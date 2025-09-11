Mesa 'ratona' federal: Por ahora, sólo con los socios electorales de LLA

Ninguno de ellos se acercó aún a la Casa Rosada con ese objetivo de reconstrucción.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, recibie, en cambio, a 3 gobernadores que en sus provincias formaron frentes electorales con LLA: Leandro Zdero (Chaco y que primero se reunió con el operador 'Lule' Menem), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

En el resto de los gobernadores otrora dialoguistas hay más bien excepticismo. Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Sáenz (Salta) fueron los primeros en reaccionar sobre la convocatoria anunciada por el Gobierno. Sáez incluso llamó "paloma de Iglesia" a Milei porque -ironizó- "cagó a los fieles".

Valdés y Pullaro integran el frente Provincias Unidas, que también suma al cordobés Martín Llaryora, al jujeño Carlos Sadir, al santacruceño Claudio Vidal y al chubutense Ignacio Torres, y que pretende ser una herramienta de pulseada con la Casa Rosada. El grupo se reunirá este viernes en Río Cuarto para un lanzamiento formal.

Torres, por su parte, firmó en las últimas horas con el ministro de Economía, Luis Caputo, una adenda a un convenio para reducir la carga de deuda que tiene Chubut y para la transferencia de la autoridad de 4 rutas nacionales a la provincia.

Caputo también acordó con la provincia de Tucumán para compensar deudas recíprocas y transferirle viviendas del Procrear para su finalización.

Son gestos de acercamiento con los gobernadores que más distancia están poniendo y que reclaman gestión.

Lisandro Catalán es el presidente de LLA en Tucumán y está enfrentado al gobernador Osvaldo Jaldo, quien no obstante le reconoció su capacidad. Jaldo fue el primer "gobernador con peluca" que facilitó las votaciones en el Congreso. Hoy está alejado de la Casa Rosada y con un discurso beligerante en su contra.

En su primer día en el cargo -para el cual todavía no juró- este mismo jueves Catalán será anfitrión de Karina Milei y Martín Menen en su provincia para un acto partidario con el fin de levantar la moral de la militancia tras la derrota bonaerense y de cara a las elecciones en un distrito que luce muy hostil con el peronismo unido en frente.

