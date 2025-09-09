Hugo Haime advierte al peronismo: "No es un pedido para que vuelvan"

La otra lectura equivocada: la de Javier Milei y Luis Caputo

Tal como publicó Urgente24 más temprano, el economista Martín Redrado realizó un planteo similar sobre que el resultado electoral no fue un tema político, sino por el contrario y en especial en PBA, pesó el tema económico, sobre todo en territorio donde la cuestión salarial y la pérdida de empleos pegó con todo.

La crítica del extitular del Banco Central fue dirigida, en cambio, hacia el oficialismo de Javier Milei: "La economía terminó castigando al Gobierno".

