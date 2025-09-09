Reconocido economista: "El peso está enormemente sobrevaluado"

El error del ancla cambiaria

Brooks recuerda que tras las PASO de 2019, Mauricio Macri también enfrentó un derrumbe de expectativas y la aparición de un mercado paralelo del dólar que marcó el rumbo de la economía. Con Milei ocurrió algo similar. Arrancó con una devaluación fuerte en enero de 2024, medida que en principio liberó tensiones acumuladas y ofreció un respiro.

Sin embargo, en lugar de permitir la flotación del peso, el Gobierno adoptó un esquema móvil atado al dólar. Sin embargo, en lugar de permitir la flotación del peso, el Gobierno adoptó un esquema móvil atado al dólar.

La inflación absorbió el salto cambiario y el tipo de cambio real efectivo regresó a los niveles previos. La oportunidad de recuperar competitividad para el sector exportador se perdió en cuestión de meses.

Reformas con viento en contra

El análisis de Brooks es categórico. Pretender aplicar un programa de reformas profundas con un peso sobrevaluado es condenar al país a un fracaso anticipado. Un tipo de cambio competitivo es el único que puede otorgar oxígeno, generar divisas, impulsar exportaciones y sostener políticamente un ajuste tan doloroso.

La obsesión con mantener un tipo de cambio fijo o semirrígido termina siendo un dolor autoinfligido.

Argentina insiste en buscar estabilidad en un esquema que solo genera atraso, recesión y pérdida de competitividad. Argentina insiste en buscar estabilidad en un esquema que solo genera atraso, recesión y pérdida de competitividad.

Brooks plantea que el país debe perder el miedo a la flotación cambiaria. Una corrección brusca será inevitable, pero esa devaluación, si se sostiene, puede consolidar un cambio estructural.

Un peso libre permitirá recomponer el superávit externo, acumular reservas y dar aire a un programa económico que hoy se asfixia.

Seguir anclado al dólar equivale a repetir el mismo ciclo. Ajuste sin crecimiento, caída del consumo, malestar social, derrota electoral y una nueva crisis que barre cualquier avance.

El texto de Robin J. Brooks desnuda la debilidad central de la estrategia de Milei. Su gobierno no innovó en la política cambiaria.

Eligió el camino más conocido y al mismo tiempo el más dañino.

Si el peso no se libera y se permite su flotación plena, el proyecto de Milei quedará reducido a otro capítulo de frustraciones que la economía argentina no se puede permitir.

