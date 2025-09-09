urgente24
ACTUALIDAD peronismo > Hugo Haime > Javier Milei

EL MENSAJE DE LAS URNAS

Hugo Haime advierte al peronismo: "No es un pedido para que vuelvan"

Al analizar el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el consultor Hugo Haime advirtió que la mayoría salió a decirle no a Javier Milei, pero no es un pedido para que vuelva el peronismo...

09 de septiembre de 2025 - 10:10
Hugo Haime le aclaró al peronismo el mensaje del domingo.

Hugo Haime le aclaró al peronismo el mensaje del domingo.

Al analizar el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el consultor y analista político Hugo Haime remarcó que no significa necesariamente que los bonaerenses votaron al peronismo, y que, pero eso, el desafío para Fuerza Patria es analizar el resultado en profundidad y en detalle con los números completos y definitivos. Ver la cantidad de votos que obtuvo, compararlo con lo que había obtenido en las últimas elecciones.

El resultado era totalmente esperable, dijo el consultor que aclaró que la diferencia indica, en cambio, que el electorado en su mayoría salió a decirle que no al presidente Javier Milei, y lo hizo con mucha claridad. Es un mensaje que implica que el rumbo económico no es el adecuado.

En línea con las palabras del economista Martín Redrado, dijo que "ese es el mensaje que hacen llegar. No veo otro porque el gran tema hoy es la economía. La gente no llega a fin de mes, no ve que pueda planificar un futuro. Incluso el electorado que tenía esperanzas en el gobierno de la Libertad Avanza, está dejando de tenerlas".

Seguir leyendo

Esta elección significó un repudio a la política del Presidente pero no es una posición pidiendo que vuelva el peronismo. O por lo menos, eso todavía no está. El desafío que tiene el peronismo es no equivocarse de estrategia y para eso, no debe leer mal el resultado Esta elección significó un repudio a la política del Presidente pero no es una posición pidiendo que vuelva el peronismo. O por lo menos, eso todavía no está. El desafío que tiene el peronismo es no equivocarse de estrategia y para eso, no debe leer mal el resultado

hugo haime.jpg
Hugo Haime remarc&oacute; que el mensaje de las urnas no fue a favor del peronismo.

Hugo Haime remarcó que el mensaje de las urnas no fue a favor del peronismo.

La otra lectura equivocada: la de Javier Milei y Luis Caputo

Tal como publicó Urgente24 más temprano, el economista Martín Redrado realizó un planteo similar sobre que el resultado electoral no fue un tema político, sino por el contrario y en especial en PBA, pesó el tema económico, sobre todo en territorio donde la cuestión salarial y la pérdida de empleos pegó con todo.

La crítica del extitular del Banco Central fue dirigida, en cambio, hacia el oficialismo de Javier Milei: "La economía terminó castigando al Gobierno".

Otras noticias de Urgente24

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

Para Martín Redrado no fue la política: "La economía castigó al Gobierno de Milei"

"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei

Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES