y 2024, aunque por debajo del 2022 y 2021, entre otros.
-------------
