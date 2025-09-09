El nivel de actividad en este sector cayó 1,8% mensual en julio, volviendo a terreno negativo tras un alza pasajera en junio. Se trata de la construcción, otro de los sectores fuertemente golpeados tras la asunción de Javier Milei, donde las expectativas lejos de crecer, se hunden al punto que casi el 90% de las empresas no esperan una mejora cercana en los próximos meses.
EXPECTATIVAS 0
Pesimismo del 90%: Otro sector importante que no ve un buen futuro con Javier Milei
En este sector, el nivel de actividad cayó 1,8% mensual en julio, volviendo a terreno negativo tras una breve alza en junio, y casi el 90% de las empresas no esperan una mejora cercana en los próximos meses.
Fue el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el que volvió a reflejar la dificultad del sector para consolidar un sendero de recuperación y crecimiento, indicando que el índice serie tendencia-ciclo tuvo una variación negativa de 1,2% respecto en julio.
A nivel interanual, la construcción tuvo una suba del 1,4% en el séptimo mes del año por lo que el acumulado del 2025 el índice serie original presenta un aumento de 9,2% respecto a igual período de 2024.
En cuanto a los puestos de trabajo registrados en la actividad dentro del sector privado, el indicador registró una suba de 4,8% con respecto al mismo mes del año anterior pero en el acumulado enero-junio de 2025 presentó una baja de 0,9% con respecto al mismo período del año anterior.
El análisis también evaluó el comportamiento del consumo aparente de los insumos para la construcción, arrojando realidades dispares durante julio.
En la comparación interanual se dieron subas de 36,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 31,8% en artículos sanitarios de cerámica; 31,7% en asfalto; 19,2% en hormigón elaborado; 9,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,0% en pisos y revestimientos cerámicos; y 3,5% en pinturas para construcción.
En contraposición aparecen caídas de 9,4% en cales; 9,3% en ladrillos huecos; 7,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,3% en yeso; 2,8% en cemento portland; y 1,1% en placas de yeso.
Fuerte pesimismo de las empresas
En este sentido, el 68,0% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 21,4% estima que disminuirá y 10,6%, que aumentará.
Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, el 62,6% opina que el nivel de actividad no cambiará en dicho lapso, mientras que 22,2% cree que disminuirá y 15,2%, que aumentará.
Las empresas que realizan principalmente obras privadas y que prevén que la actividad del sector aumentará en los próximos tres meses, indican como principales causas el crecimiento de la actividad económica (33,3%) y la estabilidad de los precios (24,2%).
En tanto, como principales causas de las previsiones negativas aparecen la caída de la actividad económica (31,8%) y los altos costos de la construcción (18,2%).
En cuanto a la variación estimada para los próximos tres meses de la cantidad de personal ocupado, permanente y contratado, entre las empresas que se dedican principalmente a obras privadas, 72,9% prevé que no habrá cambios, 18,4% estima una disminución y 8,7%, un aumento.
En el caso de los empresarios que trabajan con obras públicas, 70,4% cree que no habrá cambios, 18,4% estima que disminuirá y el 11,2% restante opina que aumentará.
Otras noticias de Urgente24
Hugo Haime advierte al peronismo: "No es un pedido para que vuelvan"
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
Para Martín Redrado no fue la política: "La economía castigó al Gobierno de Milei"
"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei