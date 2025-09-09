Al analizar el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el consultor y analista político Hugo Haime remarcó que no significa necesariamente que los bonaerenses votaron al peronismo, y que, pero eso, el desafío para Fuerza Patria es analizar el resultado en profundidad y en detalle con los números completos y definitivos. Ver la cantidad de votos que obtuvo, compararlo con lo que había obtenido en las últimas elecciones.
EL MENSAJE DE LAS URNAS
Hugo Haime advierte al peronismo: "No es un pedido para que vuelvan"
Al analizar el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el consultor Hugo Haime advirtió que la mayoría salió a decirle no a Javier Milei, pero no es un pedido para que vuelva el peronismo...
El resultado era totalmente esperable, dijo el consultor que aclaró que la diferencia indica, en cambio, que el electorado en su mayoría salió a decirle que no al presidente Javier Milei, y lo hizo con mucha claridad. Es un mensaje que implica que el rumbo económico no es el adecuado.
En línea con las palabras del economista Martín Redrado, dijo que "ese es el mensaje que hacen llegar. No veo otro porque el gran tema hoy es la economía. La gente no llega a fin de mes, no ve que pueda planificar un futuro. Incluso el electorado que tenía esperanzas en el gobierno de la Libertad Avanza, está dejando de tenerlas".
La otra lectura equivocada: la de Javier Milei y Luis Caputo
Tal como publicó Urgente24 más temprano, el economista Martín Redrado realizó un planteo similar sobre que el resultado electoral no fue un tema político, sino por el contrario y en especial en PBA, pesó el tema económico, sobre todo en territorio donde la cuestión salarial y la pérdida de empleos pegó con todo.
La crítica del extitular del Banco Central fue dirigida, en cambio, hacia el oficialismo de Javier Milei: "La economía terminó castigando al Gobierno".
Otras noticias de Urgente24
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
Para Martín Redrado no fue la política: "La economía castigó al Gobierno de Milei"
"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei
Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"