CEDEARs: Cuáles ganan más favoritismo hoy en la City

Riesgo: 31%

Dividend Yield: 0,6%

El diferencial frente al SPY (ETF del S&P 500) muestra que la volatilidad está justificada por retornos acumulados superiores desde octubre pasado.

image

Con riesgo de apenas 9% y un dividend yield del 2%, esta opción gana atractivo para perfiles conservadores. Incluye pesos pesados como Meta (9,3%), Colgate (10,7%), Procter & Gamble (9,1%), Verizon (11,8%) y bancos emergentes como ICICI Bank (8,5%).

image

El tercer enfoque busca maximizar flujo por dividendos ajustado por riesgo. Destacan Mondelez (16,2%), Pfizer (16,1%), Vale (13,4%), Eni (13,3%) y Altria (12,8%), alcanzando un dividend yield del 6%. El riesgo, sin embargo, sube a 15%.

image

Los CEDEARs más operados

El monitor semanal ubicó a Palantir, Vista Energy, Tesla, MercadoLibre, Nvidia y Apple entre los más negociados por volumen en pesos. En cantidad de operaciones, se destacaron los vinculados a energía y criptomonedas, en línea con la volatilidad internacional.

image

Una lectura de contexto

El reacomodamiento de Allaria expone la tensión que atraviesan los inversores argentinos. Con tasas locales en descenso y el dólar estable por ahora, la búsqueda de exposición internacional vía Cedears gana protagonismo.

La preferencia por tecnología, consumo y energía refleja un diagnóstico claro: el mercado prioriza sectores de alto crecimiento y empresas con pricing power frente a la incertidumbre política y monetaria.

