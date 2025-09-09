Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

image Captura de pantalla de la búsqueda laboral de la empresa ILVA.

Como expresó Barrionuevo, "somos 300 despedidos pero mucha más gente, ya que tenemos nuestros hijos, esposas, padres, parejas… Cerraron todo y nos dejaron fuera como perros".

Y agregó: "Los nuevos van a entrar en condiciones precarias", señalando también que "está bien buscar trabajo y entrar a un nuevo lugar, pero esos puestos son nuestros".

Los trabajadores despedidos llevan 11 días de acampe

Mientras tanto, los trabajadores despedidos llevan once días consecutivos de acampe. Este domingo se acercaron obreros de diferentes fábricas, "gente trabajadora que se acercó con bolsas de fideos, azúcar, harina o grasa para derretir".

Por otra parte, el delegado denunció que aún "no les pagaron a todos la quincena ni el salario mensual. Recién cuando el tema salió en los medios empezaron a depositar, pero algunos compañeros recibieron $125, una cargada".

Sobre esto, indicó: "Somos pacíficos, si no nos quieren más que nos paguen el 100%".

Por último, dos datos:

- Patricio Colombo Mosetti, directivo de la ceramista, es también titular del consorcio y la Cámara Empresaria (CEPIP).

- Este jueves a las 9.30 está fijada una nueva audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo. Pero, recuerdan que en la primera convocatoria desde ILVA no hubo representantes...

