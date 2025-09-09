Mientras los trabajadores de la fábrica de porcelanatos ILVA marchaban desde la planta hasta el consorcio del Parque Industrial Pilar por los despidos, la empresa lanzó una búsqueda laboral en sitios especializados como opcionempleo.com.ar, en la que, según se informa, buscan puestos de supervisor de producción, representante comercial, operarios y supervisores eléctricos, entre otros. De la misma forma, la oferta pide gente con experiencia en hornos o manejo de clarks.
OTRAS REGLAS
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
Denuncian que mientras los trabajadores de ILVA marchaban a la planta, la empresa lanzó convocatoria para cubrir sus puestos con empleados más 'baratos'.
"Es una bofetada, están ofreciendo nuestros puestos de trabajo", resumió a 'El Diario de Pilar', Marcelo Barrionuevo, delegado y empleado de la empresa desde hace 23 años.
Sobre la convocatoria, los despedidos advirtieron que aquellos que aspiren a trabajar en ILVA "lo harán en condiciones diferentes, sin los derechos que nosotros teníamos y sin las conquistas que habíamos logrado a través de los años".
Por ejemplo, quienes trabajaban en la fábrica hasta hace una semana contaban con la "antigüedad ILVA", así como con servicio de comedor y transporte, más la inclusión de los tickets canasta como parte del recibo de sueldo y no en formato físico.
Asimismo, desaparecía la modalidad de trabajo '4×4' (cuatro días laborales seguidos de otros cuatro de descanso) y los flamantes empleados cobrarían " el mínimo global disponible: es decir, una cifra de alrededor de 650.000 pesos, muy por debajo de la línea de la pobreza".
Como expresó Barrionuevo, "somos 300 despedidos pero mucha más gente, ya que tenemos nuestros hijos, esposas, padres, parejas… Cerraron todo y nos dejaron fuera como perros".
Y agregó: "Los nuevos van a entrar en condiciones precarias", señalando también que "está bien buscar trabajo y entrar a un nuevo lugar, pero esos puestos son nuestros".
Los trabajadores despedidos llevan 11 días de acampe
Mientras tanto, los trabajadores despedidos llevan once días consecutivos de acampe. Este domingo se acercaron obreros de diferentes fábricas, "gente trabajadora que se acercó con bolsas de fideos, azúcar, harina o grasa para derretir".
Por otra parte, el delegado denunció que aún "no les pagaron a todos la quincena ni el salario mensual. Recién cuando el tema salió en los medios empezaron a depositar, pero algunos compañeros recibieron $125, una cargada".
Sobre esto, indicó: "Somos pacíficos, si no nos quieren más que nos paguen el 100%".
Por último, dos datos:
- Patricio Colombo Mosetti, directivo de la ceramista, es también titular del consorcio y la Cámara Empresaria (CEPIP).
- Este jueves a las 9.30 está fijada una nueva audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo. Pero, recuerdan que en la primera convocatoria desde ILVA no hubo representantes...
Otras noticias de Urgente24
Para Martín Redrado no fue la política: "La economía castigó al Gobierno de Milei"
"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei
Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"
César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?