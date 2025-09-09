Para Martín Redrado no fue la política: "La economía castigó al Gobierno de Milei"

“Banda cambiaria con alta tasa es imbancable”

Sobre la coyuntura económica, Martín Redrado recordó los errores no forzados del Gobierno como “no acumular reservar y esta tasa de interés fenomenal que sigue golpeando a muchos de los sectores productivos”.

Martin-Redrado-hincha-de.jpg Martín Redrado hizo mucho hincapié en la cuestión salarial y del empleo, especialmente en la PBA donde está el 50% del PBI industrial del país.

“Banda cambiaria con alta tasa es imbancable y plantea imprevisibilidad”, sentenció.

Consultado sobre el vencimiento de más de 7 billones de pesos que afronta Luis Caputo, le quitó dramatismo: “si no se renueva todo se aumentarán los encajes, lo que aumentan la tasa de interés”.

Por último, insistió en la cuestión salarial: “Desde febrero, la mayoría de las paritarias vienen por detrás de la inflación y golpean a la actividad, sumado a la suba de tasa de interés es un ‘frenazo’ importante a la actividad y esto se debe superar con un tipo de cambio estable y darle previsibilidad a los sectores productivos”.

