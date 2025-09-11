CEDEARs: Cuáles ganan más favoritismo hoy en la City

La City vuelve a mirar con lupa el posicionamiento en CEDEARs, en un momento donde la política monetaria argentina y la dinámica internacional obligan a recalibrar portafolios. El informe de Allaria del 11 de septiembre refleja movimientos clave en su cartera recomendada y ajustes que marcan tendencia.
El rebalanceo dejó movimientos fuertes:
- Entraron: Globant, Vale, Tesla, Chevron, Petrobras, Target, Adobe, Medtronic, MercadoLibre y Trip.com.
- Salieron: activos defensivos que habían mostrado menor performance relativa en el último trimestre.
La estrategia concentra ahora mayor peso en Consumo Discrecional y Tecnología, que en conjunto representan el 50% del mix sugerido. Energía y Salud también ganaron terreno, reforzando la lectura de que la volatilidad global exige diversificación.
Cartera Momentum: Riesgo alto y beta más elevada
La versión orientada a momentum muestra un sesgo agresivo. Incluye compañías como Jumia (11,9%), Nio (11,3%), Roku (10,5%) y Riot Platforms (10,7%), además de apuestas en criptominería como Hut 8 Mining (9,2%). La presencia de Occidental Petroleum (10,4%) y Coca-Cola (9,2%) actúa como contrapeso.
- Riesgo: 31%
- Dividend Yield: 0,6%
El diferencial frente al SPY (ETF del S&P 500) muestra que la volatilidad está justificada por retornos acumulados superiores desde octubre pasado.
Con riesgo de apenas 9% y un dividend yield del 2%, esta opción gana atractivo para perfiles conservadores. Incluye pesos pesados como Meta (9,3%), Colgate (10,7%), Procter & Gamble (9,1%), Verizon (11,8%) y bancos emergentes como ICICI Bank (8,5%).
El tercer enfoque busca maximizar flujo por dividendos ajustado por riesgo. Destacan Mondelez (16,2%), Pfizer (16,1%), Vale (13,4%), Eni (13,3%) y Altria (12,8%), alcanzando un dividend yield del 6%. El riesgo, sin embargo, sube a 15%.
Los CEDEARs más operados
El monitor semanal ubicó a Palantir, Vista Energy, Tesla, MercadoLibre, Nvidia y Apple entre los más negociados por volumen en pesos. En cantidad de operaciones, se destacaron los vinculados a energía y criptomonedas, en línea con la volatilidad internacional.
Una lectura de contexto
El reacomodamiento de Allaria expone la tensión que atraviesan los inversores argentinos. Con tasas locales en descenso y el dólar estable por ahora, la búsqueda de exposición internacional vía Cedears gana protagonismo.
La preferencia por tecnología, consumo y energía refleja un diagnóstico claro: el mercado prioriza sectores de alto crecimiento y empresas con pricing power frente a la incertidumbre política y monetaria.
