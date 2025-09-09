Pesimismo del 90%: Otro sector importante que no ve un buen futuro con Javier Milei

En la comparación interanual se dieron subas de 36,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 31,8% en artículos sanitarios de cerámica; 31,7% en asfalto; 19,2% en hormigón elaborado; 9,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,0% en pisos y revestimientos cerámicos; y 3,5% en pinturas para construcción.

En contraposición aparecen caídas de 9,4% en cales; 9,3% en ladrillos huecos; 7,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,3% en yeso; 2,8% en cemento portland; y 1,1% en placas de yeso.

Fuerte pesimismo de las empresas

En este contexto, las grandes empresas del sector que participan de la encuesta que lleva a cabo el INdEC manifestaron en su mayoría expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período agosto-octubre de 2025

En este sentido, el 68,0% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 21,4% estima que disminuirá y 10,6%, que aumentará.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, el 62,6% opina que el nivel de actividad no cambiará en dicho lapso, mientras que 22,2% cree que disminuirá y 15,2%, que aumentará.

Las empresas que realizan principalmente obras privadas y que prevén que la actividad del sector aumentará en los próximos tres meses, indican como principales causas el crecimiento de la actividad económica (33,3%) y la estabilidad de los precios (24,2%).

En tanto, como principales causas de las previsiones negativas aparecen la caída de la actividad económica (31,8%) y los altos costos de la construcción (18,2%).

En cuanto a la variación estimada para los próximos tres meses de la cantidad de personal ocupado, permanente y contratado, entre las empresas que se dedican principalmente a obras privadas, 72,9% prevé que no habrá cambios, 18,4% estima una disminución y 8,7%, un aumento.

En el caso de los empresarios que trabajan con obras públicas, 70,4% cree que no habrá cambios, 18,4% estima que disminuirá y el 11,2% restante opina que aumentará.

